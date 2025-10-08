Energia SC: kétgólos hátrányból volt visszaút, háromból nem

Az Energia SC bő negyedóra játék után kétgólos hátrányba került, amit tíz perc alatt sikerült kiegyenlíteni. A folytatásban ismét a Dunakeszi került fölénybe, s a hajrára már háromgólos előnyt szerzett, ami már behozhatatlannak bizonyult Titkó Krisztiánék számára.

Az Energia SC góljainak sorát Csoszánszki Dávid nyitotta

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Sokat kell még fejlődni az Energia SC játékosainak

A férfi NB II. Keleti csoportjának 4. fordulójában:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–VS DUNAKESZI 3–5 (1–2)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Szilágyi N., Császár K. (Kondor M.)

ESC: Matin – Csoszánszki, Timon, Titkó, Farkas Gy. Csere: Nguyen, Kőmíves, Fodor B., Berkes, Marosi. Játékos-edző: Berkes László

GÓL: Csoszánszki (20.), Titkó (28.), Timon (38), ill. Zelenák (3.), Cotirlan (17.), Kovács B. (30., 35.), Benedek B. (35.)

BERKES LÁSZLÓ: – A futsal alapjaira építő, jól szervezett, sokat futó gárdát fogadtunk, s mi is igyekeztünk ennek megfelelően alakítani a sorainkat. Benne volt a pontszerzés lehetősége, de összességében reális eredmény született. Sokat kell még fejlődni csapatszinten és egyénileg is, hogy a jövőben eredményesebbek legyünk.

KÖVETKEZIK: Rubeola FC–Energia SC Gyöngyös, október 20., hétfő, 20.30.