Kézilabda

3 órája

Eszterházy SC: a másodedző vezette sikerre az egrieket Érden

Címkék#Eszterházy SC#Érd#másodedző

A betegséggel bajlódó Kocsis Csaba helyét ideiglenesen Lakatos László vette. A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzés 16 gólos győzelmet aratott az Eszterházy SC Érden.

Sike Károly

Az Eszterházy SC végig vezetve, magabiztos győzelmet aratott. Először a 44. percben 20–30-as állásnál szerepelt kétszámjegyű különbség az eredményjelzőn. Az utolsó 10 percet 8–2-re nyerték Bencsik Dorkáék.

Az Eszterházy SC idénybeli hatodik bajnoki mérkőzését is sikerrel vette
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Tizenhat góllal nyert az Eszterházy SC

A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzés:

ÉRD–ESZTERHÁZY SC 26–42 (12–21)
Érd Aréna, 120 néző. V.: Simon B., Weinert G.
ESC: Sarac – Bernát 3, Sulyok R. 2, Pankotai 2, Hadnagy F. 2, Babinszky 4, Orell 5 (4). Csere: Nagy Zs. (kapus), Zsikó 7 (2), Tóth L., Lévai, Hudák A. 1, Dudás D. 3, Szár 6, Bencsik 5, Csáki 2. Másodedző: Lakatos László
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 3–7, 18. p.: 4–11, 24. p.: 8–16, 36. p.: 18–24, 42. p.: 20–29, 48. p.: 23–32, 54. p.: 25–36.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 14 perc. 
HÉTMÉTERESEK: 9/6, ill. 6/6.

LAKATOS LÁSZLÓ: – A második félidő elején volt egy hullámvölgy, de rendeztük a sorokat és végül fölényes győzelmet arattunk. Fontos, hogy továbbra is szerényen, szorgalmasan és alázatosan dolgozzunk, hiszen csak így tudunk fejlődni. Ezt a sikert a vezetőedzőnek, Kocsis Csabinak ajánljuk. Reméljük, hogy erőt ad neki a gyors felépüléshez. Büszke vagyok a lányokra, mert ez igazi csapatmunka volt.
KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Győri ETO KC U20, november 1., szombat, 18.00.

A bajnokság állása
1. Eszterházy SC    6    6    –    –    192–155    12
2. MTK    5    5    –    –    175–107    10
3. Komárom    5    5    –    –    146–115    10
4. Szigetszentmiklós    5    4    –    1    162–127    8
5. Tempo KSE    6    4    –    2    160–145    8
6. Gárdony-Pázmánd    5    4    –    1    174–160    8
7. ENUSE    6    2    –    4    173–163    4
8. Békéscsaba    5    2    –    3    146–141    4
9. Győri ETO U20    5    2    –    3    134–132    4
10. Borsod SK    5    2    –    3    130–139    4
11. Hajdúnánás    5    2    –    3    111–132    4
12. PTE PEAC    5    2    –    3    124–147    4
13. DVSC U20    5    2    –    3    132–158    4
14. FTC U20    5    –    –    5    127–158    0
15. Szeged    5    –    –    5    124–157    0
16. Érd    6    –    –    6    147–221    0

 

