EVSI: a szezonnyitón a Kispestet győzték el

A férfi NB II. 2. fordulójában Győrben szerepelt a Gyöngyösi RSE együttese.

UNI GYŐR-SZESE–GYÖNGYÖSI RSE 3–0 (18, 20, 20)

GYRSE: Hegedűs R., Kalafut L., Barbalics M., Bagi R., Gyánti N., Herceg B. Liberó: Jarosch T., Vanya A. Cere: Rácz B.

FARKAS LÁSZLÓ, a gyöngyösiek edzője: – Nem tudtuk felvenni a Győr tempóját, az ellenfél magabiztosan játszott, mi pedig több alapvető hibát vétettünk. Adódtak szakaszok, amikor jól működött a játék, de összességében hiányzott a kellő stabilitás és bátorság.

GYÖNGYÖSI RSE–PTE-PEAC 2–3 (23, –21–18, 22, –9)

GYRSE: Hegedűs R., Kalafut L., Bagi R., Rácz B., Gyánti N., Herceg B. Liberó: Jarosch T., Vanya A. Csere: Barbalics M.

FARKAS LÁSZLÓ: – Már sokkal harcosabb játékot mutattunk, mint az első meccsen. Két szettet is megnyertünk, a döntő játszmáig szoros mérkőzést vívtunk. A vereség ellenére büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdöttek és jól reagáltak a Győr elleni meccs után.