Labdarúgás

4 perce

Egerszóláti SK II.: megszakították az átányiak veretlenségi sorozatát

Címkék#RFC-ÁTÁNY#EGERSZÓLÁTI SK II#Vármegyei III Osztály#Lokomotív SE#Váraszói SE

Hét győzelem és egy döntetlen után jött az első átányi kudarc. Az Egerszóláti SK II. otthonában az RFC együttese „beleszakadt a késbe”.

Bódi Csaba

A Heves vármegyei III. osztály 9. fordulójában az Egerszóláti SK II. ötgólos győzelmétől is akadt nagyobb különbségű siker.

Az Egerszóláti SK II. csapata jelentősen felülmúlta átányi ellenfelét, a sikerhez Török Máté (pirosban) is góllal járult hozzá
Az Egerszóláti SK II. csapata jelentősen felülmúlta átányi ellenfelét, a sikerhez Török Máté (pirosban) is góllal járult hozzá
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az élre lépett Lokomotív SE hazai pályán szerzett 10 gólt a kisköreiek ellen, a harmadik helyen álló Istenmezeje pedig Visontán púpozta ki házigazdák hálóját. Balog Bencéék úgy rúgtak egy tízest, hogy mindössze kilencen álltak ki a találkozóra. A Váraszói SE a Maklári SE II ötmeccses veretlenségi szériáját törte meg idegenben, Eszes Zoltán triplájával.

Heves vármegyei III. osztály 9. forduló:

Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.–Tiszai SC-Kisköre 10–1 (4–0)
Gól: Szlobodnyik B. (16.), Török N. (30., 56.), Czakó K. (34.), Vályi F. (38.), Jobbik M. Z. (52., 67.), Tóth Sz. (60.), Santur P. (65., 76.), ill. Kállai M. (77.).

A Lokomotív SE játékosai tíz alkalommal köszönthették egymást hazai gólt követően 
Forrás: Lokomotív SE

Egerszólát II.–RFC-Átány 6–1 (3–1)
Gól: Nagy K. (12.), Holló G. (20., 73.), Csepcsányi G. (41.), Bata Á. (76.), Török M. (84.), ill. Bari B. (19.). 

Gyöngyöspatai SE–Adácsi DSE 5–1 (3–0)
Gól: Keviczki R. (18.), Maka D. (32.), Varga N. L. (43.), Szilágyi L. (87.), Fodor R. (89.), ill. Fodor G. (63.).

Markaz FC–Pétervására SE 1–1 (1–1)
Gól: Szabó Zs. (42. – 11-esből), ill. Pusuma R. (44.).

Maklári SE II.–Váraszói SE 0–3 (0–0)
Gól: Eszes Z. (52., 77., 91.).

Noszvaj SE–Tarnaszentmiklós SE 2–3 (1–2)
Gól: Bundzik B. (7.), Takács G. (92.), ill. Csonka L. B. (24.), Tóth G. (31.), Csonka L. B. (80.). 

Gyöngyöstarjáni RE–Recsk KJTK 2–0 (0–0)
Gól: Kovács E. H. (51.), Kecskés Sz. (68.).
Kiállítva: Elek D. (Recsk KJTK, 81.).

Visonta SC–Istenmezeje SE 1926 0–10 (0–4)
Gól: Suha M. (9., 45., 90.), Lázár G. (21., 39.), Barabás A. Sz. (63.), Balog B. (68., 85., 87.), Barkóczi R. (80.).

Egerszólát II.–RFC-Átány labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

Élen a Lokomotív, negyedik az Egerszóláti SK II.

A bajnokság állása

1. Lokomotív SE    9    8    –    1    43–6    24
2. RFC-Átány    9    7    1    1    38–16    22
3. Istenmezeje    9    7    –    2    51–18    21
4. Egerszólát II.    8    5    2    1    30–11    17
5. Váraszó    9    5    2    2    35–18    17
6. Maklár II.    9    5    2    2    29–12    17
7. Pétervására    8    4    1    3    23–21    13
8. Tarnaszentmiklós    9    4    –    5    31–30    12
9. Markaz    9    3    3    3    18–24    12
10. Gyöngyöspata    7    3    2    2    15–11    11
11. Recsk KJTK    9    2    1    6    16–31    7
12. Gyöngyöstarján    8    2    –    6–17    26    6
13. Visonta    9    2    –    7    14–54    6
14. Tiszai SC-Kisköre    8    1    1    6    11–32    4
15. Adács    8    1    1    6    11–37    4
16. Noszvaj    8    –    2    6    14–49    2

 

