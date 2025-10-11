19 perce
Eszterházy SC: a hétköznapok mentalitása a DVSC ellen is kamatozott
Lendületben az egri lányok. Sorozatban ötödik bajnoki mérkőzését is megnyerte az Eszterházy SC, amely a női NB I/B 5. fordulójában a DVSC Schaeffler U20-as gárdáját múlta felül.
Az Eszterházy SC játékosai hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, s végig vezetve magabiztos győzelmet arattak. Először a 39. percben, 22–12-es állásnál nőtt kétszámjegyűre a különbség, amiből a hajrában sikerült faragni a hajdúságiaknak.
Menetel az Eszterházy SC
A női NB I/B 5. fordulójának mérkőzése:
ESZTERHÁZY SC–DVSC SCHAEFFLER U20 32–24 (15–10)
Eger, Eszterházy csarnok, 200 néző. V.: Rácz I., Rigó Sz.
ESC: Sarac – Bernát 6, Sulyok R. 2, Szár 5, Hadnagy F. 3, Babinszky 2, Orell 2 (2). Csere: Nagy Zs. (kapus), Zsikó 4, Tóth L., Lévai, Pankotai 2, Hudák 2, Dudás D. 2, Pádár L. 1, Bencsik 1. Vezetőedző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 7–4, 18. p.: 9–4, 24. p.: 12–7, 36. p.: 19–12, 42. p.: 23–15, 48. p.: 26–16, 54. p.: 30–22.
KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 5/5.
KOCSIS CSABA: – Még értékesebbé teszi a győzelmet, hogy nem volt zökkenőmentes a hetünk. A védekezés tetszett, ami magában foglalja a kapusok teljesítményét ismét. Elől már akadtak hibák, amelyek bosszantóak, de összességében ezek most belefértek. Nem szeretném ha belekényelmesednénk, mert csak akkor tudunk nyerni, ha az eddigihez hasonló mentalitással telnek a hétköznapok.
KÖVETKEZIK: Érd–Eszterházy SC, október 18., szombat, 17.00.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Gárdony-Pázmánd NKK–Győri ETO KC U20 33–28, Szigetszentmiklós NKSE–Érd 40–22, Ferencvárosi TC U20–ENUSE 22–36, Hajdúnánás–MTK Budapest 21–31, Borsod SK-Kazincbarcika–Tempo KSE 23–26, Komárom VSE–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 28–22.
A további menetrend
OKTÓBER 12., VASÁRNAP
15.00: PTE PEAC- SIPO–PC Trade Szegedi NKE
A bajnokság állása
1. MTK 5 5 – – 175–107 10
2. Komárom 5 5 – – 146–115 10
3. Eszterházy SC 5 5 – – 150–129 10
4. Szigetszentmiklós 5 4 – 1 162–127 8
5. Gárdony-Pázmánd 5 4 – 1 174–160 8
6. Tempo KSE 5 3 – 2 132–119 6
7. ENUSE 5 2 – 3 147–135 4
8. Békéscsaba 5 2 – 3 146–141 4
9. Győri ETO U20 5 2 – 3 134–132 4
10. Borsod SK 5 2 – 3 130–139 4
11. Hajdúnánás 5 2 – 3 111–132 4
12. DVSC U20 5 2 – 3 132–158 4
13. PTE PEAC 4 1 – 3 97–121 2
14. FTC U20 5 – – 5 127–158 0
15. Szeged 4 – – 4 98–130 0
16. Érd 5 – – 5 121–179 0
Eszterházy SC–DVSC Schaeffler U20 kézilabda mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu