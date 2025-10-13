október 13., hétfő

Fallabda

4 órája

Egri Squash SE: Kun Krisztina „erős” ezüstöt szerzett a Hungarian Open-en

Címkék#Gulyás István#Kun Krisztina#Vida Benjamin#Divéky Anna#Révai Ádám

Huszonkét ország több mint 130 versenyzője mérette meg magát a Hungarian Junior Open 2025 nemzetközi versenyen. A háromnapos budapesti viadalon az Egri Squash SE indulói meccseket nyertek, nagyot küzdöttek, hozták, amit tudnak, a mentális stabilitásuk pedig példás volt.

Bódi Csaba

Fenti jellemzés Gulyás Istvántól származik, aki Divéky Annával közösen készíti fel az Egri Squash SE fiataljait.

Az Egri Squash SE válogatottja, Kun Krisztina az esemény plakátjáról is „visszaköszönt”
Forrás: Egri Squash SE

Az U15-ös korosztályban Kun Krisztina mindent megtett, jól játszott, egészen a döntőig valamennyi meccsét magabiztosan nyerte. Pici hiányzott csak az aranyhoz, erős ezüst lett a jutalma 

– értékelt a szakember. – Kriszti idénybeli második nemzetközi versenyén a második érmét gyűjtötte.

Az U19-eseknél szerepelt Vida Benjamin medállal „felérő” 5. helyet szerzett a tavalyi HJO U17-győztes máltai versenyző ellen.

Beni fokozatosan lendült formába és a vasárnapi helyosztón remekül teljesített 

– tette hozzá Gulyás István, kiemelve Révai Ádám fizioterapeuta együttműködését Kun Krisztina és Vida Benjamin fejlesztésében.

Vida Benjamin (jobbra)  fokozatosan lendült formába
Forrás: Egri Squash SE

Az Egri Squash SE újoncokat is avatott

Az Egri Squash SE junior csapatának nemzetközi „újoncai” bátran és nyugodtan játszottak, aminek meg is lett az eredménye. Béres-Sumi Szabolcs és Polonkai Balázs győztes meccsekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagodott. Németh Norton 0–2-es hátrányból fordított erősebb ellenfelével szemben. Megfelelő taktikával és összpontosítással 3–2-re nyert egy nagy csatát.

Az egriek újoncaira sem lehetett panasz
Forrás: Egri Squash SE
