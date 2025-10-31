2 órája
Eszterházy SC: a következő hat meccs vízválasztó lesz
Szombaton a Győri ETO KC U20-es gárdája érkezik a Leányka útra. A bajnokságban továbbra is százszázalékos Eszterházy SC sorozatban hetedik győzelmét arathatja.
Újra Kocsis Csabával a fedélzeten várja a győriek elleni találkozót az Eszterházy SC. A betegséggel bajlódó vezetőedzőt az elmúlt fordulóban a másodedző, Lakatos László helyettesítette Érden, Zsikó Zsanették pedig gólzáporos győzelemmel segítették a szakember felépülését. Az egyetemisták két hét után lépnek ismét pályára.
Sorsdöntő meccsek előtt az Eszterházy SC
A női NB I/B 7. fordulójának mérkőzése:
ESZTERHÁZY SC (2.)–GYŐRI ETO KC U20 (12.)
Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Matic D., Nádasdi Á.
– Nem számítok egyszerű mérkőzésre, több okból sem – jelentette ki Kocsis Csaba. – A Győr nagyon jó csapat benyomását keltette az eddigi meccsek során, korosztályos válogatottakkal a soraiban. Azonban nehéz úgy felkészülni egy ellenfélből, ha szinte nincs olyan meccse, amikor kétszer ugyanabban az összeállításban lépett volna pályára. Ilyenkor egy dolog marad, magunkkal foglalkozunk. A győriek elleni találkozóval kezdetét veszi egy olyan hatmeccses sorozat, amikor eldőlhet, milyen célokért küzdhetünk a téli szünet után.
Eszterházy SC: a hétköznapok mentalitása a DVSC ellen is kamatozott
Az Eszterházy SC az elmúlt fordulók során a Tempo KSE, az ENUSE, a Szeged, a Békéscsaba, a DVSC U20 és az Érd elleni aratott győzelmet, míg az edzőként Bohus Bea vezette a Győri ETO KC U20 az Érd és a Borsod SK legyőzése után az MTK, a Hajdúnánás, a Gárdony-Pázmánd és a Szigetszentmiklós ellen is vereséget szenvedett.
A bajnokság állása
1. MTK 6 6 – – 215–136 12
2. Eszterházy SC 6 6 – – 192–155 12
3. Komárom 6 5 1 – 168–137 11
4. Szigetszentmiklós 6 5 – 1 191–149 10
5. Tempo KSE 6 4 – 2 160–145 8
6. Gárdony-Pázmánd 6 4 – 2 203–200 8
7. Békéscsaba 6 3 – 3 182–166 6
8. Borsod SK 6 2 1 3 155–164 5
9. Hajdúnánás 6 2 1 3 136–157 5
10. DVSC U20 6 2 1 3 154–180 5
11. ENUSE 6 2 – 4 173–163 4
12. Győri ETO U20 6 2 – 4 156–161 4
13. PTE PEAC 6 2 – 4 149–183 4
14. FTC U20 6 1 – 5 154–183 2
15. Szeged 6 – – 6 149–184 0
16. Érd 6 – – 6 147–221 0
