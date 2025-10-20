október 20., hétfő

Kosárlabda

2 órája

Eszterházy SC: borzasztó kezdés és dobóforma

Az első negyed gyenge teljesítménye előre vetítette a vereséget. A férfi NB I/B Zöld csoportjának 4. fordulójában az Eszterházy SC házigazdaként 14 pontos vereséget szenvedett az Budafoktól.

Heol.hu

Az Eszterházy SC idei negyedik bajnoki mérkőzésén harmadik vereségét könyvelhette el. Szicsák Bencéék a 12 csapatos mezőnyben a 10. helyen állnak a tabellán.

Az Eszterházy SC támadójátéka akadozott
Az Eszterházy SC támadójátéka akadozott
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Vereséggel zárt az Eszterházy SC

A férfi NB I/B Zöld csoportjának 4. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–BUDAFOK 67–81 (5–15, 30–24, 15–21, 17–21)
Eger, Eszterházy csarnok. V.: Jakab L., Hegedűs A. (Pohánka B.)
ESC: Botka B. 14, Kiss K. 6, Rékasi B. 9, Gilszki E. 10, Ficsor Á. 3. Csere: Vágner Á. 3, Gaál B. 9, Szicsák B. 10, Molnár B., Kerkee H., Pomázi P. 3, Bolla N.

KLEPEJ ROLAND, az egyetemsiták edzője: – Borzasztó kezdés, borzasztó dobóforma. Sajnos megint nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogyan egy ilyen szintű csapat ellen kellene. Bár a heti edzésmunka előre vetítette a találkozó végkimenetelét, ha élesebben kezdünk, bármi lehetett volna. Sajnos megint csak rohantunk az eredmény után és minden erőnket felemésztette a hátrány ledolgozása. Gratulálok a Budafoknak, végig kézben tartották a mérkőzést, bajnokaspiránshoz méltóan játszottak. El kell gondolkodi, hogy mit is szeretnénk, és ennek megfelelően dolgozni.
KÖVETKEZIK: Százhalombattai KSE–Eszterházy SC, november 2., vasárnap, 17.00.

Eszterházy SC-Budafok kosárlabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/heol.hu

 

