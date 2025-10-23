Ez aztán a széria! – a Vamav-Metcom sorban 10. bajnoki címét szerezte, újra hibátlan mérleggel

A Kiss István és Belkovics Béla vezette gárda a 2025-ös kiírást is úgy nyerte, hogy egyetlen pontot sem engedélyezett az ellenfeleknek.

A Vamav-Metcom Kft. 2025. évi bajnokcsapata

Forrás: Vamav-Metcom Kft.

A sorban tizedik bajnoki címét nyert gárdában játékosként Kovács Tamás, Bartha Balázs, Csomor Szabolcs, Csoszánszki Dávid, Dobos Zsolt, Gergely Péter, Hovanecz Máté László, Kiss Dávid, ifj. Kiss István, Nádvudvari Alex, Nagy Béla, Sánta János, Sőregi Zoltán, Szabó Viktor és Vidra Róbert szerepelt.