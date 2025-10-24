október 24., péntek

Kézilabda

15 perce

Nagy menetben az Eger, újabb veretlennel találkoznak

Címkék#Eger#Vecsési KKFT#sorozatban

A döntetlennel zárult dabasi fellépést követően itt az újabb rangadó. Az Eger szombaton a hét forduló követően még százszázalékos Vecsési KKFT gárdáját fogadja a Kemény Ferenc Sportcsarnokban.

Sike Károly

Az első öt fordulóban, az alsóházi csapatokkal szemben aratott magabiztos győzelmek után immár sorozatban a közvetlen riválisokkal találkozik az Eger. Török-Vida Zsomborék a Békési FKC legyőzése után az előző fordulóban kiélezett végjátékban mentettek pontot a Dabas vendégeként. Könnyű menet a folytatásban sem várható.

Elszántan várja a kihívásokat az Eger csapata
Elszántan várja a kihívásokat az Eger csapata
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rangadók sora az Eger előtt

A férfi NB I/B 8. fordulója:

EGER (3.)–VECSÉSI KKFT (2.)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Barna V. B., Kovács B.
A tabellán jelenleg harmadik helyen álló egriek győzelem esetén megelőzhetik ellenfelüket. Érdekesség, hogy a vecsésiek az eddigi hét forduló során kizárólag olyan csapatokkal találkoztak, amelyek a tabella alsó feléhez tartoznak.

– A vecsésiek összeszokott gárdát alkotnak, a játékosaik több Pest környéki csapatban dolgoztak már együtt szép sikereket elérve. Célunk, hogy az erősségeinket kihasználva, lelkes közönségünk előtt a következő akadályt is sikerrel vegyük és győzelemmel mehessünk az egyhetes szünetre – fogalmazott az egriek edzője, Padla József.

A Vecsési KKFT edzője a 43 éves Józsa Máté, korábbi válogatott beálló. A csapat legeredményesebb játékosa az NB I.-es tapasztalattal is rendelkező Nagy Szabolcs 7 mérkőzésen 56 gólt szerzett. Exegriként szerepel az együttesben a 30 éves Éliás Gábor, aki a 2014/15-ös szezonban viselte az NB I/B-s egri mezt. A Magyar Kupában a szintén másodosztályú Ceglédi KK az első fordulóban búcsúztatta a VKKFT-t.

Lezák és Száva is meghívást kapott

Két korábbi közönségkedvenc visszatér a Kemény Ferenc Sportcsarnokba. Lezák Áron és Száva Máté is jelen lesz az Eger–Vecsési KKFT mérkőzésen. A két szélső a nyáron utolsóként távozott az NB I.-ből kiesett egri gárdából, a sokéves szolgálatot pedig a nagyközönség előtt is szeretné megköszönni a klubvezetés. Lezák Áron 13 év után vett búcsút, sportteljesítményét megközelíteni sem tudták pályatársai. A sportember tiszteletére az Érsekkert és a csarnok bejárata közti területen fát ültetnek a tiszteletére. A 17 órakor kezdődő eseményre szeretettel várják a szurkolókat, majd a csarnok falai közt folytatódik a köszöntés.

A további párosítás

OKTÓBER 24., PÉNTEK
18.30: PTE PEAC–Százhalombattai KE
OKTÓBER 25., SZOMBAT
18.00: Dabas KC–Békési FKC
18.00: Mezőkövesdi KC–Veszprém Handball Academy U21
18.00: DVTK–DEAC
18.00: Csépe Salgótarjáni SKC–Ferencvárosi TC U21
18.00: Veszprémi KKFT–OTP Bank-Pick Szeged U21
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
18.00: Ceglédi KK–PLER-Budapest U21

A bajnokság állása
1. Veszprém U21    7    7    –    –    239–173    14
2. Vecsés    7    7    –    –    220–172    14
3. Eger    7    6    1    –    205–167    13
4. DEAC    7    6    –    1    217–168    12
5. Dabas    7    5    1    1    255–213    11
6. Békés    7    5    –    2    210–200    10
7. Százhalombatta    7    4    –    3    195–193    8
8. Cegléd    7    3    –    4    192–210    6
9. Szeged U21    7    2    1    4    207–208    5
10. PLER U21    7    2    1    4    209–221    5
11. FTC U21    7    2    –    5    205–219    4
12. Mezőkövesd    7    2    –    5    185–212    4
13. PTE PEAC    7    1    –    6    185–229    2
14. Veszprémi KKFT    7    1    –    6    181–253    2
15. Salgótarján    7    –    1    6    180–211    1
16. DVTK    7    –    1    6    185–221    1

 

