Gyász
1 órája
Elhunyt a Heves Megye Labdarúgásáért díj kitüntetettje
A szűkebb hazánkbeli játékvezetők hajdani első embere, Marmoly György András a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségében is tevékenykedett.
Az életének 86. évében elhunyt Marmoly György Andrást október 18-án, szombaton 12 órakor kísérik utolsó útjára az egri Kisasszony temetőben.
A sípmester egykor a HELASZ játékvezetői bizottsága elnökeként irányította a Heves megyei bírókat. A sportágért végzett munkája elismeréseként 2010-ben átvehette a Heves Megye Labdarúgásáért díjat, amit Pál László HELASZ-elnök adott át.
A sportemberre a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége alelnökeként is számíthattak.
