Elhunyt a Heves Megye Labdarúgásáért díj kitüntetettje

Az életének 86. évében elhunyt Marmoly György Andrást október 18-án, szombaton 12 órakor kísérik utolsó útjára az egri Kisasszony temetőben.

Marmoly György (jobbra) és Pál László a 2010-es díjátadón

Forrás: Ötvös Imre/Heves Megyei Hírlap archív

A sípmester egykor a HELASZ játékvezetői bizottsága elnökeként irányította a Heves megyei bírókat. A sportágért végzett munkája elismeréseként 2010-ben átvehette a Heves Megye Labdarúgásáért díjat, amit Pál László HELASZ-elnök adott át.

A sportemberre a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége alelnökeként is számíthattak.