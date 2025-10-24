Nagy menetben az Eger, újabb veretlennel találkoznak

Az első öt fordulóban, az alsóházi csapatokkal szemben aratott magabiztos győzelmek után immár sorozatban a közvetlen riválisokkal találkozik az Eger. Török-Vida Zsomborék a Békési FKC legyőzése után az előző fordulóban kiélezett végjátékban mentettek pontot a Dabas vendégeként. Könnyű menet a folytatásban sem várható.

Elszántan várja a kihívásokat az Eger csapata

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rangadók sora az Eger előtt

A férfi NB I/B 8. fordulója:

EGER (3.)–VECSÉSI KKFT (2.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Barna V. B., Kovács B.

A tabellán jelenleg harmadik helyen álló egriek győzelem esetén megelőzhetik ellenfelüket. Érdekesség, hogy a vecsésiek az eddigi hét forduló során kizárólag olyan csapatokkal találkoztak, amelyek a tabella alsó feléhez tartoznak.