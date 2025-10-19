19 perce
Az Egerszólát Petőfibányáról, a Bélapátfalva Domoszlóról vitt pontokat
A nyeretlenek csatáját követően a vámosgyörkiek örülhettek. A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 10. fordulójában a Tarnamente SSZSE szerezte a legtöbb gólt. Az Egerszólát továbbra is százszázalékos.
A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 10. fordulójában házigazdaként csak az abasáriak nyertek. A legnagyobb érdeklődéssel várt két találkozón az Egerszólát Petőfibányáról, a Bélapátfalva Domoszlóról vitt pontokat.
Négy gól szerzett Petőfibányán az Egerszólát
PETŐFIBÁNYAI SK–EGERSZÓLÁTI SK 1–4 (0–1)
Petőfibánya, 70 néző. V.: Lucián János (Viktor F., Zsigri B.).
PETŐFIBÁNYA: Baranyi A. – Gerhát V., Gofjár Cs. (Csemer K., 86.), Berki T., Szluka N., Kiss G., Györki K., Németh K. (Balog R., 67.), Pászti A., Lakatos M., Takó N. Edző: Tatár Roland.
EGERSZÓLÁT: Simon L. – Szász V., Csepcsányi G. (Vitai K., 69.), Bársony L., Holló G., Nagy V. (Izsóf L., 62.), Bata Á., Tordai V., Kis P., Géczi D. (Szabó K., 46.), Malacsik K. (Papp R., 86.). Edzők: Linninger István, Bata Árpád.
GÓL: Berki T. (60.), ill. Holló G. (33.), Bársony L. (63., 66.), Bata Á. (80.).
JÓK: Berki T., ill. Bársony L. (a mezőny legjobbja), Holló G., Bata Á., Nagy V., Szász V.
TATÁR ROLAND: – Gratulálok az Egerszólát megérdemelt győzelméhez.
LINNINGER ISTVÁN: – Kicsit meglepett minket a hazaiak kezdése, ezért tompábbak voltunk a megszokottnál és kerestük a helyünket. A folytatásban már a mi játékunk érvényesült. Győzelmünk értékét növeli, hogy ambiciózus és helyenként jól játszó Petőfibányát sikerült legyőzni.
Rangadó Petőfibányán az éllovassal és Domoszlón a címvédő ellen
DOMOSZLÓ SK–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 1–2 (0–0)
Domoszló, 70 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (dr. Lendvai G., Fabók D.).
DOMOSZLÓ: Leffler S. – Péter M., Bader Á. (Reviczki I., 70.), Lukovszki M., Bordás D., Szabó D., Nagy P., Váradi N., Lukovszki B., Lovag M., Török Cs. (Szabó Z., 46.). Edző: Szekrényes Ákos.
BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Vona Cs., Trenka D., Bocsi G. (Boros O., 46.), Antal Á. (Pálinkás O., 90.), Érsek M., Bóta M. (Szűcs Zs., 46.), Berecz B., Csák K., Papp D., Szeruha D. (Mező R., 87.). Edző: Gyárfás Gábor.
GÓL: Bordás D. (75.), ill. Érsek M. (49.), Antal Á. (67.).
JÓK: Lukovszki B., Bordás D., ill. az egész vendégcsapat.
SZEKRÉNYES ÁKOS: – Ha csak a mérkőzést nézem, akkor legalább egy pontot érdemeltünk volna, viszont ha az elmúlt hetek hozzáállását, akkor ez a realitás. Ez a vereség elsősorban az én felelősségem, de arra kérek mindenkit, hogy egy kicsit szálljon magába. Köszönjük a korrekt játékvezetést és gratulálunk a Bélapátfalvának!
GYÁRFÁS GÁBOR: – Küzdelmes, taktikus, rangadóhoz méltó mérkőzésen a félidőben tudtunk váltani, és nagyon értékes három ponttal távozunk egy jó csapat otthonából. További sok siket a hazaiaknak!
ATKÁR SE–ZAGYVASZÁNTÓ SE 0–4 (0–3)
Atkár, 50 néző. V.: Sohajda László (Kecskés G., Molnár Z.).
