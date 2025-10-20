Eszterházy SC: borzasztó kezdés és dobóforma

Az Eszterházy SC idei negyedik bajnoki mérkőzésén harmadik vereségét könyvelhette el. Szicsák Bencéék a 12 csapatos mezőnyben a 10. helyen állnak a tabellán.

Az Eszterházy SC támadójátéka akadozott

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Vereséggel zárt az Eszterházy SC

A férfi NB I/B Zöld csoportjának 4. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–BUDAFOK 67–81 (5–15, 30–24, 15–21, 17–21)

Eger, Eszterházy csarnok. V.: Jakab L., Hegedűs A. (Pohánka B.)

ESC: Botka B. 14, Kiss K. 6, Rékasi B. 9, Gilszki E. 10, Ficsor Á. 3. Csere: Vágner Á. 3, Gaál B. 9, Szicsák B. 10, Molnár B., Kerkee H., Pomázi P. 3, Bolla N.