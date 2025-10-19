Az Egerszólát Petőfibányáról, a Bélapátfalva Domoszlóról vitt pontokat

DOMOSZLÓ SK–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 1–2 (0–0)

Domoszló, 70 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (dr. Lendvai G., Fabók D.).

DOMOSZLÓ: Leffler S. – Péter M., Bader Á. (Reviczki I., 70.), Lukovszki M., Bordás D., Szabó D., Nagy P., Váradi N., Lukovszki B., Lovag M., Török Cs. (Szabó Z., 46.). Edző: Szekrényes Ákos.

BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Vona Cs., Trenka D., Bocsi G. (Boros O., 46.), Antal Á. (Pálinkás O., 90.), Érsek M., Bóta M. (Szűcs Zs., 46.), Berecz B., Csák K., Papp D., Szeruha D. (Mező R., 87.). Edző: Gyárfás Gábor.

GÓL: Bordás D. (75.), ill. Érsek M. (49.), Antal Á. (67.).

JÓK: Lukovszki B., Bordás D., ill. az egész vendégcsapat.

SZEKRÉNYES ÁKOS: – Ha csak a mérkőzést nézem, akkor legalább egy pontot érdemeltünk volna, viszont ha az elmúlt hetek hozzáállását, akkor ez a realitás. Ez a vereség elsősorban az én felelősségem, de arra kérek mindenkit, hogy egy kicsit szálljon magába. Köszönjük a korrekt játékvezetést és gratulálunk a Bélapátfalvának!

GYÁRFÁS GÁBOR: – Küzdelmes, taktikus, rangadóhoz méltó mérkőzésen a félidőben tudtunk váltani, és nagyon értékes három ponttal távozunk egy jó csapat otthonából. További sok siket a hazaiaknak!

ATKÁR SE–ZAGYVASZÁNTÓ SE 0–4 (0–3)

Atkár, 50 néző. V.: Sohajda László (Kecskés G., Molnár Z.).

ATKÁR: Ferencsák B. (Kovács T., 46.) – Táncos R., Erdei T., Garcsik T., Csuka R., Barabás H. (Dobos A., 46.), Széplaki D., Barabás G. (Juhász D., 80.), Hordós B., Tasi Z. (Barabás A., 46.), Molnár D. Edző: Pócs István.

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. (Sándor D., 56.) – Hartyányi V. (Kéri T., 46.), György F., Juhász Zs., Czibolya K., Szaka I., Szeberényi M., Parragi D., Daróczi M. (Márta M., 65.), Slezsák Sz. (Sisa R., 72.), Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.

GÓL: Kiss G. (13., 71.), Juhász Zs. (23.), Szaka I. (30.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Szaka I. (a mezőny legjobbja), Czibolya K., Juhász Zs., Kiss G.

PÓCS ISTVÁN: – Az elejétől kezdve igyekeztünk az öltözőben megbeszélt taktikát játszani. Az első gól picit visszavetett minket. Az egész meccs során rengeteg hibát vétettünk, ami miatt a támadásaink kudarcba fulladtak. Jövő héten megpróbálunk javítani.

GULYÁS OLIVÉR: – A fiúk maximálisan betartva a kérésemet, fegyelmezett és meggyőző játékkal rukkoltak elő. Remélem, a következő két szomszédvári rangadón minimum ezt a játékot tudjuk nyújtani.

TARNAÖRS DANYI SE–TARNAMENTE SSZE 1–10 (0–8)

Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 100 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Göcző Zs., Göcző L.).

TARNAÖRS: Menyhárt R. (Botos K., 46.) – Danyi K., Kökény G., Lőcsei Zs., Pusoma I., Pusoma L., Pötös R., Rédei Á., Szabó Gy., Pető T., Burai G. (Balog A., 46.). Edző: Peredi Tivadar.

TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I. (Krisztián D., 64.), Nagy S., Báder S. (Czakó T., 60.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K. (Mahunka G., 60.), Bodó B., Berki Zs., Váradi P. (Kökény G., 64.). Edző: Gál Gábor.

GÓL: Pötös R. (65.), ill. Lázók D. (9., 17., 28., 34., 39.), Suha B. (15., 67.), Bak K. (19.), Vezekényi M. (32.), Báder S. (55.).

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

DANYI SÁNDOR technikai vezető: – Győzött a jobb csapat. További sok sikert mindkét csapatnak!

GÁL GÁBOR: – Az első félidőt sikerült intenzíven kezdeni, aminek meg is lett az eredménye. A második félidőben már nem voltunk olyan élesek, ettől függetlenül elégedett vagyok.