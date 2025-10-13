Egri Squash SE: Kun Krisztina „erős” ezüstöt szerzett a Hungarian Open-en

Az U19-eseknél szerepelt Vida Benjamin medállal „felérő” 5. helyet szerzett a tavalyi HJO U17-győztes máltai versenyző ellen.

Beni fokozatosan lendült formába és a vasárnapi helyosztón remekül teljesített

– tette hozzá Gulyás István, kiemelve Révai Ádám fizioterapeuta együttműködését Kun Krisztina és Vida Benjamin fejlesztésében.

Vida Benjamin (jobbra) fokozatosan lendült formába

Forrás: Egri Squash SE

Az Egri Squash SE újoncokat is avatott

Az Egri Squash SE junior csapatának nemzetközi „újoncai” bátran és nyugodtan játszottak, aminek meg is lett az eredménye. Béres-Sumi Szabolcs és Polonkai Balázs győztes meccsekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagodott. Németh Norton 0–2-es hátrányból fordított erősebb ellenfelével szemben. Megfelelő taktikával és összpontosítással 3–2-re nyert egy nagy csatát.