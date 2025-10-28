október 28., kedd

Röplabda

3 órája

EVSI: a győzelem kapujában megtört a lendület

Címkék#EVSI#hullámvölgy#Juhászné Tóth Mária#Kispest SE

Harapósnak bizonyultak a Delta Tigrisek. Idei második bajnoki mérkőzésén ötjátszmás csatában szenvedett vereséget az EVSI női csapata érdi ellenfelével szemben.

Heol.hu

A bajnoki nyitányon a Kispest SE vendégeként nyert az EVSI, amely vélhetően nem ilyen hazai bemutatkozásról álmodott.

Az EVSI lányai nyert helyzetből szenvedtek vereséget
Az EVSI lányai nyert helyzetből szenvedtek vereséget
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Egy pontot szerzett az EVSI

A női NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában:

EGRI VSI–DELTA TIGRISEK 2–3 (15, 21, –15, –15, –6)
Eger, Pásztorvölgyi csarnok, 75 néző. V.: Elsik I.
EVSI: Juhász F., Lázár A., Pelyhe-Nemes, Juhász D., Zeller P., Németh A. Liberók: Majoros P., Véghső L. Csere: Rázsi R., Morvai B., Bíró A.

JUHÁSZNÉ TÓTH MÁRIA, az egriek edzője: – Az első két játszmát könnyedén megnyertük, majd jött egy hullámvölgy, amit az ellenfél fiatal játékosai kihasználtak és a végén ők örülhettek a győzelemnek. Egy pontot azért így is szereztünk, és a második helyen állunk a tabellán.
KÖVETKEZIK: DEAC–Egri VSE, november 8., szombat, 14.00.

Egri VSI–Delta Tigrisek női röplabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

 