ATKÁR: Ferencsák B. (Kovács T., 46.) – Táncos R., Erdei T., Garcsik T., Csuka R., Barabás H. (Dobos A., 46.), Széplaki D., Barabás G. (Juhász D., 80.), Hordós B., Tasi Z. (Barabás A., 46.), Molnár D. Edző: Pócs István.
ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. (Sándor D., 56.) – Hartyányi V. (Kéri T., 46.), György F., Juhász Zs., Czibolya K., Szaka I., Szeberényi M., Parragi D., Daróczi M. (Márta M., 65.), Slezsák Sz. (Sisa R., 72.), Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.
GÓL: Kiss G. (13., 71.), Juhász Zs. (23.), Szaka I. (30.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Szaka I. (a mezőny legjobbja), Czibolya K., Juhász Zs., Kiss G.
PÓCS ISTVÁN: – Az elejétől kezdve igyekeztünk az öltözőben megbeszélt taktikát játszani. Az első gól picit visszavetett minket. Az egész meccs során rengeteg hibát vétettünk, ami miatt a támadásaink kudarcba fulladtak. Jövő héten megpróbálunk javítani.
GULYÁS OLIVÉR: – A fiúk maximálisan betartva a kérésemet, fegyelmezett és meggyőző játékkal rukkoltak elő. Remélem, a következő két szomszédvári rangadón minimum ezt a játékot tudjuk nyújtani.
TARNAÖRS DANYI SE–TARNAMENTE SSZE 1–10 (0–8)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 100 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Göcző Zs., Göcző L.).
TARNAÖRS: Menyhárt R. (Botos K., 46.) – Danyi K., Kökény G., Lőcsei Zs., Pusoma I., Pusoma L., Pötös R., Rédei Á., Szabó Gy., Pető T., Burai G. (Balog A., 46.). Edző: Peredi Tivadar.
TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I. (Krisztián D., 64.), Nagy S., Báder S. (Czakó T., 60.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K. (Mahunka G., 60.), Bodó B., Berki Zs., Váradi P. (Kökény G., 64.). Edző: Gál Gábor.
GÓL: Pötös R. (65.), ill. Lázók D. (9., 17., 28., 34., 39.), Suha B. (15., 67.), Bak K. (19.), Vezekényi M. (32.), Báder S. (55.).
JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.
DANYI SÁNDOR technikai vezető: – Győzött a jobb csapat. További sok sikert mindkét csapatnak!
GÁL GÁBOR: – Az első félidőt sikerült intenzíven kezdeni, aminek meg is lett az eredménye. A második félidőben már nem voltunk olyan élesek, ettől függetlenül elégedett vagyok.
A Gyöngyöshalász többet érdemelt volna, a Gyöngyösi AK elvégezte a munkát
ABASÁRI SE–FELSŐTÁRKÁNY SC 6–2 (2–2)
Abasár, 200 néző. V.: Mencsik László (Németh M., Kelemen A.).
ABASÁR: Kecskés N. (Juhász B., 46.) – Szűcs B., Báder D. (Dalnoki Sz., 74.), Szebenyi J. (Palásti K., 85.), Sári Cs., Benedek D. (Benedek Á., 46.), Magyar D., Dósa K., Tóth P., Boros B., Király Sz. Játékos-edző: Tóth Péter.
FELSŐTÁRKÁNY: Tiszolczki L. – Mika D. (Bajzát R., 85.), Lehóczky Zs., Nyilas L., Ugrai A. (Énekes M., 85.), Ugrai I., Stefán B. (Lubai Bajzát Zs., 88.), Váradi K. (Németh B., 60.), Béres B. (Énekes Zs., 85.), Nagylaki D. (Péter Z., 85.), Szőllősi R. (Barta A., 85.). Edző: Béres Mihály.
GÓL: Sári Cs. (21.), Magyar D. (28., 90.), Szebenyi J. (54.), Báder D. (67.), Boros B. (81.), ill. Szőllősi R. (8. – 11-esből), Nyilas L. (31.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.
TÓTH PÉTER: – Következetes játékvezetés mellett magabiztos hazai győzelem született. További sok sikert Felsőtárkány csapatának!
