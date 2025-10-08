Egerszalók SE: meghalt a törzsszurkoló, nagy a fájdalom Hangácsiéknál

Hangácsi Flóriánt gyászolják Egerszalókon. A szőlész-borász futballimádó família legidősebb tagja október 7-én hagyta itt az árnyékvilágot.

A néma tisztelgés Hangácsi Flóriánnak szólt az Egerszalók–Ostoros Old Boys öregfiúk meccs előtt

Forrás: Szabó Zoltán

A szalóki labdarúgó-mérkőzések sokáig elmaradhatatlan személyisége Csaba fia és Kristóf unokája miatt is gyakori vendég hazai pályán és idegenben is. Ezen túlmenően támogatóként is részt vállalt az egyesület működéséből.

Fotó: Evelin Hangácsi

Az Egri Öregfiúk Kispályás Bajnokságban szereplő egerszalóki együttes a kedden este rendezett mérkőzés előtt gyászszünettel emlékezett a csapatkapitány édesapjára. Hangácsi Flóriánt október 13-án kísérik utolsó útjára.