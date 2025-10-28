3 órája
EVSI: a győzelem kapujában megtört a lendület
Harapósnak bizonyultak a Delta Tigrisek. Idei második bajnoki mérkőzésén ötjátszmás csatában szenvedett vereséget az EVSI női csapata érdi ellenfelével szemben.
A bajnoki nyitányon a Kispest SE vendégeként nyert az EVSI, amely vélhetően nem ilyen hazai bemutatkozásról álmodott.
Egy pontot szerzett az EVSI
A női NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában:
EGRI VSI–DELTA TIGRISEK 2–3 (15, 21, –15, –15, –6)
Eger, Pásztorvölgyi csarnok, 75 néző. V.: Elsik I.
EVSI: Juhász F., Lázár A., Pelyhe-Nemes, Juhász D., Zeller P., Németh A. Liberók: Majoros P., Véghső L. Csere: Rázsi R., Morvai B., Bíró A.
JUHÁSZNÉ TÓTH MÁRIA, az egriek edzője: – Az első két játszmát könnyedén megnyertük, majd jött egy hullámvölgy, amit az ellenfél fiatal játékosai kihasználtak és a végén ők örülhettek a győzelemnek. Egy pontot azért így is szereztünk, és a második helyen állunk a tabellán.
KÖVETKEZIK: DEAC–Egri VSE, november 8., szombat, 14.00.
Egri VSI–Delta Tigrisek női röplabda mérkőzésFotók: Lénárt Márton