Gyász

1 órája

Elhunyt a Heves Megye Labdarúgásáért díj kitüntetettje

Címkék#élet#HELASZ#Kisasszony temetőben#Heves Megye Labdarúgásáért díj#Marmoly György András

A szűkebb hazánkbeli játékvezetők hajdani első embere, Marmoly György András a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségében is tevékenykedett.

Bódi Csaba

Az életének 86. évében elhunyt Marmoly György Andrást október 18-án, szombaton 12 órakor kísérik utolsó útjára az egri Kisasszony temetőben.

Marmoly György (jobbra) és Pál László a 2010-es díjátadón
Marmoly György (jobbra) és Pál László a 2010-es díjátadón
Forrás: Ötvös Imre/Heves Megyei Hírlap archív

A sípmester egykor a HELASZ játékvezetői bizottsága elnökeként irányította a Heves megyei bírókat. A sportágért végzett munkája elismeréseként 2010-ben átvehette a Heves Megye Labdarúgásáért díjat, amit Pál László HELASZ-elnök adott át. 

A sportemberre a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége alelnökeként is számíthattak.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