BÉRES MIHÁLY: – Hátul kapitális hibákat vétettünk, a támadójátékunk a mérkőzés nagy részében súlytalan volt, más eredmény így nem is születhetett. A hazaiak győzelme teljesen megérdemelt. Ezek is mi voltunk, jövő héten feledtetnünk kell ezt a gyenge teljesítményt.
HORT SK–SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC 1–7 (1–4)
Hort, 80 néző. V.: Gyetvai Béla (Nagy F., Sztrapkovics B.).
HORT: Maksa Z. – Kvacsány D., Csontos B. (Csomor E., 68.), Csomor D., Suhai N., Magyar Sz., Máté M., Hans M. (Gál M., 46.), Elek D., Kanzler K. (Tóth M., 28.), Nagy A. Edző: Maksa István.
NAGYRÉDE: Rudas S. (Korompai M., 48.) – Kovács M. (Kovácsik Sz., 46.), Tóth M. (Molnár A., 72.), Varga K., Szajkó R. (Báder A., 64.), Turó-Balog L. (Budai B., 46.), Németh M., Patkós Á., Lados M. (Barai D., 64.), Penti P., Szakács Sz. Edző: Penti Zoltán.
GÓL: Hans M. (15.), ill. Penti P. (3., 39.), Varga K. (31., 37., 66.), Budai B. (51.), Kovácsik Sz. (78.).
JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.
MAKSA ISTVÁN: – Nem tudok mit mondani a mérkőzésről.
PENTI ZOLTÁN: – Ezúttal a három pont megszerzése volt a legfontosabb. További sok sikert a hazai csapatnak!
POROSZLÓ SE–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK 0–1 (0–0)
Poroszló, 40 néző. V.: Tóth Máté (Németh G., Kobzi Z.).
POROSZLÓ: Nagy I. – Kulics A. (Lőcsei V., 69.), Vadnai B. (Farkas O., 69.), Tari B., Pengő Zs., Balogh G., Demjén D., Vadász G., Marton Z., Farkas J. (Hajdu I., 63.), Pintér Zs. Játékos-edző: Menyhárt Attila.
VÁMOSGYÖRK: Nagy A. – Kluk T., Futó T. (Nagy B., 82.), Balázs T., Veres Sz., Szőllősi N., Pilinyi I., Farkas M., Gedei Z., Kobát Cs., Kiss D. Edző: Szerdahelyi Gábor.
GÓL: Veres Sz. (80.).
JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.
MENYHÁRT ATTILA: – Szegény embert az ág is húzza. Húsz kapura lövésből egy véleményes lesgól, miközben az ellenfél játékosa élete gólját lőtte ellenünk – megint. Megvolt az akarat a fiúkban, de a kapu előtt folyamatosan rossz döntéseket hoztunk. Meló, meló, meló, mert sajnos anélkül nem várhatunk mást. Innen most már tényleg csak felfelé lehet menni, mert ahogy Dávid mondta: ettől hosszabb sorozat a Szomszédok volt, de egyszer annak is vége lett.
PILINYI ISTVÁN: – Tipikus egy gólos mérkőzésen szerencsére mi szereztük meg a győztes találatot, így hosszú idő után végre sikerült három pontot szerezni. További sok sikert a poroszlónak!
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK: Apc–Heréd 0–1 (0–0)
- A bajnokság állása
1. Egerszólát 10 10 – – 42–7 30
2. Heréd 10 8 1 1 59–13 25
3. Bélapátfalva 10 7 1 2 21–16 22
4. Domoszló 10 6 2 2 37–15 20
5. Nagyréde 10 6 – 4 32–19 18
6. Petőfibánya 10 6 – 4 32–28 18
7. Zagyvaszántó 10 6 – 4 26–25 18
8. Tarnamente 10 5 2 3 34–20 17
9. Felsőtárkány 10 5 1 4 30–19 16
10. Apc 10 5 1 4 15–21 16
11. Abasár 10 4 1 5 29–32 13
12. Hort 10 2 – 8 21–30 6
13. Tarnaörs 10 2 – 8 27–50 6
14. Vámosgyörk 9 1 – 8 10–43 3
15. Atkár 9 1 – 8 13–48 3
16. Poroszló 10 – 1 9 5–47 1