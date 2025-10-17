1 órája
Eszterházy SC: türelmet és fegyelmet kér az edző Érden
Szombaton irány Érd. A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzésen a sereghajtó vendége lesz az Eszterházy SC együttese.
A mind az öt mérkőzését megnyerő Eszterházy SC, a pont nélkül sereghajtó Érd vendégeként is esélyesként lép pályára. Hadnagy Fanniék önbizalomtól telve utazhatnak a korábban szebb napokat látott érdiekhez, akik súlyos vereségekből igyekeznek talpra állni. Legutóbb Szigetszentmiklóson 40 gólt kapva maradtak alul Háfra Lucáék.
Menetel az Eszterházy SC
A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzés:
ÉRD (16.)–ESZTERHÁZY SC (3.)
Érd Aréna, szombat, 17.00. V.: Simon B., Weinert G.
– Jó formában vagyunk, lassan mindenki felépül a sérüléséből, így az a kellemes helyzet áll elő, hogy a bő keretből válogathatunk a mérkőzésre. Ha nem akarjuk túl hamar megnyerni a meccset és fegyelmezettek leszünk, akkor egy újabb lépést tehetünk előre – fogalmazott az egyetemisták edzője, Kocsis Csaba.
Az Eszterházy SC az elmúlt fordulóban a DVSC U20-as gárdáját győzte le. Korábban vendégként Szászbereken az ENUSE ellen és Békéscsabán is diadalmaskodtak az egriek.
Eszterházy SC: a hétköznapok mentalitása a DVSC ellen is kamatozott
A bajnokság állása
1. MTK 5 5 – – 175–107 10
2. Komárom 5 5 – – 146–115 10
3. Eszterházy SC 5 5 – – 150–129 10
4. Szigetszentmiklós 5 4 – 1 162–127 8
5. Gárdony-Pázmánd 5 4 – 1 174–160 8
6. Tempo KSE 5 3 – 2 132–119 6
7. ENUSE 5 2 – 3 147–135 4
8. Békéscsaba 5 2 – 3 146–141 4
9. Győri ETO U20 5 2 – 3 134–132 4
10. Borsod SK 5 2 – 3 130–139 4
11. Hajdúnánás 5 2 – 3 111–132 4
12. PTE PEAC 5 2 – 3 124–147 4
13. DVSC U20 5 2 – 3 132–158 4
14. FTC U20 5 – – 5 127–158 0
15. Szeged 5 – – 5 124–157 0
16. Érd 5 – – 5 121–179 0