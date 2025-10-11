Egerszóláti SK: hat gól a 76. születésnapra

A Heves vármegyei II. osztály 9. fordulójában rendezett találkozón az éllovas Egerszóláti SK idénybeli kilencedik sikerét aratta.

Az Atkár elleni győzelmet id. Horváth László 76. születésnapjára ajánlotta az Egerszóláti SK

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Egerszóláti SK–Atkár SE 6–2 (3–0)

Egerszólát, Horváth László Sporttelep, 50 néző. V.: Petz Péter (Németh G., Titz P.).

EGERSZÓLÁT: Balogh Cs. (Simon L., 46.) – Szász V., Csepcsányi G., Géczi D., Bársony L. (Orosz J., 64.), Holló G., Bata Á., Tordai V., Papp R. (Izsóf L., 46.), Berencsi B. (Kis P., 64.), Malacsik K. Edzők: Linninger István és Bata Árpád.

ATKÁR: Kovács T. – Táncos R., Dobos A., Erdei T., Csuka R., Egri N., Barabás A. (Mátra M., 75.), Tasi Z., Molnár D., Kádár D. (Barabás G., 46.), Tóth D. (Barabás H., 20.). Edző: Pócs István.

GÓL: Holló G. (23., 53.), Géczi D. (26.), Bársony L. (28.), Csepcsányi G. (75., 90.), ill. Erdei T. (66.), Csuka R. (79.).

JÓK: Csepcsányi G., Géczi D., Holló G., ill. az egész vendégcsapat.

LINNINGER ISTVÁN: – Az első félidő közepesre sikerült, a második még olyanra sem. Kovács Tamás szokás szerint tízesre védett, de miért csak ellenünk áll a kapuban? A győzelmet id. Horváth László 76. születésnapjára ajánljuk. Isten éltesse sokáig egészségben!

PÓCS ISTVÁN: – Két ellentétes félidőt láttunk. Az első játékrészben az egyéni hibáinkat kihasználta a hazai csapat. A második játékrészben sokat javult a játékunk, ennek eredményeképp két gólt sikerült szereznünk. Ha pontosabbak vagyunk, akkor talán a végeredményt szorosabbá tudtuk volna tenni. Gratulálok a hazai csapatnak!