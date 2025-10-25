Egri Vízmű SC: nagy, családi ölelkezés a Bozsik „Cucu” Péter-emléktornán

Az Egri Vízmű SC egykori játékosa, edzője és vezetője hosszan tartó súlyos betegséget követően 2025. június 21-én, 57 éves korában távozott az élők sorából.

Az Egri Vízmű SC szervezte Bozsik Péter-emléktorna résztvevői

Forrás: EVSC

– Minden tökéletesen alakult – egy kis égi támogatással –, így méltó módon tiszteleghettünk a mi drága Cucunk előtt

– közölte az EVSC elnökhelyettese és játékosa, Csáki Szabolcs. – Köszönjük a kedves nézőknek, a megjelent játékosoknak az emlékezést és persze a támogatóinknak, hogy a torna létrejöhetett. Nekünk ez egy igazi, nagy családi ölelkezést jelentett!