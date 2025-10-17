Úszás 2 órája

Egri Senior Úszó Klub: 88 és 85 éves versenyző számított a legeredményesebbnek Nyíregyházán

A 88 éves Fábián Béla és a 85 esztendős Graffjódy Eszter előtt le a kalappal! Az Egri Senior Úszó Klub (ESÚK) korelnökei ahol rajthoz álltak Nyíregyházán, ott az első helyen végeztek, ahogy ez érvényes volt a 68 éves Molnár Erika esetében is.

A vadonatúj sportuszodában rendezett eseményen az Egri Senior Úszó Klub nyolc indulója kilenc arany-, és négy ezüstérmet nyert. Az Egri Senior Úszó Klub nyolc versenyzővel szerepelt a nyíregyházi rendezvényen

Forrás: Beküldött fotó Versenyzőink harmadik alkalommal úsztak Nyíregyházán, ahol a Fábián, Graffjódy, Molnár trió összesen hatszor állhatott a dobogó tetejére – közölte az ESÚK elnöke, Kripkó Zoltán. – Rajtuk kívül Bögös László, Heverdle István és Orosz Éva győzött, míg Eged Bence és Rüll Gusztáv ezüstérmeket vehetett át a 3. Masters NYSC-kupa eredményhirdetésén. Az Egri Senior Úszó Klub versenyzőinek eredményei Graffjódy Eszter 1940-ben született (85–89 évesek)

1. helyezett, 50 m gyors 1:03,33 perc

1. helyezett, 50 m pille 1:38,10 Fábián Béla 1937 (85–89 évesek)

1. helyezett, 100 m férfi mell 2:28.91

1. helyezett, 50 m férfi mell 1:01.12 Molnár Erika 1957 (65–69 évesek)

1. helyezett, 50 m mell 53,07 másodperc

1. helyezett, 100 m mell 1:57,19 Bögös László 1946 (75–79 évesek)

1. helyezett, 400 m gyors 8:04,66 Heverdle István 1952 (70–74 évesek)

1. helyezett, 400 m férfi gyors 6:29.25 Orosz Éva 1964 (60–64 évesek)

1. helyezett, 50 m mell 52,63

2. helyezett, 100 m hát 1:55,94 Eged Bence 2000 (25–29 évesek)

2. helyezett, 50 m pille 36,18

2. helyezett, 100 m mell 1:30,58 Rüll Gusztáv 1947 (75–79 évesek)

2. helyezett, 400 m gyors 9:28,31





Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!