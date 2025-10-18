1 órája
Egri Dózsa: Csank, Csuki és Csepi is hálás lehet „Parókának”
Kimondva vagy kimondatlanul, de egyre értékesebb Pócsik János rendezvénye. Az Egri Dózsa ötödik nosztalgia találkozója ehhez adott újabb impulzust.
Negyedszázad legfontosabb pillanatai, emlékezetes momentumai elevenedtek meg abban a videós összeállításban, amely az Egri Dózsa 26 éves időszakot felölelő történetét dolgozza fel.
Az 1950-ben alapított klub az első idényben (1951) az Egri Vörös Meteor, az Egri Petőfi, az Egri Vasas, a Felnémeti Gyárépítők, az Egri Téglagyár, az Egri Termékforgalmi, az Egri Szövetkezeti SE és az Egri Bástya társaságában alkotta a megyeszékhelyi bajnokság mezőnyét. A korabeli gyér képanyag és hiányos beszámolók ellenére az önmagában sokatmondó tény, hogy városi szinten, nyolc csapat játszott egymással nagypályán, bajnoki keretek között Egerben.
A nagyobb lépés tíz év múltán következett az 1961/62-es szerepléssel, amikor is az NB III. Északkeleti-csoportját megnyerte a gárda.
Az edzőként Nagy István vezette együttes a legfőbb rivális Miskolci Bányászt tavasszal már bajnokként fogadhatta. Az 5500 néző előtt rendezett találkozón a Papp – Szász, Hanus, Révász – Várallyay, Kelemen – Handó, Bostai, Hídvégi, Üsztöke, Csizmadia alkotta tizenegy Bostai, Handó, Üsztöke és Révász góljával 4–0-ra verte az ezüstérmest – szerepel Lovász Tamás István, a Heves Megyei Labdarúgás története című könyvében.
Apropó, Révász! A lila-fehér együttes bal oldali védője idén februárban, 84 esztendős korában távozott az élők sorából. Az előző nosztalgia rendezvényeken őt is a köreikben tudhatták Fodor Pálék, míg ezúttal a néma tiszteletadás során már azok közé tartozott, akikért a harang szólt. Az elveszített csapattársak mellett a főhajtás során dr. Mezey György mesteredzőre is emlékeztek, de a Galántai Tiborral folytatott beszélgetéskor a ZTE napokban elhunyt tréneréről, Madár Gáborról is szó esett.
Egri Dózsa: elhunyt a védő, akinek a lába egy évig volt gipszben
A Csuhay Józseffel váltott pár mondat is fekete színezettel kezdődött, Novath György elhunyta miatt. A 67 éves korában meghalt futballista csapattársa volt „Csukinak” a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntőig menetelt gárdájában. A nógrádi Kiss Gyula korai távozásának oka is a gyászhoz kapcsolódott, az egykori szélső családtagjának szombat délelőtti temetése miatt nem maradhatott tovább a Juhász Testvérek Pincészetében. Az Egyesült Államokhoz is több szállal kötődő Csepregi János a Miamiban nemrég rendezett Árpád-kupát hozta terítékre.
Eközben az idén 80 éves Tóth Miklós (Tóth II. Miklós), a rendszeres meghívottként jelenlévő Szabó András (alias Zsuzsi) és Varga Iván azt erősítette meg, milyen fontosággal bír a rendezvény, hiszen nem tudni, kinek, meddig élvezhetik a társaságát. Ezen a szálon haladva jutottak el az egykori futballisták Seress Rezső szerzeményig. Az örökérvényű „Szeressük egymást gyerekek” című dal Barta Zsolt zenei támogatásával emelte a hangulatot vezérszólistaként Vígh Tiborral és Fitala Zoltánnal az élen.
A 79. születésnapját október 27-én ünneplő Csank János most is a sokáig kitartók táborát gyarapította, Pócsik János pedig azzal a jó érzéssel búcsúzott a távozóktól, hogy ismét sikerült maradandót alkotni.
„Paróka” szervezőként tisztában van a különböző élethelyzetekkel, megérti, ha valaki nem tud részt venni az aktuális összejövetelen, amely azért idén is 27 főt számlált. Ez pedig jelentős mértékben az ő érdeme, aki ötödik évben hozta tető alá és finanszírozta rendezvényt.
Egri Dózsa: 49 éve ért véget a korszak
- Az már nem képezte a társalgás témáját, hogy az Egri Dózsa 1950-től íródott és 1976. december 19-én véget ért története – benne az 1971/72. évi NB I.-es szerepléssel – mit jelentett Eger sportéletében. A 49 évvel ezelőtt NB III.-as elsőként zárult lila-fehér éra záró momentumaként álljon itt mementóként a bajnoki cím ünneplésével egybekötött Balassagyarmat elleni párharc. A Rozsnaki – Fodor, Zsidai, Patvaros, Csathó, Csuhay, Galántai, Pócsik (Márta), Barta, Vígh, Molnár alkotta, Bánkuti László által vezényelt Dózsa Vígh (2), Patvaros, Barta és Márta góljával verte 5–1-re nógrádi vendégét. Utána aztán következett az NB II., de már Eger SE néven. Mennyire messzire vagyunk most ettől! Nemcsak időben.
Egri Dózsa: szárnyaltak a lelkek a harmadik baráti találkozón
