Energia SC: Bihari duplájával megszakadt a rossz sorozat

Érden Bihari Dávid bizonyult nyerőembernek. A 32 éves játékos duplája három pontot ért az Energia SC csapatának. A mátraaljaiak ezt megelőzően a második fordulóban a balmazújvárosiak ellen nyertek.

Bihari Dávid (középen) duplája három pontot ért az Energia SC csapatának

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Újra nyert az Energia SC

A férfi NB II. Keleti csoportjának 6. fordulójában:

SZENT ISTVÁN SE-OTP BANK–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 1–2 (1–1)

Érd, Batthyány Általános és Sportiskola. V.: Mákos M., Medovarszki J. (Tiringer M.)

ESC: Matin B. – Benke N., Csoszánszki D., Bihari D., Farkas Gy. Csere: Nguyen, Kőmíves M., Timon L., Berkes L., Fodor B., Marosi J. Játékos-edző: Berkes László

GÓL: Szentjóby K. (15.), ill. Bihari D. (2., 32.)

A GYÖNGYÖSI JÓK: Matin B., Kőmíves M., Bihari D.

BERKES LÁSZLÓ: – Nem tudok őszintén örülni a győzelemnek. Nagy szükségünk volt a három pontra, de játékban alulmúltuk magunkat. Csapkodó, nyílsisakos küzdelemben sok helyzet adódott mindkét oldalon, de kapusok állták a sarat.

KÖVETKEZIK: Energia SC Gyöngyös–Talent 2019 SE, november 3., hétfő, 19.30.