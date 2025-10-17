Eszterházy SC: türelmet és fegyelmet kér az edző Érden

október 17., péntek

Szombaton irány Érd. A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzésen a sereghajtó vendége lesz az Eszterházy SC együttese.

Sike Károly

A mind az öt mérkőzését megnyerő Eszterházy SC, a pont nélkül sereghajtó Érd vendégeként is esélyesként lép pályára. Hadnagy Fanniék önbizalomtól telve utazhatnak a korábban szebb napokat látott érdiekhez, akik súlyos vereségekből igyekeznek talpra állni. Legutóbb Szigetszentmiklóson 40 gólt kapva maradtak alul Háfra Lucáék.

Az Eszterházy SC remek formában van
Az Eszterházy SC remek formában van
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Menetel az Eszterházy SC

A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzés:

ÉRD (16.)–ESZTERHÁZY SC (3.)
Érd Aréna, szombat, 17.00. V.: Simon B., Weinert G.
– Jó formában vagyunk, lassan mindenki felépül a sérüléséből, így az a kellemes helyzet áll elő, hogy a bő keretből válogathatunk a mérkőzésre. Ha nem akarjuk túl hamar megnyerni a meccset és fegyelmezettek leszünk, akkor egy újabb lépést tehetünk előre – fogalmazott az egyetemisták edzője, Kocsis Csaba.
Az Eszterházy SC az elmúlt fordulóban a DVSC U20-as gárdáját győzte le. Korábban vendégként Szászbereken az ENUSE ellen és Békéscsabán is diadalmaskodtak az egriek.

A bajnokság állása
1. MTK    5    5    –    –    175–107    10
2. Komárom    5    5    –    –    146–115    10
3. Eszterházy SC    5    5    –    –    150–129    10
4. Szigetszentmiklós    5    4    –    1    162–127    8
5. Gárdony-Pázmánd    5    4    –    1    174–160    8
6. Tempo KSE    5    3    –    2    132–119    6
7. ENUSE    5    2    –    3    147–135    4
8. Békéscsaba    5    2    –    3    146–141    4
9. Győri ETO U20    5    2    –    3    134–132    4
10. Borsod SK    5    2    –    3    130–139    4
11. Hajdúnánás    5    2    –    3    111–132    4
12. PTE PEAC    5    2    –    3    124–147    4
13. DVSC U20    5    2    –    3    132–158    4
14. FTC U20    5    –    –    5    127–158    0
15. Szeged    5    –    –    5    124–157    0
16. Érd    5    –    –    5    121–179    0

 

