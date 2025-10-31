október 31., péntek

Eszterházy SC: a következő hat meccs vízválasztó lesz

Címkék#Eszterházy SC#Győri ETO KC U20#Bohus Bea

Szombaton a Győri ETO KC U20-es gárdája érkezik a Leányka útra. A bajnokságban továbbra is százszázalékos Eszterházy SC sorozatban hetedik győzelmét arathatja.

Sike Károly

Újra Kocsis Csabával a fedélzeten várja a győriek elleni találkozót az Eszterházy SC. A betegséggel bajlódó vezetőedzőt az elmúlt fordulóban a másodedző, Lakatos László helyettesítette Érden, Zsikó Zsanették pedig gólzáporos győzelemmel segítették a szakember felépülését. Az egyetemisták két hét után lépnek ismét pályára.

Az Eszterházy SC vezetőedzője, Kocsis Csaba újra a partvonal mellől irányít
Az Eszterházy SC vezetőedzője, Kocsis Csaba újra a partvonal mellől irányít
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Sorsdöntő meccsek előtt az Eszterházy SC

A női NB I/B 7. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (2.)–GYŐRI ETO KC U20 (12.)
Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Matic D., Nádasdi Á.
– Nem számítok egyszerű mérkőzésre, több okból sem – jelentette ki Kocsis Csaba. – A Győr nagyon jó csapat benyomását keltette az eddigi meccsek során, korosztályos válogatottakkal a soraiban. Azonban nehéz úgy felkészülni egy ellenfélből, ha szinte nincs olyan meccse, amikor kétszer ugyanabban az összeállításban lépett volna pályára. Ilyenkor egy dolog marad, magunkkal foglalkozunk. A győriek elleni találkozóval kezdetét veszi egy olyan hatmeccses sorozat, amikor eldőlhet, milyen célokért küzdhetünk a téli szünet után.

Az Eszterházy SC az elmúlt fordulók során a Tempo KSE, az ENUSE, a Szeged, a Békéscsaba, a DVSC U20 és az Érd elleni aratott győzelmet, míg az edzőként Bohus Bea vezette a Győri ETO KC U20 az Érd és a Borsod SK legyőzése után az MTK, a Hajdúnánás, a Gárdony-Pázmánd és a Szigetszentmiklós ellen is vereséget szenvedett.

A bajnokság állása
1. MTK    6    6    –    –    215–136    12
2. Eszterházy SC    6    6    –    –    192–155    12
3. Komárom    6    5    1    –    168–137    11
4. Szigetszentmiklós    6    5    –    1    191–149    10
5. Tempo KSE    6    4    –    2    160–145    8
6. Gárdony-Pázmánd    6    4    –    2    203–200    8
7. Békéscsaba    6    3    –    3    182–166    6
8. Borsod SK    6    2    1    3    155–164    5
9. Hajdúnánás    6    2    1    3    136–157    5
10. DVSC U20    6    2    1    3    154–180    5
11. ENUSE    6    2    –    4    173–163    4
12. Győri ETO U20    6    2    –    4    156–161    4
13. PTE PEAC    6    2    –    4    149–183    4
14. FTC U20    6    1    –    5    154–183    2
15. Szeged    6    –    –    6    149–184    0
16. Érd    6    –    –    6    147–221    0

 

