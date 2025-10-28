október 28., kedd

Futsal

3 órája

Energia SC: Bihari duplájával megszakadt a rossz sorozat

Véget ért a három bajnoki mérkőzés óta tartó nyeretlen sorozat. Idénybeli második győzelmét a Szent István SE-OTP Bank vendégeként aratta az Energia SC Gyöngyös együttese.

Sike Károly

Érden Bihari Dávid bizonyult nyerőembernek. A 32 éves játékos duplája három pontot ért az Energia SC csapatának. A mátraaljaiak ezt megelőzően a második fordulóban a balmazújvárosiak ellen nyertek.

Bihari Dávid (középen) duplája három pontot ért az Energia SC csapatának
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Újra nyert az Energia SC

A férfi NB II. Keleti csoportjának 6. fordulójában:

SZENT ISTVÁN SE-OTP BANK–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 1–2 (1–1)
Érd, Batthyány Általános és Sportiskola. V.: Mákos M., Medovarszki J. (Tiringer M.)
ESC: Matin B. – Benke N., Csoszánszki D., Bihari D., Farkas Gy. Csere: Nguyen, Kőmíves M., Timon L., Berkes L., Fodor B., Marosi J. Játékos-edző: Berkes László
GÓL: Szentjóby K. (15.), ill. Bihari D. (2., 32.)
A GYÖNGYÖSI JÓK: Matin B., Kőmíves M., Bihari D.
BERKES LÁSZLÓ: – Nem tudok őszintén örülni a győzelemnek. Nagy szükségünk volt a három pontra, de játékban alulmúltuk magunkat. Csapkodó, nyílsisakos küzdelemben sok helyzet adódott mindkét oldalon, de kapusok állták a sarat.
KÖVETKEZIK: Energia SC Gyöngyös–Talent 2019 SE, november 3., hétfő, 19.30.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: NNC Frogs Lajosmizse–Balmazújvárosi FC 3–2, PFF-Szántó TISE–Kincsem Lovaspark 5–3, Talent 2019 SE-CH Klíma–VS Dunakeszi 3–4, MEAFC-Miskolc–Rubeola FC 5–6.

A bajnokság állása
1. PFF-Szántó TISE    6    5    –    1    26–13    15
2. Kincsem Lovaspark    6    4    1    1    41–18    13
3. Dunakeszi    6    3    2    1    25–22    11
4. Rubeola FC    6    3    1    2    23–20    10
5. Lajosmizse    6    3    –    3    30–27    9
6. Balmazújváros    6    2    1    3    20–19    7
7. Energia SC    6    2    1    3    15–25    7
8. MEAFC-Miskolc    6    2    –    4    22–31    6
9. Talent 2019 SE    6    2    –    4    16–26    6
10. Szent István SE    6    1    –    5    22–39    3

 

