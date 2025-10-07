Eszterházy SC: remek csapatmunka a kosárlabdázóktól

október 7., kedd

Az idei első győzelem a pécsiek ellen született. A férfi NB I/B Zöld-csoportjának második fordulójában a PTE-PEAC együttesét fogadta az Eszterházy SC.

A nyitófordulóban a házigazda Foody-BasketBaja SE 97–82-re nyert az Eszterházy SC ellen. A PTE PEAC gárdájával szemben az utolsó negyedben biztosították be győzelmüket Klepej Roland edzőtanítványai.

Az Eszterházy SC győzelemmel kezdte a hazai meccsek sorát
Az Eszterházy SC győzelemmel kezdte a hazai meccsek sorát
Forrás: Princz István/Eszterházy SC

Hullámzott az Eszterházy SC

A férfi NB I/B Zöld-csoportjának 2. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–PTE-PEAC 94–77 (19–15, 27–19, 16–29, 32–14)
ESC: Kiss K. 24, Botka B. 24, Ficsor Á. 2, Rékasi B. 10, Szicsák B. 6. Csere: Gilszki E. 12, Gaál B. 12, Bolla N. 3, Molnár B. 1, Pomázi P. Kerekes H., Vágner Á.

KLEPEJ ROLAND, az egriek edzője: – Jól kezdtük a mérkőzést, megvolt a kellő agresszivitás a védekezésben. Az első félidőt végig domináltuk és megnyugtató előnnyel vonultunk az öltözőbe. Sajnos a harmadik negyedre bent is ragadtunk, magunkra engedtük a Pécset, majd át is vették a vezetést. Örülök, hogy sikerült megújulni és több jó egyéni teljesítménynek köszönhetően, az utolsó negyedben újra elléptünk az ellenféltől. Igazi csapatmunka volt, ezt a 28 gólpassz is igazolja.
KÖVETKEZIK: Vásárhelyi Kosársuli–Eszterházy SC, október 10., péntek, 18.30.

 

