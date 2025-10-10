október 10., péntek

Kézilabda

1 órája

Eszterházy SC: a legjobbhoz közeli teljesítmény kell a DVSC ellen

Címkék#Kocsis Csaba#győzelem#DVSC#Eszterházy SC

Négyből négy. Az idei szezonban még százszázalékos Eszterházy SC női csapata a DVSC Schaeffler U20-as együttesével szemben folytatná bajnoki menetelését.

Sike Károly

A múlt heti békéscsabai győzelmet követően igyekezett a földön tartani tanítványait Kocsis Csaba, az Eszterházy SC NB I/B-s női csapatának vezetőedzője. Az egriek önbizalommal tele várhatják a szombati, hajdúságiak elleni találkozót.

Az Eszterházy SC tovább nyújtaná győzelmi sorozatát. Ehhez Bernát (elöl) Dorina jó teljesítményére is szükség lesz
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Menetel az Eszterházy SC

A női NB I/B 5. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (3.)–DVSC SCHAEFFLER U20 (11.)
Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Rácz I., Rogó Sz.
A debreceniek négy mérkőzést követően négy ponttal állnak a tabellán. Két győzelmüket a Hajdúnánás (26–23) és a Szigetszentmiklós ellen (25–23) aratták, míg az MTK (23–43) és a Gárdony-Pázmánd (34–37) megoldhatatlan feladat elé állította Győrvári Viktor tanítványait. Az Eszterházy SC a Tempo KSE (24–21), az ENUSE (29–27), a Szegedi NKE (32–26) és a Békéscsaba (33–31) ellen diadalmaskodott.

– Jól sikerültek az elmúlt mérkőzések, de mindig a következő feladatra kell koncentrálni. Ez nehezebb, mint gondolnánk. Veszélyes ellenféllel találkozunk, a debreceni fiatalok már több meglepetést is okoztak az elmúlt hetekben. A legjobbunkhoz közeli teljesítményt kell nyújtani ahhoz, hogy nyerni tudjunk, amit meg is fogunk csinálni – jelentette ki az egriek vezetőedzője, Kocsis Csaba.

A további párosítás

OKTÓBER 10., PÉNTEK
18.30: Gárdony-Pázmánd NKK–Győri ETO KC U20
18.30: Szigetszentmiklós NKSE–Érd
OKTÓBER 11., SZOMBAT
16.00: Ferencvárosi TC U20–ENUSE
17.00: Hajdúnánás–MTK Budapest
18.00: Borsod SK-Kazincbarcika–Tempo KSE
18.00: Komárom VSE–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE
OKTÓBER 12., VASÁRNAP
15.00: PTE PEAC- SIPO–PC Trade Szegedi NKE

A bajnokság állása
1. MTK    4    4    –    –    144–86    8
2. Komárom    4    4    –    –    118–93    8
3. Eszterházy SC    4    4    –    –    118–105    8
4. Szigetszentmiklós    4    3    –    1    122–105    6
5. Gárdony-Pázmánd    4    3    –    1    141–132    6
6. Békéscsaba    4    2    –    2    124–113    4
7. Tempo KSE    4    2    –    2    106–96    4
8. Győri ETO U20    4    2    –    2    106–99    4
9. Borsod SK    4    2    –    2    107–113    4
10. Hajdúnánás    4    2    –    2    90–101    4
11. DVSC U20    4    2    –    2    108–126    4
12. ENUSE    4    1    –    3    111–113    2
13. PTE PEAC    4    1    –    3    97–121    2
14. FTC U20    4    –    –    4    105–122    0
15. Szeged    4    –    –    4    98–130    0
16. Érd    4    –    –    4    99–139    0

 

