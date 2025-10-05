1 órája
Eszterházy SC: a békéscsabai bravúr után ismét a Földet céloznák az egri nők
Az utolsó bő negyedórában végig a vendégek vezettek. A női NB I/B 4. fordulójában a Békéscsabai Előre NKSE vendégeként nyert az Eszterházy SC együttese.
Negyedik bajnoki mérkőzését is megnyerte a sérülés miatt Kozma Tündét nélkülöző Eszterházy SC női csapata, amely ezúttal a bajnokaspiránsok között számon tartott Békéscsabai Előre NKSE otthonából hozta el a két pontot.
Az Eszterházy SC 33 gólt szerzett
A női NB I/B 4. fordulójának mérkőzésén:
TAPPE-BÉKÉSCSABAI ELŐRE NKSE–ESZTERHÁZY SC 31–33 (19–17)
Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 350 néző. V.: dr. Harsányi M., Magyar P.
ESC: Sarac – Bernát 2, Zsikó 1, Szár E. 1, Hadnagy F. 2, Babinszky 7, Orell 7 (5). Csere: Nagy Z. (kapus), Sulyok R. 4, Pankotai 7, Hudák 1, Bencsik 1. Vezetőedző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 9–8, 18. p.: 11–12, 24. p.: 13–13, 36. p.: 21–21, 42. p.: 23–23, 48. p.: 25–27, 54. p.: 28–31.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 8 perc.
HÉTMÉTERESEK: 7/4, ill. 6/5.
KOCSIS CSABA: – Az elmúlt héthez képest sokat javultunk abban, hogy mennyit tudtunk megvalósítani abból, amit a felkészülés alatt gyakoroltunk. Ehhez jó védekezés és kapusteljesítmény párosult, ami lehetőséget teremtett, hogy mi érkezzünk előnyből a végjátékba. Végig nagy akarással és alázattal lépdeltünk előre a 60 perc során, amelynek meg lett az eredménye. Nagyon örülünk ennek a sikernek, mert ilyen csarnokban, ilyen hangulatban nyerni nem minden hétvégén adatik meg a másodosztályban. A következő feladatom, hogy tudatosítsam a csapatban, hogy ettől még az élet megy tovább, és a következő ellenfelet is csak akkor fogjuk tudni legyőzni, ha visszaszállunk a Földre.
KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–DVSC Schaeffler U20, október 11., szombat, 18.00.
