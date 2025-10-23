Kispályás foci
1 órája
Ez aztán a széria! – a Vamav-Metcom sorban 10. bajnoki címét szerezte, újra hibátlan mérleggel
Íme a Mátraalja csúcscsapata – immár visszavonhatatlanul. A Vamav-Metcom Kft. együttese sorban tizedszer végzett a Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség 1. osztályának élén.
A Kiss István és Belkovics Béla vezette gárda a 2025-ös kiírást is úgy nyerte, hogy egyetlen pontot sem engedélyezett az ellenfeleknek.
A sorban tizedik bajnoki címét nyert gárdában játékosként Kovács Tamás, Bartha Balázs, Csomor Szabolcs, Csoszánszki Dávid, Dobos Zsolt, Gergely Péter, Hovanecz Máté László, Kiss Dávid, ifj. Kiss István, Nádvudvari Alex, Nagy Béla, Sánta János, Sőregi Zoltán, Szabó Viktor és Vidra Róbert szerepelt.
