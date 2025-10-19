3 órája
Eszterházy SC: a másodedző vezette sikerre az egrieket Érden
A betegséggel bajlódó Kocsis Csaba helyét ideiglenesen Lakatos László vette. A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzés 16 gólos győzelmet aratott az Eszterházy SC Érden.
Az Eszterházy SC végig vezetve, magabiztos győzelmet aratott. Először a 44. percben 20–30-as állásnál szerepelt kétszámjegyű különbség az eredményjelzőn. Az utolsó 10 percet 8–2-re nyerték Bencsik Dorkáék.
Tizenhat góllal nyert az Eszterházy SC
A női NB I/B 6. fordulójából előre hozott mérkőzés:
ÉRD–ESZTERHÁZY SC 26–42 (12–21)
Érd Aréna, 120 néző. V.: Simon B., Weinert G.
ESC: Sarac – Bernát 3, Sulyok R. 2, Pankotai 2, Hadnagy F. 2, Babinszky 4, Orell 5 (4). Csere: Nagy Zs. (kapus), Zsikó 7 (2), Tóth L., Lévai, Hudák A. 1, Dudás D. 3, Szár 6, Bencsik 5, Csáki 2. Másodedző: Lakatos László
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 3–7, 18. p.: 4–11, 24. p.: 8–16, 36. p.: 18–24, 42. p.: 20–29, 48. p.: 23–32, 54. p.: 25–36.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 14 perc.
HÉTMÉTERESEK: 9/6, ill. 6/6.
LAKATOS LÁSZLÓ: – A második félidő elején volt egy hullámvölgy, de rendeztük a sorokat és végül fölényes győzelmet arattunk. Fontos, hogy továbbra is szerényen, szorgalmasan és alázatosan dolgozzunk, hiszen csak így tudunk fejlődni. Ezt a sikert a vezetőedzőnek, Kocsis Csabinak ajánljuk. Reméljük, hogy erőt ad neki a gyors felépüléshez. Büszke vagyok a lányokra, mert ez igazi csapatmunka volt.
KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Győri ETO KC U20, november 1., szombat, 18.00.
A bajnokság állása
1. Eszterházy SC 6 6 – – 192–155 12
2. MTK 5 5 – – 175–107 10
3. Komárom 5 5 – – 146–115 10
4. Szigetszentmiklós 5 4 – 1 162–127 8
5. Tempo KSE 6 4 – 2 160–145 8
6. Gárdony-Pázmánd 5 4 – 1 174–160 8
7. ENUSE 6 2 – 4 173–163 4
8. Békéscsaba 5 2 – 3 146–141 4
9. Győri ETO U20 5 2 – 3 134–132 4
10. Borsod SK 5 2 – 3 130–139 4
11. Hajdúnánás 5 2 – 3 111–132 4
12. PTE PEAC 5 2 – 3 124–147 4
13. DVSC U20 5 2 – 3 132–158 4
14. FTC U20 5 – – 5 127–158 0
15. Szeged 5 – – 5 124–157 0
16. Érd 6 – – 6 147–221 0
