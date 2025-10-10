1 órája
Eszterházy SC: a legjobbhoz közeli teljesítmény kell a DVSC ellen
Négyből négy. Az idei szezonban még százszázalékos Eszterházy SC női csapata a DVSC Schaeffler U20-as együttesével szemben folytatná bajnoki menetelését.
A múlt heti békéscsabai győzelmet követően igyekezett a földön tartani tanítványait Kocsis Csaba, az Eszterházy SC NB I/B-s női csapatának vezetőedzője. Az egriek önbizalommal tele várhatják a szombati, hajdúságiak elleni találkozót.
Menetel az Eszterházy SC
A női NB I/B 5. fordulójának mérkőzése:
ESZTERHÁZY SC (3.)–DVSC SCHAEFFLER U20 (11.)
Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Rácz I., Rogó Sz.
A debreceniek négy mérkőzést követően négy ponttal állnak a tabellán. Két győzelmüket a Hajdúnánás (26–23) és a Szigetszentmiklós ellen (25–23) aratták, míg az MTK (23–43) és a Gárdony-Pázmánd (34–37) megoldhatatlan feladat elé állította Győrvári Viktor tanítványait. Az Eszterházy SC a Tempo KSE (24–21), az ENUSE (29–27), a Szegedi NKE (32–26) és a Békéscsaba (33–31) ellen diadalmaskodott.
Eszterházy SC: Kozma ijesztő sérülése árnyékolja be a sikert
– Jól sikerültek az elmúlt mérkőzések, de mindig a következő feladatra kell koncentrálni. Ez nehezebb, mint gondolnánk. Veszélyes ellenféllel találkozunk, a debreceni fiatalok már több meglepetést is okoztak az elmúlt hetekben. A legjobbunkhoz közeli teljesítményt kell nyújtani ahhoz, hogy nyerni tudjunk, amit meg is fogunk csinálni – jelentette ki az egriek vezetőedzője, Kocsis Csaba.
A további párosítás
OKTÓBER 10., PÉNTEK
18.30: Gárdony-Pázmánd NKK–Győri ETO KC U20
18.30: Szigetszentmiklós NKSE–Érd
OKTÓBER 11., SZOMBAT
16.00: Ferencvárosi TC U20–ENUSE
17.00: Hajdúnánás–MTK Budapest
18.00: Borsod SK-Kazincbarcika–Tempo KSE
18.00: Komárom VSE–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE
OKTÓBER 12., VASÁRNAP
15.00: PTE PEAC- SIPO–PC Trade Szegedi NKE
A bajnokság állása
1. MTK 4 4 – – 144–86 8
2. Komárom 4 4 – – 118–93 8
3. Eszterházy SC 4 4 – – 118–105 8
4. Szigetszentmiklós 4 3 – 1 122–105 6
5. Gárdony-Pázmánd 4 3 – 1 141–132 6
6. Békéscsaba 4 2 – 2 124–113 4
7. Tempo KSE 4 2 – 2 106–96 4
8. Győri ETO U20 4 2 – 2 106–99 4
9. Borsod SK 4 2 – 2 107–113 4
10. Hajdúnánás 4 2 – 2 90–101 4
11. DVSC U20 4 2 – 2 108–126 4
12. ENUSE 4 1 – 3 111–113 2
13. PTE PEAC 4 1 – 3 97–121 2
14. FTC U20 4 – – 4 105–122 0
15. Szeged 4 – – 4 98–130 0
16. Érd 4 – – 4 99–139 0
