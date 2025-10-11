október 11., szombat

Egerszóláti SK: hat gól a 76. születésnapra

Címkék#Holló G#Egerszóláti SK#Csepcsányi G#Atkár

Holló Gergő és Csepcsányi Gergő duplázott az Atkár ellen aratott győzelem során. Az Egerszóláti SK magabiztosan vette az újabb akadályt.

Heol.hu

A Heves vármegyei II. osztály 9. fordulójában rendezett találkozón az éllovas Egerszóláti SK idénybeli kilencedik sikerét aratta.

Az Atkár elleni győzelmet id. Horváth László 76. születésnapjára ajánlotta az Egerszóláti SK
Az Atkár elleni győzelmet id. Horváth László 76. születésnapjára ajánlotta az Egerszóláti SK  
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Egerszóláti SK–Atkár SE 6–2 (3–0)

Egerszólát, Horváth László Sporttelep, 50 néző. V.: Petz Péter (Németh G., Titz P.).
EGERSZÓLÁT: Balogh Cs. (Simon L., 46.) –  Szász V., Csepcsányi G., Géczi D., Bársony L. (Orosz J., 64.), Holló G., Bata Á., Tordai V., Papp R. (Izsóf L., 46.), Berencsi B. (Kis P., 64.), Malacsik K. Edzők: Linninger István és Bata Árpád.
ATKÁR: Kovács T. – Táncos R., Dobos A., Erdei T., Csuka R., Egri N., Barabás A. (Mátra M., 75.), Tasi Z., Molnár D., Kádár D. (Barabás G., 46.), Tóth D. (Barabás H., 20.). Edző: Pócs István.

GÓL: Holló G. (23., 53.), Géczi D. (26.), Bársony L. (28.), Csepcsányi G. (75., 90.), ill. Erdei T. (66.), Csuka R. (79.).
JÓK: Csepcsányi G., Géczi D., Holló G., ill. az egész vendégcsapat.
LINNINGER ISTVÁN: – Az első félidő közepesre sikerült, a második még olyanra sem. Kovács Tamás szokás szerint tízesre védett, de miért csak ellenünk áll a kapuban? A győzelmet id. Horváth László 76. születésnapjára ajánljuk. Isten éltesse sokáig egészségben!
PÓCS ISTVÁN: – Két ellentétes félidőt láttunk. Az első játékrészben az egyéni hibáinkat kihasználta a hazai csapat. A második játékrészben sokat javult a játékunk, ennek eredményeképp két gólt sikerült szereznünk. Ha pontosabbak vagyunk, akkor talán a végeredményt szorosabbá tudtuk volna tenni. Gratulálok a hazai csapatnak!

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
