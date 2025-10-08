október 8., szerda

Futsal

1 órája

Energia SC: kétgólos hátrányból volt visszaút, háromból nem

A negyedik mérkőzésen a harmadik vereség. Az Energia SC Gyöngyös a férfi NB II. Keleti csoportjának 4. fordulójában a VS Dunakeszi együttesével szemben maradt alul.

Sike Károly

Az Energia SC bő negyedóra játék után kétgólos hátrányba került, amit tíz perc alatt sikerült kiegyenlíteni. A folytatásban ismét a Dunakeszi került fölénybe, s a hajrára már háromgólos előnyt szerzett, ami már behozhatatlannak bizonyult Titkó Krisztiánék számára.

Sokat kell még fejlődni az Energia SC játékosainak

A férfi NB II. Keleti csoportjának 4. fordulójában:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–VS DUNAKESZI 3–5 (1–2)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Szilágyi N., Császár K. (Kondor M.)
ESC: Matin – Csoszánszki, Timon, Titkó, Farkas Gy. Csere: Nguyen, Kőmíves, Fodor B., Berkes, Marosi. Játékos-edző: Berkes László 
GÓL: Csoszánszki (20.), Titkó (28.), Timon (38), ill. Zelenák (3.), Cotirlan (17.), Kovács B. (30., 35.), Benedek B. (35.)
BERKES LÁSZLÓ: – A futsal alapjaira építő, jól szervezett, sokat futó gárdát fogadtunk, s mi is igyekeztünk ennek megfelelően alakítani a sorainkat. Benne volt a pontszerzés lehetősége, de összességében reális eredmény született. Sokat kell még fejlődni csapatszinten és egyénileg is, hogy a jövőben eredményesebbek legyünk.
KÖVETKEZIK: Rubeola FC–Energia SC Gyöngyös, október 20., hétfő, 20.30.

TOVÁBBI EREDMÉNY: NNC Frogs Lajosmizse–Rubeola FC 6–4, PFF-Szántó TISE–MEAFC-Miskolc 6–3, Talent 2019 SE-CH Klíma–Balmazújvárosi FC 2–5, Szent István SE-OTP Bank–Kincsem Lovaspark 5–10.

A bajnokság állása
1. Kincsem Lovaspark    4    3    1    –    28–13    10
2. PFF-Szántó TISE    4    3    –    1    15–9    9
3. Balmazújváros    4    2    1    1    17–10    7
4. Rubeola FC    4    2    –    2    15–13    6
5. MEAFC-Miskolc    4    2    –    2    15–14    6
6. Talent 2019 SE    4    2    –    2    13–12    6
7. Dunakeszi    4    1    2    1    14–16    5
8. Lajosmizse    4    1    –    3    16–23    3
9. Energia SC    4    1    –    3    11–22    3
10. Szent István SE    4    1    –    3    18–30    3

 

