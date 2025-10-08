1 órája
Energia SC: kétgólos hátrányból volt visszaút, háromból nem
A negyedik mérkőzésen a harmadik vereség. Az Energia SC Gyöngyös a férfi NB II. Keleti csoportjának 4. fordulójában a VS Dunakeszi együttesével szemben maradt alul.
Az Energia SC bő negyedóra játék után kétgólos hátrányba került, amit tíz perc alatt sikerült kiegyenlíteni. A folytatásban ismét a Dunakeszi került fölénybe, s a hajrára már háromgólos előnyt szerzett, ami már behozhatatlannak bizonyult Titkó Krisztiánék számára.
Sokat kell még fejlődni az Energia SC játékosainak
A férfi NB II. Keleti csoportjának 4. fordulójában:
ENERGIA SC GYÖNGYÖS–VS DUNAKESZI 3–5 (1–2)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Szilágyi N., Császár K. (Kondor M.)
ESC: Matin – Csoszánszki, Timon, Titkó, Farkas Gy. Csere: Nguyen, Kőmíves, Fodor B., Berkes, Marosi. Játékos-edző: Berkes László
GÓL: Csoszánszki (20.), Titkó (28.), Timon (38), ill. Zelenák (3.), Cotirlan (17.), Kovács B. (30., 35.), Benedek B. (35.)
BERKES LÁSZLÓ: – A futsal alapjaira építő, jól szervezett, sokat futó gárdát fogadtunk, s mi is igyekeztünk ennek megfelelően alakítani a sorainkat. Benne volt a pontszerzés lehetősége, de összességében reális eredmény született. Sokat kell még fejlődni csapatszinten és egyénileg is, hogy a jövőben eredményesebbek legyünk.
KÖVETKEZIK: Rubeola FC–Energia SC Gyöngyös, október 20., hétfő, 20.30.
TOVÁBBI EREDMÉNY: NNC Frogs Lajosmizse–Rubeola FC 6–4, PFF-Szántó TISE–MEAFC-Miskolc 6–3, Talent 2019 SE-CH Klíma–Balmazújvárosi FC 2–5, Szent István SE-OTP Bank–Kincsem Lovaspark 5–10.
A bajnokság állása
1. Kincsem Lovaspark 4 3 1 – 28–13 10
2. PFF-Szántó TISE 4 3 – 1 15–9 9
3. Balmazújváros 4 2 1 1 17–10 7
4. Rubeola FC 4 2 – 2 15–13 6
5. MEAFC-Miskolc 4 2 – 2 15–14 6
6. Talent 2019 SE 4 2 – 2 13–12 6
7. Dunakeszi 4 1 2 1 14–16 5
8. Lajosmizse 4 1 – 3 16–23 3
9. Energia SC 4 1 – 3 11–22 3
10. Szent István SE 4 1 – 3 18–30 3
