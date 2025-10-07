1 órája
Eszterházy Sportnap: együtt mozdultak a Leányka úton a hallgatók és a dolgozók
Az egri intézmény sportegyesületének szakosztályai is felléptek a rendezvényen. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete kedden rendezte hagyományos Sportnapját a Leányka úti sportcsarnokban.
Az évtizedes múltra visszatekintő sportnap kapcsán így fogalmazott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézetének igazgatóhelyettese.
A rendezvény egyértelmű célját azt jelenti, hogy bemutassa a mozgás, a sport örömét, minél több sportág jelenik meg, annál bővebb paletta áll rendelkezésére az idelátogatóknak, hogy kipróbálhassák, megtapasztalják, milyen is kosárlabdázni, floorballozni, vagy bármilyen egyéb más sportot űzni
– mondta dr. Varga Attila. – Az idei év picit különlegesebb volt, mint azt az elmúlt években lehetett tapasztalni, ugyanis az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sportegyesületének szakosztályai is felléptek, így aztán látványos bemutatók követték egymást. Remélhetőleg mindenki talált magának megfelelő mozgásformát és talán az utánpótlás korosztályba csatlakozni kívánó gyermekek létszámának növeléséhez is sikerült hozzájárulni.
Egyetemi Sportnap az egri, Leányka úti sportcsarnokbanFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Az Eszterházy SC szakosztályai is bemutatkoztak
A hallgatók és a dolgozók számára kínált sportágakat ki is próbálhatták a résztvevők, így sor került közös floorballozásra, míg a rekreációs zónában pingpongozás, csocsózás és tollasozás kínált lehetőséget a mozgásra.
A bemutatókat a Maklári Bosch Ugrókötél Klub, a Csányi Barna Vívóklub, valamint az Eszterházy SC ritmikus gimnasztika és torna szakosztályának tagjaitól láthatták az érdeklődők. Eközben a parkolóban tájfutásra adtak alkalmat, a külső kondiparkban pedig funkcionális edzést tartottak.