Eszterházy SC: a legjobbhoz közeli teljesítmény kell a DVSC ellen

A múlt heti békéscsabai győzelmet követően igyekezett a földön tartani tanítványait Kocsis Csaba, az Eszterházy SC NB I/B-s női csapatának vezetőedzője. Az egriek önbizalommal tele várhatják a szombati, hajdúságiak elleni találkozót.

Az Eszterházy SC tovább nyújtaná győzelmi sorozatát. Ehhez Bernát (elöl) Dorina jó teljesítményére is szükség lesz

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Menetel az Eszterházy SC

A női NB I/B 5. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (3.)–DVSC SCHAEFFLER U20 (11.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Rácz I., Rogó Sz.

A debreceniek négy mérkőzést követően négy ponttal állnak a tabellán. Két győzelmüket a Hajdúnánás (26–23) és a Szigetszentmiklós ellen (25–23) aratták, míg az MTK (23–43) és a Gárdony-Pázmánd (34–37) megoldhatatlan feladat elé állította Győrvári Viktor tanítványait. Az Eszterházy SC a Tempo KSE (24–21), az ENUSE (29–27), a Szegedi NKE (32–26) és a Békéscsaba (33–31) ellen diadalmaskodott.