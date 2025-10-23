október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulók
Kispályás foci

1 órája

Ez aztán a széria! – a Vamav-Metcom sorban 10. bajnoki címét szerezte, újra hibátlan mérleggel

Címkék#cím#Csoszánszki Dávid#Vamav-Metcom Kft#Gergely Péter#Hovanecz Máté László

Íme a Mátraalja csúcscsapata – immár visszavonhatatlanul. A Vamav-Metcom Kft. együttese sorban tizedszer végzett a Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség 1. osztályának élén.

Bódi Csaba

A Kiss István és Belkovics Béla vezette gárda a 2025-ös kiírást is úgy nyerte, hogy egyetlen pontot sem engedélyezett az ellenfeleknek.

A Vamav-Metcom Kft. 2025. évi bajnokcsapata
A Vamav-Metcom Kft. 2025. évi bajnokcsapata 
Forrás: Vamav-Metcom Kft.

A sorban tizedik bajnoki címét nyert gárdában játékosként Kovács Tamás, Bartha Balázs, Csomor Szabolcs, Csoszánszki Dávid, Dobos Zsolt, Gergely Péter, Hovanecz Máté László, Kiss Dávid, ifj. Kiss István, Nádvudvari Alex, Nagy Béla, Sánta János, Sőregi Zoltán, Szabó Viktor és Vidra Róbert szerepelt.


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
