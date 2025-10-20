2 órája
Eszterházy SC: borzasztó kezdés és dobóforma
Az első negyed gyenge teljesítménye előre vetítette a vereséget. A férfi NB I/B Zöld csoportjának 4. fordulójában az Eszterházy SC házigazdaként 14 pontos vereséget szenvedett az Budafoktól.
Az Eszterházy SC idei negyedik bajnoki mérkőzésén harmadik vereségét könyvelhette el. Szicsák Bencéék a 12 csapatos mezőnyben a 10. helyen állnak a tabellán.
Vereséggel zárt az Eszterházy SC
A férfi NB I/B Zöld csoportjának 4. fordulójában:
ESZTERHÁZY SC–BUDAFOK 67–81 (5–15, 30–24, 15–21, 17–21)
Eger, Eszterházy csarnok. V.: Jakab L., Hegedűs A. (Pohánka B.)
ESC: Botka B. 14, Kiss K. 6, Rékasi B. 9, Gilszki E. 10, Ficsor Á. 3. Csere: Vágner Á. 3, Gaál B. 9, Szicsák B. 10, Molnár B., Kerkee H., Pomázi P. 3, Bolla N.
KLEPEJ ROLAND, az egyetemsiták edzője: – Borzasztó kezdés, borzasztó dobóforma. Sajnos megint nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogyan egy ilyen szintű csapat ellen kellene. Bár a heti edzésmunka előre vetítette a találkozó végkimenetelét, ha élesebben kezdünk, bármi lehetett volna. Sajnos megint csak rohantunk az eredmény után és minden erőnket felemésztette a hátrány ledolgozása. Gratulálok a Budafoknak, végig kézben tartották a mérkőzést, bajnokaspiránshoz méltóan játszottak. El kell gondolkodi, hogy mit is szeretnénk, és ennek megfelelően dolgozni.
KÖVETKEZIK: Százhalombattai KSE–Eszterházy SC, november 2., vasárnap, 17.00.
Eszterházy SC-Budafok kosárlabda mérkőzésFotók: Lénárt Márton/heol.hu