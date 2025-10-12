4 perce
Egerszóláti SK II.: megszakították az átányiak veretlenségi sorozatát
Hét győzelem és egy döntetlen után jött az első átányi kudarc. Az Egerszóláti SK II. otthonában az RFC együttese „beleszakadt a késbe”.
A Heves vármegyei III. osztály 9. fordulójában az Egerszóláti SK II. ötgólos győzelmétől is akadt nagyobb különbségű siker.
Az élre lépett Lokomotív SE hazai pályán szerzett 10 gólt a kisköreiek ellen, a harmadik helyen álló Istenmezeje pedig Visontán púpozta ki házigazdák hálóját. Balog Bencéék úgy rúgtak egy tízest, hogy mindössze kilencen álltak ki a találkozóra. A Váraszói SE a Maklári SE II ötmeccses veretlenségi szériáját törte meg idegenben, Eszes Zoltán triplájával.
Egerszóláton az Átányra, Makláron a Váraszóra várnak nehéz percek
Heves vármegyei III. osztály 9. forduló:
Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.–Tiszai SC-Kisköre 10–1 (4–0)
Gól: Szlobodnyik B. (16.), Török N. (30., 56.), Czakó K. (34.), Vályi F. (38.), Jobbik M. Z. (52., 67.), Tóth Sz. (60.), Santur P. (65., 76.), ill. Kállai M. (77.).
Egerszólát II.–RFC-Átány 6–1 (3–1)
Gól: Nagy K. (12.), Holló G. (20., 73.), Csepcsányi G. (41.), Bata Á. (76.), Török M. (84.), ill. Bari B. (19.).
Gyöngyöspatai SE–Adácsi DSE 5–1 (3–0)
Gól: Keviczki R. (18.), Maka D. (32.), Varga N. L. (43.), Szilágyi L. (87.), Fodor R. (89.), ill. Fodor G. (63.).
Markaz FC–Pétervására SE 1–1 (1–1)
Gól: Szabó Zs. (42. – 11-esből), ill. Pusuma R. (44.).
Maklári SE II.–Váraszói SE 0–3 (0–0)
Gól: Eszes Z. (52., 77., 91.).
Noszvaj SE–Tarnaszentmiklós SE 2–3 (1–2)
Gól: Bundzik B. (7.), Takács G. (92.), ill. Csonka L. B. (24.), Tóth G. (31.), Csonka L. B. (80.).
Gyöngyöstarjáni RE–Recsk KJTK 2–0 (0–0)
Gól: Kovács E. H. (51.), Kecskés Sz. (68.).
Kiállítva: Elek D. (Recsk KJTK, 81.).
Visonta SC–Istenmezeje SE 1926 0–10 (0–4)
Gól: Suha M. (9., 45., 90.), Lázár G. (21., 39.), Barabás A. Sz. (63.), Balog B. (68., 85., 87.), Barkóczi R. (80.).
Egerszólát II.–RFC-Átány labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton
Élen a Lokomotív, negyedik az Egerszóláti SK II.
A bajnokság állása
1. Lokomotív SE 9 8 – 1 43–6 24
2. RFC-Átány 9 7 1 1 38–16 22
3. Istenmezeje 9 7 – 2 51–18 21
4. Egerszólát II. 8 5 2 1 30–11 17
5. Váraszó 9 5 2 2 35–18 17
6. Maklár II. 9 5 2 2 29–12 17
7. Pétervására 8 4 1 3 23–21 13
8. Tarnaszentmiklós 9 4 – 5 31–30 12
9. Markaz 9 3 3 3 18–24 12
10. Gyöngyöspata 7 3 2 2 15–11 11
11. Recsk KJTK 9 2 1 6 16–31 7
12. Gyöngyöstarján 8 2 – 6–17 26 6
13. Visonta 9 2 – 7 14–54 6
14. Tiszai SC-Kisköre 8 1 1 6 11–32 4
15. Adács 8 1 1 6 11–37 4
16. Noszvaj 8 – 2 6 14–49 2