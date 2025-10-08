27 perce
Egerszalók SE: meghalt a törzsszurkoló, nagy a fájdalom Hangácsiéknál
Flóri bácsi hatalmas űrt hagyott maga után, elhunyta nemcsak a család, de a tágabb körben vett közösség jelentős vesztesége is.
Hangácsi Flóriánt gyászolják Egerszalókon. A szőlész-borász futballimádó família legidősebb tagja október 7-én hagyta itt az árnyékvilágot.
A szalóki labdarúgó-mérkőzések sokáig elmaradhatatlan személyisége Csaba fia és Kristóf unokája miatt is gyakori vendég hazai pályán és idegenben is. Ezen túlmenően támogatóként is részt vállalt az egyesület működéséből.
Az Egri Öregfiúk Kispályás Bajnokságban szereplő egerszalóki együttes a kedden este rendezett mérkőzés előtt gyászszünettel emlékezett a csapatkapitány édesapjára. Hangácsi Flóriánt október 13-án kísérik utolsó útjára.
Győztes meccsel tisztelegtek Montvaiék
Az 5. forduló mérkőzésén:
Egerszalók–Ostoros Old Boys 6–1 (2–1)
Gól: Montvai T. 3. Nagy G. S., Kósa K., Árvai P., ill. Antal L.