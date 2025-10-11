Eszterházy SC: a hétköznapok mentalitása a DVSC ellen is kamatozott

Az Eszterházy SC játékosai hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, s végig vezetve magabiztos győzelmet arattak. Először a 39. percben, 22–12-es állásnál nőtt kétszámjegyűre a különbség, amiből a hajrában sikerült faragni a hajdúságiaknak.

Az Eszterházy SC védelme remekül állt a lábán

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Menetel az Eszterházy SC

A női NB I/B 5. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC–DVSC SCHAEFFLER U20 32–24 (15–10)

Eger, Eszterházy csarnok, 200 néző. V.: Rácz I., Rigó Sz.

ESC: Sarac – Bernát 6, Sulyok R. 2, Szár 5, Hadnagy F. 3, Babinszky 2, Orell 2 (2). Csere: Nagy Zs. (kapus), Zsikó 4, Tóth L., Lévai, Pankotai 2, Hudák 2, Dudás D. 2, Pádár L. 1, Bencsik 1. Vezetőedző: Kocsis Csaba

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 7–4, 18. p.: 9–4, 24. p.: 12–7, 36. p.: 19–12, 42. p.: 23–15, 48. p.: 26–16, 54. p.: 30–22.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 2 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 5/5.