Egerszóláti SK II.: megszakították az átányiak veretlenségi sorozatát

Heves vármegyei III. osztály 9. forduló:

Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.–Tiszai SC-Kisköre 10–1 (4–0)

Gól: Szlobodnyik B. (16.), Török N. (30., 56.), Czakó K. (34.), Vályi F. (38.), Jobbik M. Z. (52., 67.), Tóth Sz. (60.), Santur P. (65., 76.), ill. Kállai M. (77.).

A Lokomotív SE játékosai tíz alkalommal köszönthették egymást hazai gólt követően

Forrás: Lokomotív SE

Egerszólát II.–RFC-Átány 6–1 (3–1)

Gól: Nagy K. (12.), Holló G. (20., 73.), Csepcsányi G. (41.), Bata Á. (76.), Török M. (84.), ill. Bari B. (19.).

Gyöngyöspatai SE–Adácsi DSE 5–1 (3–0)

Gól: Keviczki R. (18.), Maka D. (32.), Varga N. L. (43.), Szilágyi L. (87.), Fodor R. (89.), ill. Fodor G. (63.).

Markaz FC–Pétervására SE 1–1 (1–1)

Gól: Szabó Zs. (42. – 11-esből), ill. Pusuma R. (44.).

Maklári SE II.–Váraszói SE 0–3 (0–0)

Gól: Eszes Z. (52., 77., 91.).

Noszvaj SE–Tarnaszentmiklós SE 2–3 (1–2)

Gól: Bundzik B. (7.), Takács G. (92.), ill. Csonka L. B. (24.), Tóth G. (31.), Csonka L. B. (80.).

Gyöngyöstarjáni RE–Recsk KJTK 2–0 (0–0)

Gól: Kovács E. H. (51.), Kecskés Sz. (68.).

Kiállítva: Elek D. (Recsk KJTK, 81.).

Visonta SC–Istenmezeje SE 1926 0–10 (0–4)

Gól: Suha M. (9., 45., 90.), Lázár G. (21., 39.), Barabás A. Sz. (63.), Balog B. (68., 85., 87.), Barkóczi R. (80.).