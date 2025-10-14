október 14., kedd

Futsal

41 perce

Magyar Kupa: már az első fordulóban búcsúzott az Energia SC

Energia SC#Rubeola FC#Magyar Kupa

Azonos osztályú ellenféllel szemben búcsúzott a 2025/26-os Magyar Kupa sorozattól a gyöngyösi gárda. Az Energia SC jövő héten a bajnokságban vághat vissza a Rubeola FC csapatának.

Heol.hu

A vendég Rubeola FC a második félidőben négy perc alatt négy gólt szerezve fordította a maga javára az eredményt. Az Energia SC Gyöngyös búcsúzott a Magyar Kupa kupasorozattól.

Csoszánszki Dávidék (jobbról) számára véget ért az idei Magyar Kupa sorozat. Búcsúzott az Energia SC 
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Kiesett az Energia SC csapata

A férfi Magyar Kupa 1. fordulójában:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–RUBEOLA FC 3–6 (2–2)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Goneth B., Kondor M. (Somogyi-Kiss P.)
ESC: Matin – Csoszánszki, Timon, Titkó, Farkas Gy. Csere: Berkes, Kőmíves, Fodor B., Marosi. Játékos-edző: Berkes László
GÓL: Csoszánszki (3., 24.), Marosi (20.), ill. Szabó M. (2., 31.), Menyhei (10., 30.), Mészáros T. (27.), Kasza D. (30.)
BERKES LÁSZLÓ: – Számunkra nincs akkora jelentősége a Magyar Kupának, mint egy bajnoki mérkőzésnek. Ezt láttam a csapaton is, miközben 27. percig vezettünk. A sors pikantériája, hogy jövő héten a bajnokságban is megmérkőzünk a csömöriekkel. Bízom benne, hogy a friss tapasztalatok birtokában ott már eredményesebbek leszünk.  
TOVÁBBJUTOTT: a Rubeola FC
KÖVETKEZIK: NB II. Keleti csoport: Rubeola FC–Energia SC Gyöngyös, október 20., hétfő, 20.30.

 

