Úszás

3 órája

Egri Úszó Klub: Majoros Anna négy éremmel vitte a prímet

Címkék#Kovács Attila#Szabó Lilla#Majoros Anna#Fábián Zsófia#Egri Úszó Klub

A 3. Rövidpályás Buda-kupa 1. fordulója 52 klub 525 versenyzőjét vonultatta fel a Gyarmati Dezső Sportuszodában. Az Egri Úszó Klub 21 indulója 17 medállal az éremtábla harmadik helyén végzett.

Bódi Csaba

Majoros Anna négy medállal járult hozzá az Egri Úszó Klub eredményességéhez
Forrás: Majoros Georgina/Facebook

A nyári szünet utáni első hetek felkészülésének eredményét kiválóan lemérhették az Egri Úszó Klub edzői a budapesti rendezvényen.

Versenyzőink rengeteg egyéni csúcsot értek el, döntőkben szerepeltek és rövidpályás bajnoki szintidőket úsztak 

– közölte az egri egyesület vezetőedzője, Török Zoltán. – A nagyobb korosztályoknak előfutam-döntős rendszerben, a kisebbeknek időfutamokkal a programban bonyolították le a versenyt .

Az egriek nagyobb korosztályokban szerepelt indulói  
Forrás: EÚK

Ők huszonegyen

A 3. Rövidpályás Buda-kupa 1. fordulójának egri indulói: Balázs Hanna, Fábián Laura, Fábián Zsófia, Kovács Gréta, Majoros Anna, Moldován Mia, Szabó Lilla, Szűcs Panni, Gábor Dávid, Györe Ádám, Kakuk Áron, Kormos Kristóf, Kovács Attila, Mikolay Máté, Nyemcsok Tamás, Rajcsányi Boldizsár, Simonyi Kornél, Tasi Barnabás, Tasi Marcell, Zanyi Ferdinánd, Zanyi Olivér.

Az EÚK képviselői által szerzett érmek közül tíz volt az arany, három az ezüst és négy a bronz. A medálgyűjtésben Majoros Anna járt az élen. A 2014-en született versenyző két 1., és két 2. helyezéssel járult hozzá a vármegyeszékhelyi egylet eredményességéhez.

Az EÚK fiataljainak csoportja
Forrás: Egri Úszó Klub

Az Egri Úszó Klub érmes versenyzői

Majoros Anna 50 m pillangó: 1. helyezés, 50 m hát: 1., 100 m gyors: 2., 400 m gyors: 2.
Fábián Zsófia 400 m gyors: 1., 400 m vegyes: 1., 50 m pillangó: 3.
Kovács Attila 100 m gyors: 1., 400 m gyors: 1.
Györe Ádám 200 m mell: 1., 400 m vegyes: 1.
Zanyi Ferdinánd 50 m hát: 1., 400 m gyors: 3.
Szabó Lilla 400 m gyors: 1.
Balázs Hanna 200 m mell: 2.
Fábián Laura 200 m mell: 3.
Kovács Gréta 50 m hát: 3.


 

