4 órája
Egri Squash SE: Kun Krisztina „erős” ezüstöt szerzett a Hungarian Open-en
Huszonkét ország több mint 130 versenyzője mérette meg magát a Hungarian Junior Open 2025 nemzetközi versenyen. A háromnapos budapesti viadalon az Egri Squash SE indulói meccseket nyertek, nagyot küzdöttek, hozták, amit tudnak, a mentális stabilitásuk pedig példás volt.
Fenti jellemzés Gulyás Istvántól származik, aki Divéky Annával közösen készíti fel az Egri Squash SE fiataljait.
Az U15-ös korosztályban Kun Krisztina mindent megtett, jól játszott, egészen a döntőig valamennyi meccsét magabiztosan nyerte. Pici hiányzott csak az aranyhoz, erős ezüst lett a jutalma
– értékelt a szakember. – Kriszti idénybeli második nemzetközi versenyén a második érmét gyűjtötte.
Egri Squash SE: Kun Krisztina letaszíthatatlan a dobogóról
Az U19-eseknél szerepelt Vida Benjamin medállal „felérő” 5. helyet szerzett a tavalyi HJO U17-győztes máltai versenyző ellen.
Beni fokozatosan lendült formába és a vasárnapi helyosztón remekül teljesített
– tette hozzá Gulyás István, kiemelve Révai Ádám fizioterapeuta együttműködését Kun Krisztina és Vida Benjamin fejlesztésében.
Az Egri Squash SE újoncokat is avatott
Az Egri Squash SE junior csapatának nemzetközi „újoncai” bátran és nyugodtan játszottak, aminek meg is lett az eredménye. Béres-Sumi Szabolcs és Polonkai Balázs győztes meccsekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagodott. Németh Norton 0–2-es hátrányból fordított erősebb ellenfelével szemben. Megfelelő taktikával és összpontosítással 3–2-re nyert egy nagy csatát.