3 órája
Energia SC: Bihari duplájával megszakadt a rossz sorozat
Véget ért a három bajnoki mérkőzés óta tartó nyeretlen sorozat. Idénybeli második győzelmét a Szent István SE-OTP Bank vendégeként aratta az Energia SC Gyöngyös együttese.
Érden Bihari Dávid bizonyult nyerőembernek. A 32 éves játékos duplája három pontot ért az Energia SC csapatának. A mátraaljaiak ezt megelőzően a második fordulóban a balmazújvárosiak ellen nyertek.
Újra nyert az Energia SC
A férfi NB II. Keleti csoportjának 6. fordulójában:
SZENT ISTVÁN SE-OTP BANK–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 1–2 (1–1)
Érd, Batthyány Általános és Sportiskola. V.: Mákos M., Medovarszki J. (Tiringer M.)
ESC: Matin B. – Benke N., Csoszánszki D., Bihari D., Farkas Gy. Csere: Nguyen, Kőmíves M., Timon L., Berkes L., Fodor B., Marosi J. Játékos-edző: Berkes László
GÓL: Szentjóby K. (15.), ill. Bihari D. (2., 32.)
A GYÖNGYÖSI JÓK: Matin B., Kőmíves M., Bihari D.
BERKES LÁSZLÓ: – Nem tudok őszintén örülni a győzelemnek. Nagy szükségünk volt a három pontra, de játékban alulmúltuk magunkat. Csapkodó, nyílsisakos küzdelemben sok helyzet adódott mindkét oldalon, de kapusok állták a sarat.
KÖVETKEZIK: Energia SC Gyöngyös–Talent 2019 SE, november 3., hétfő, 19.30.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: NNC Frogs Lajosmizse–Balmazújvárosi FC 3–2, PFF-Szántó TISE–Kincsem Lovaspark 5–3, Talent 2019 SE-CH Klíma–VS Dunakeszi 3–4, MEAFC-Miskolc–Rubeola FC 5–6.
A bajnokság állása
1. PFF-Szántó TISE 6 5 – 1 26–13 15
2. Kincsem Lovaspark 6 4 1 1 41–18 13
3. Dunakeszi 6 3 2 1 25–22 11
4. Rubeola FC 6 3 1 2 23–20 10
5. Lajosmizse 6 3 – 3 30–27 9
6. Balmazújváros 6 2 1 3 20–19 7
7. Energia SC 6 2 1 3 15–25 7
8. MEAFC-Miskolc 6 2 – 4 22–31 6
9. Talent 2019 SE 6 2 – 4 16–26 6
10. Szent István SE 6 1 – 5 22–39 3