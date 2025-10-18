Egri Dózsa: Csank, Csuki és Csepi is hálás lehet „Parókának”

Negyedszázad legfontosabb pillanatai, emlékezetes momentumai elevenedtek meg abban a videós összeállításban, amely az Egri Dózsa 26 éves időszakot felölelő történetét dolgozza fel.

Az Egri Dózsa 2025-ben rendezett, ötödik nosztalgia találkozójának résztvevői

Forrás: Bódi Csaba/heol.hu

Az 1950-ben alapított klub az első idényben (1951) az Egri Vörös Meteor, az Egri Petőfi, az Egri Vasas, a Felnémeti Gyárépítők, az Egri Téglagyár, az Egri Termékforgalmi, az Egri Szövetkezeti SE és az Egri Bástya társaságában alkotta a megyeszékhelyi bajnokság mezőnyét. A korabeli gyér képanyag és hiányos beszámolók ellenére az önmagában sokatmondó tény, hogy városi szinten, nyolc csapat játszott egymással nagypályán, bajnoki keretek között Egerben.

A nagyobb lépés tíz év múltán következett az 1961/62-es szerepléssel, amikor is az NB III. Északkeleti-csoportját megnyerte a gárda.

Az edzőként Nagy István vezette együttes a legfőbb rivális Miskolci Bányászt tavasszal már bajnokként fogadhatta. Az 5500 néző előtt rendezett találkozón a Papp – Szász, Hanus, Révász – Várallyay, Kelemen – Handó, Bostai, Hídvégi, Üsztöke, Csizmadia alkotta tizenegy Bostai, Handó, Üsztöke és Révász góljával 4–0-ra verte az ezüstérmest – szerepel Lovász Tamás István, a Heves Megyei Labdarúgás története című könyvében.

Apropó, Révász! A lila-fehér együttes bal oldali védője idén februárban, 84 esztendős korában távozott az élők sorából. Az előző nosztalgia rendezvényeken őt is a köreikben tudhatták Fodor Pálék, míg ezúttal a néma tiszteletadás során már azok közé tartozott, akikért a harang szólt. Az elveszített csapattársak mellett a főhajtás során dr. Mezey György mesteredzőre is emlékeztek, de a Galántai Tiborral folytatott beszélgetéskor a ZTE napokban elhunyt tréneréről, Madár Gáborról is szó esett.