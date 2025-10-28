EVSI: a győzelem kapujában megtört a lendület

A bajnoki nyitányon a Kispest SE vendégeként nyert az EVSI, amely vélhetően nem ilyen hazai bemutatkozásról álmodott.

Az EVSI lányai nyert helyzetből szenvedtek vereséget

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Egy pontot szerzett az EVSI

A női NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában:

EGRI VSI–DELTA TIGRISEK 2–3 (15, 21, –15, –15, –6)

Eger, Pásztorvölgyi csarnok, 75 néző. V.: Elsik I.

EVSI: Juhász F., Lázár A., Pelyhe-Nemes, Juhász D., Zeller P., Németh A. Liberók: Majoros P., Véghső L. Csere: Rázsi R., Morvai B., Bíró A.