Eszterházy SC: a másodedző vezette sikerre az egrieket Érden

Az Eszterházy SC végig vezetve, magabiztos győzelmet aratott. Először a 44. percben 20–30-as állásnál szerepelt kétszámjegyű különbség az eredményjelzőn. Az utolsó 10 percet 8–2-re nyerték Bencsik Dorkáék.

Az Eszterházy SC idénybeli hatodik bajnoki mérkőzését is sikerrel vette

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Tizenhat góllal nyert az Eszterházy SC

A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzés:

ÉRD–ESZTERHÁZY SC 26–42 (12–21)

Érd Aréna, 120 néző. V.: Simon B., Weinert G.

ESC: Sarac – Bernát 3, Sulyok R. 2, Pankotai 2, Hadnagy F. 2, Babinszky 4, Orell 5 (4). Csere: Nagy Zs. (kapus), Zsikó 7 (2), Tóth L., Lévai, Hudák A. 1, Dudás D. 3, Szár 6, Bencsik 5, Csáki 2. Másodedző: Lakatos László

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 3–7, 18. p.: 4–11, 24. p.: 8–16, 36. p.: 18–24, 42. p.: 20–29, 48. p.: 23–32, 54. p.: 25–36.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 14 perc.

HÉTMÉTERESEK: 9/6, ill. 6/6.