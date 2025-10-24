15 perce
Nagy menetben az Eger, újabb veretlennel találkoznak
A döntetlennel zárult dabasi fellépést követően itt az újabb rangadó. Az Eger szombaton a hét forduló követően még százszázalékos Vecsési KKFT gárdáját fogadja a Kemény Ferenc Sportcsarnokban.
Az első öt fordulóban, az alsóházi csapatokkal szemben aratott magabiztos győzelmek után immár sorozatban a közvetlen riválisokkal találkozik az Eger. Török-Vida Zsomborék a Békési FKC legyőzése után az előző fordulóban kiélezett végjátékban mentettek pontot a Dabas vendégeként. Könnyű menet a folytatásban sem várható.
Rangadók sora az Eger előtt
A férfi NB I/B 8. fordulója:
EGER (3.)–VECSÉSI KKFT (2.)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Barna V. B., Kovács B.
A tabellán jelenleg harmadik helyen álló egriek győzelem esetén megelőzhetik ellenfelüket. Érdekesség, hogy a vecsésiek az eddigi hét forduló során kizárólag olyan csapatokkal találkoztak, amelyek a tabella alsó feléhez tartoznak.
– A vecsésiek összeszokott gárdát alkotnak, a játékosaik több Pest környéki csapatban dolgoztak már együtt szép sikereket elérve. Célunk, hogy az erősségeinket kihasználva, lelkes közönségünk előtt a következő akadályt is sikerrel vegyük és győzelemmel mehessünk az egyhetes szünetre – fogalmazott az egriek edzője, Padla József.
A Vecsési KKFT edzője a 43 éves Józsa Máté, korábbi válogatott beálló. A csapat legeredményesebb játékosa az NB I.-es tapasztalattal is rendelkező Nagy Szabolcs 7 mérkőzésen 56 gólt szerzett. Exegriként szerepel az együttesben a 30 éves Éliás Gábor, aki a 2014/15-ös szezonban viselte az NB I/B-s egri mezt. A Magyar Kupában a szintén másodosztályú Ceglédi KK az első fordulóban búcsúztatta a VKKFT-t.
Lezák és Száva is meghívást kapott
Két korábbi közönségkedvenc visszatér a Kemény Ferenc Sportcsarnokba. Lezák Áron és Száva Máté is jelen lesz az Eger–Vecsési KKFT mérkőzésen. A két szélső a nyáron utolsóként távozott az NB I.-ből kiesett egri gárdából, a sokéves szolgálatot pedig a nagyközönség előtt is szeretné megköszönni a klubvezetés. Lezák Áron 13 év után vett búcsút, sportteljesítményét megközelíteni sem tudták pályatársai. A sportember tiszteletére az Érsekkert és a csarnok bejárata közti területen fát ültetnek a tiszteletére. A 17 órakor kezdődő eseményre szeretettel várják a szurkolókat, majd a csarnok falai közt folytatódik a köszöntés.
A további párosítás
OKTÓBER 24., PÉNTEK
18.30: PTE PEAC–Százhalombattai KE
OKTÓBER 25., SZOMBAT
18.00: Dabas KC–Békési FKC
18.00: Mezőkövesdi KC–Veszprém Handball Academy U21
18.00: DVTK–DEAC
18.00: Csépe Salgótarjáni SKC–Ferencvárosi TC U21
18.00: Veszprémi KKFT–OTP Bank-Pick Szeged U21
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
18.00: Ceglédi KK–PLER-Budapest U21
A bajnokság állása
1. Veszprém U21 7 7 – – 239–173 14
2. Vecsés 7 7 – – 220–172 14
3. Eger 7 6 1 – 205–167 13
4. DEAC 7 6 – 1 217–168 12
5. Dabas 7 5 1 1 255–213 11
6. Békés 7 5 – 2 210–200 10
7. Százhalombatta 7 4 – 3 195–193 8
8. Cegléd 7 3 – 4 192–210 6
9. Szeged U21 7 2 1 4 207–208 5
10. PLER U21 7 2 1 4 209–221 5
11. FTC U21 7 2 – 5 205–219 4
12. Mezőkövesd 7 2 – 5 185–212 4
13. PTE PEAC 7 1 – 6 185–229 2
14. Veszprémi KKFT 7 1 – 6 181–253 2
15. Salgótarján 7 – 1 6 180–211 1
16. DVTK 7 – 1 6 185–221 1
