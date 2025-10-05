Eszterházy SC: a békéscsabai bravúr után ismét a Földet céloznák az egri nők

Negyedik bajnoki mérkőzését is megnyerte a sérülés miatt Kozma Tündét nélkülöző Eszterházy SC női csapata, amely ezúttal a bajnokaspiránsok között számon tartott Békéscsabai Előre NKSE otthonából hozta el a két pontot.

Egységben az erő. Az Eszterházy SC csapatként is remekül működött

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eszterházy SC 33 gólt szerzett

A női NB I/B 4. fordulójának mérkőzésén:

TAPPE-BÉKÉSCSABAI ELŐRE NKSE–ESZTERHÁZY SC 31–33 (19–17)

Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 350 néző. V.: dr. Harsányi M., Magyar P.

ESC: Sarac – Bernát 2, Zsikó 1, Szár E. 1, Hadnagy F. 2, Babinszky 7, Orell 7 (5). Csere: Nagy Z. (kapus), Sulyok R. 4, Pankotai 7, Hudák 1, Bencsik 1. Vezetőedző: Kocsis Csaba

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 9–8, 18. p.: 11–12, 24. p.: 13–13, 36. p.: 21–21, 42. p.: 23–23, 48. p.: 25–27, 54. p.: 28–31.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 7/4, ill. 6/5.