Eszterházy Sportnap: együtt mozdultak a Leányka úton a hallgatók és a dolgozók

Az Eszterházy SC szakosztályai is bemutatkoztak

A hallgatók és a dolgozók számára kínált sportágakat ki is próbálhatták a résztvevők, így sor került közös floorballozásra, míg a rekreációs zónában pingpongozás, csocsózás és tollasozás kínált lehetőséget a mozgásra.

A bemutatókat a Maklári Bosch Ugrókötél Klub, a Csányi Barna Vívóklub, valamint az Eszterházy SC ritmikus gimnasztika és torna szakosztályának tagjaitól láthatták az érdeklődők. Eközben a parkolóban tájfutásra adtak alkalmat, a külső kondiparkban pedig funkcionális edzést tartottak.



