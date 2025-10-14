október 14., kedd

Röplabda

3 órája

EVSI: a szezonnyitón a Kispestet győzték el

Címkék#EVSI#Kispest SE#NB II

Idegenbeli siker a nyitányon. Az EVSI a Kispest SE vendégeként aratott 3–1-s győzelemmel kezdte a 2025/26-os női NB II. Keleti csoportjának küzdelmeit.

Sike Károly

Az edzőként Juhászné Tóth Mária vezette EVSI együttese négy szettben győzte le a Kispest SE gárdáját.

Az EVSI idegenbeli győzelemmel kezdte a bajnokságot
Az EVSI idegenbeli győzelemmel kezdte a bajnokságot
Forrás: EVSI

Győzelemmel kezdett az EVSI

A női NB II. Keleti csoportjának 1. fordulójában:

KISPEST SE–EGRI VSI 1–3 (–19, 16, –24, –17)
EVSI: Juhász F., Lázár A., Pelyhe-Nemes, Juhász D., Németh A., Tolnai E. Liberó: Majoros P., Véghső L. Csere: Szűts-Török Cs., Zeller P.
JUHÁSZNÉ TÓTH MÁRIA, az egriek edzője: – A szezonnyitón az alacsony terem és az erős napsütés ugyan megnehezítette a játékunkat, mégis magabiztos győzelmet arattunk.
KÖVETKEZIK: Egri VSI–Delta Tigrisek, Eger, Pásztorvölgyi csarnok, október 25., szombat, 17.00.

A férfi NB II. 2. fordulójában Győrben szerepelt a Gyöngyösi RSE együttese.

UNI GYŐR-SZESE–GYÖNGYÖSI RSE 3–0 (18, 20, 20)
GYRSE: Hegedűs R., Kalafut L., Barbalics M., Bagi R., Gyánti N., Herceg B. Liberó: Jarosch T., Vanya A. Cere: Rácz B.
FARKAS LÁSZLÓ, a gyöngyösiek edzője: – Nem tudtuk felvenni a Győr tempóját, az ellenfél magabiztosan játszott, mi pedig több alapvető hibát vétettünk. Adódtak szakaszok, amikor jól működött a játék, de összességében hiányzott a kellő stabilitás és bátorság.

GYÖNGYÖSI RSE–PTE-PEAC 2–3 (23, –21–18, 22, –9)
GYRSE: Hegedűs R., Kalafut L., Bagi R., Rácz B., Gyánti N., Herceg B. Liberó: Jarosch T., Vanya A. Csere: Barbalics M.
FARKAS LÁSZLÓ: – Már sokkal harcosabb játékot mutattunk, mint az első meccsen. Két szettet is megnyertünk, a döntő játszmáig szoros mérkőzést vívtunk. A vereség ellenére büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdöttek és jól reagáltak a Győr elleni meccs után. 

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
