Egyetemi sport

Eszterházy Sportnap: együtt mozdultak a Leányka úton a hallgatók és a dolgozók

Címkék#öröm#Eszterházy SC#paletta#rekreációs#rendezvény#intézmény

Az egri intézmény sportegyesületének szakosztályai is felléptek a rendezvényen. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete kedden rendezte hagyományos Sportnapját a Leányka úti sportcsarnokban.

Bódi Csaba

Az évtizedes múltra visszatekintő sportnap kapcsán így fogalmazott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézetének igazgatóhelyettese.

A kötélugrás fortélyait a Maklári Bosch Ugrókötél Klub válogatott versenyzőitől lehetett tanulni az Eszterházy Sportnap keretében
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A rendezvény egyértelmű célját azt jelenti, hogy bemutassa a mozgás, a sport örömét, minél több sportág jelenik meg, annál bővebb paletta áll rendelkezésére az idelátogatóknak, hogy kipróbálhassák, megtapasztalják, milyen is kosárlabdázni, floorballozni, vagy bármilyen egyéb más sportot űzni

– mondta dr. Varga Attila. – Az idei év picit különlegesebb volt, mint azt az elmúlt években lehetett tapasztalni, ugyanis az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sportegyesületének szakosztályai is felléptek, így aztán látványos bemutatók követték egymást. Remélhetőleg mindenki talált magának megfelelő mozgásformát és talán az utánpótlás korosztályba csatlakozni kívánó gyermekek létszámának növeléséhez is sikerült hozzájárulni.

Egyetemi Sportnap az egri, Leányka úti sportcsarnokban

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

Az Eszterházy SC szakosztályai is bemutatkoztak

A hallgatók és a dolgozók számára kínált sportágakat ki is próbálhatták a résztvevők, így sor került közös floorballozásra, míg a rekreációs zónában pingpongozás, csocsózás és tollasozás kínált lehetőséget a mozgásra. 

A bemutatókat a Maklári Bosch Ugrókötél  Klub, a Csányi Barna Vívóklub, valamint az Eszterházy SC ritmikus gimnasztika és torna szakosztályának tagjaitól láthatták az érdeklődők. Eközben a parkolóban tájfutásra adtak alkalmat, a külső kondiparkban pedig funkcionális edzést tartottak.


 

