Eszterházy SC: türelmet és fegyelmet kér az edző Érden

A mind az öt mérkőzését megnyerő Eszterházy SC, a pont nélkül sereghajtó Érd vendégeként is esélyesként lép pályára. Hadnagy Fanniék önbizalomtól telve utazhatnak a korábban szebb napokat látott érdiekhez, akik súlyos vereségekből igyekeznek talpra állni. Legutóbb Szigetszentmiklóson 40 gólt kapva maradtak alul Háfra Lucáék.

Az Eszterházy SC remek formában van

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Menetel az Eszterházy SC

A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzés:

ÉRD (16.)–ESZTERHÁZY SC (3.)

Érd Aréna, szombat, 17.00. V.: Simon B., Weinert G.

– Jó formában vagyunk, lassan mindenki felépül a sérüléséből, így az a kellemes helyzet áll elő, hogy a bő keretből válogathatunk a mérkőzésre. Ha nem akarjuk túl hamar megnyerni a meccset és fegyelmezettek leszünk, akkor egy újabb lépést tehetünk előre – fogalmazott az egyetemisták edzője, Kocsis Csaba.

Az Eszterházy SC az elmúlt fordulóban a DVSC U20-as gárdáját győzte le. Korábban vendégként Szászbereken az ENUSE ellen és Békéscsabán is diadalmaskodtak az egriek.