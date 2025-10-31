Eszterházy SC: a következő hat meccs vízválasztó lesz

Újra Kocsis Csabával a fedélzeten várja a győriek elleni találkozót az Eszterházy SC. A betegséggel bajlódó vezetőedzőt az elmúlt fordulóban a másodedző, Lakatos László helyettesítette Érden, Zsikó Zsanették pedig gólzáporos győzelemmel segítették a szakember felépülését. Az egyetemisták két hét után lépnek ismét pályára.

Az Eszterházy SC vezetőedzője, Kocsis Csaba újra a partvonal mellől irányít

Sorsdöntő meccsek előtt az Eszterházy SC

A női NB I/B 7. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (2.)–GYŐRI ETO KC U20 (12.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Matic D., Nádasdi Á.

– Nem számítok egyszerű mérkőzésre, több okból sem – jelentette ki Kocsis Csaba. – A Győr nagyon jó csapat benyomását keltette az eddigi meccsek során, korosztályos válogatottakkal a soraiban. Azonban nehéz úgy felkészülni egy ellenfélből, ha szinte nincs olyan meccse, amikor kétszer ugyanabban az összeállításban lépett volna pályára. Ilyenkor egy dolog marad, magunkkal foglalkozunk. A győriek elleni találkozóval kezdetét veszi egy olyan hatmeccses sorozat, amikor eldőlhet, milyen célokért küzdhetünk a téli szünet után.