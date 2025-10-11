október 11., szombat

Kézilabda

19 perce

Eszterházy SC: a hétköznapok mentalitása a DVSC ellen is kamatozott

Címkék#Kocsis Csaba#DVSC#Eszterházy SC

Lendületben az egri lányok. Sorozatban ötödik bajnoki mérkőzését is megnyerte az Eszterházy SC, amely a női NB I/B 5. fordulójában a DVSC Schaeffler U20-as gárdáját múlta felül.

Sike Károly

Az Eszterházy SC játékosai hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, s végig vezetve magabiztos győzelmet arattak. Először a 39. percben, 22–12-es állásnál nőtt kétszámjegyűre a különbség, amiből a hajrában sikerült faragni a hajdúságiaknak.

Az Eszterházy SC védelme remekül állt a lábán
Az Eszterházy SC védelme remekül állt a lábán
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Menetel az Eszterházy SC

A női NB I/B 5. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC–DVSC SCHAEFFLER U20 32–24 (15–10)
Eger, Eszterházy csarnok, 200 néző. V.: Rácz I., Rigó Sz.
ESC: Sarac – Bernát 6, Sulyok R. 2, Szár 5, Hadnagy F. 3, Babinszky 2, Orell 2 (2). Csere: Nagy Zs. (kapus), Zsikó 4, Tóth L., Lévai, Pankotai 2, Hudák 2, Dudás D. 2, Pádár L. 1, Bencsik 1. Vezetőedző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 7–4, 18. p.: 9–4, 24. p.: 12–7, 36. p.: 19–12, 42. p.: 23–15, 48. p.: 26–16, 54. p.: 30–22.
KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 5/5.

KOCSIS CSABA: – Még értékesebbé teszi a győzelmet, hogy nem volt zökkenőmentes a hetünk. A védekezés tetszett, ami magában foglalja a kapusok teljesítményét ismét. Elől már akadtak hibák, amelyek bosszantóak, de összességében ezek most belefértek. Nem szeretném ha belekényelmesednénk, mert csak akkor tudunk nyerni, ha az eddigihez hasonló mentalitással telnek a hétköznapok.
KÖVETKEZIK: Érd–Eszterházy SC, október 18., szombat, 17.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Gárdony-Pázmánd NKK–Győri ETO KC U20 33–28, Szigetszentmiklós NKSE–Érd 40–22, Ferencvárosi TC U20–ENUSE 22–36, Hajdúnánás–MTK Budapest 21–31, Borsod SK-Kazincbarcika–Tempo KSE 23–26, Komárom VSE–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 28–22.

A további menetrend

OKTÓBER 12., VASÁRNAP
15.00: PTE PEAC- SIPO–PC Trade Szegedi NKE

A bajnokság állása
1. MTK    5    5    –    –    175–107    10
2. Komárom    5    5    –    –    146–115    10
3. Eszterházy SC    5    5    –    –    150–129    10
4. Szigetszentmiklós    5    4    –    1    162–127    8
5. Gárdony-Pázmánd    5    4    –    1    174–160    8
6. Tempo KSE    5    3    –    2    132–119    6
7. ENUSE    5    2    –    3    147–135    4
8. Békéscsaba    5    2    –    3    146–141    4
9. Győri ETO U20    5    2    –    3    134–132    4
10. Borsod SK    5    2    –    3    130–139    4
11. Hajdúnánás    5    2    –    3    111–132    4
12. DVSC U20    5    2    –    3    132–158    4
13. PTE PEAC    4    1    –    3    97–121    2
14. FTC U20    5    –    –    5    127–158    0
15. Szeged    4    –    –    4    98–130    0
16. Érd    5    –    –    5    121–179    0

Eszterházy SC–DVSC Schaeffler U20 kézilabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

 

