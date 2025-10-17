2 órája
Egri Senior Úszó Klub: 88 és 85 éves versenyző számított a legeredményesebbnek Nyíregyházán
A 88 éves Fábián Béla és a 85 esztendős Graffjódy Eszter előtt le a kalappal! Az Egri Senior Úszó Klub (ESÚK) korelnökei ahol rajthoz álltak Nyíregyházán, ott az első helyen végeztek, ahogy ez érvényes volt a 68 éves Molnár Erika esetében is.
A vadonatúj sportuszodában rendezett eseményen az Egri Senior Úszó Klub nyolc indulója kilenc arany-, és négy ezüstérmet nyert.
Versenyzőink harmadik alkalommal úsztak Nyíregyházán, ahol a Fábián, Graffjódy, Molnár trió összesen hatszor állhatott a dobogó tetejére
– közölte az ESÚK elnöke, Kripkó Zoltán. – Rajtuk kívül Bögös László, Heverdle István és Orosz Éva győzött, míg Eged Bence és Rüll Gusztáv ezüstérmeket vehetett át a 3. Masters NYSC-kupa eredményhirdetésén.
Az Egri Senior Úszó Klub versenyzőinek eredményei
Graffjódy Eszter 1940-ben született (85–89 évesek)
1. helyezett, 50 m gyors 1:03,33 perc
1. helyezett, 50 m pille 1:38,10
Fábián Béla 1937 (85–89 évesek)
1. helyezett, 100 m férfi mell 2:28.91
1. helyezett, 50 m férfi mell 1:01.12
Molnár Erika 1957 (65–69 évesek)
1. helyezett, 50 m mell 53,07 másodperc
1. helyezett, 100 m mell 1:57,19
Bögös László 1946 (75–79 évesek)
1. helyezett, 400 m gyors 8:04,66
Heverdle István 1952 (70–74 évesek)
1. helyezett, 400 m férfi gyors 6:29.25
Orosz Éva 1964 (60–64 évesek)
1. helyezett, 50 m mell 52,63
2. helyezett, 100 m hát 1:55,94
Eged Bence 2000 (25–29 évesek)
2. helyezett, 50 m pille 36,18
2. helyezett, 100 m mell 1:30,58
Rüll Gusztáv 1947 (75–79 évesek)
2. helyezett, 400 m gyors 9:28,31
