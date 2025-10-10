1 órája
Egerszóláton az Átányra, Makláron a Váraszóra várnak nehéz percek
Egységes időpontban, vasárnap 15 órakor játsszák a Heves vármegyei III. osztály 9. fordulójának mind a nyolc mérkőzését.
A kedden elhunyt Dr. Mezey György mesteredző, korábbi szövetségi kapitány emlékére gyászszünetet tartanak valamennyi bajnoki találkozó előtt.
Heves vármegyei III. osztály, 9. forduló
Vasárnap, 15.00:
Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (2.)–Tiszai SC-Kisköre (13.)
Hatvan, Lokomotív Spt. V.: Pásztory Krisztián (Szűcs, Szén).
Egerszólát II. (6.)–RFC-Átány (1.)
Egerszólát, Horváth László Spt. V.: Derda József (Kárász, Molnár Máté).
Markaz FC (8.)–Pétervására SE (7.)
Markaz. V.: Göcző Zsolt (Czipó, Göcző L.).
Noszvaj SE (16.)–Tarnaszentmiklós SE (9.)
Eger, Felsővárosi Spt. V.: Juhász Sámuel (Orovecz, Fűkő).
Gyöngyöspatai SE (10.)–Adácsi DSE (14.)
Gyöngyöspata. V.: Motsidlovszky Attila (Forgó, Pócs).
Maklári SE II. (4.)–Váraszói SE (5.)
Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Petz Péter Jonatán (Molnár D., Gyetvai B.).
Gyöngyöstarjáni RE (15.)–Recsk KJTK (11.)
Gyöngyössolymos, Óvári Gyula Sporttelep. V.: Molnár Zalán (Kecskés, Nagy F.).
Visonta SC (12.)–Istenmezeje SE 1926 (3.)
Visonta. V.: Sohajda László (Koren, Zsigri).