1 órája
FC Hatvan: itt a forduló meglepetése
Négy vereség után győzött újra a Zagyva-parti gárda. Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában az élmezőnyhöz tartozó Kisvárda Master Good II. ellen nyert az FC Hatvan csapata.
Az FC Hatvan Skripek Dávid találatával már a 4. percben vezetést szerzett, majd a 70. percben Dinka Kristóf állította be a 2–0-s végeredményt.
Az FC Hatvan korán vezetést szerzett
Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában:
FC HATVAN–KISVÁRDA MASTER GOOD II. 2–0 (1–0)
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Nagy Attila (Vilmányi S., Szabó F.).
HATVAN: Sándor B. – Orvos Jace R., Dibusz K., Benkó D. (Polgár P., 78.), Kitl K., Karácsony D., Csuvikovszky K., Skripek D. (Királyházi M., 93.), Vince A., Dinka K., Sós M. (Bodnár A., 90.). Edző: Zoran Szpisljak.
KISVÁRDA: Hrabina A. – Kozachuk A., Daniel S. (Krutsan R., 91.), Stefán R., Abdullahi K. (Tenkács P., 46.), Osztrovka M., Priamov I., Szikszai H. (Luka P., 60.), Koliada N., Yazhyk R. (Scsadej L., 60.), Fedorov D. (Németh V., 73.). Edző: Törtei Tamás.
GÓL: Skripek D. (4.), Dinka K. (70.).
KIÁLLÍTVA: Törtei T. (14. – kispadról), Stefan R. (45.).
ZORAN SZPISLJAK: – Nem a szép futballra törekedtünk, hanem azt szerettem volna, ha a játékosaim megmutatják, hogy mennyire vagyunk egy csapat, milyen akarat van bennünk. Nagyon gyorsan már a 4. percben vezetést szereztünk. Koncentráltak voltunk, kifejezetten jó hozzáállással futballoztunk bizonyítva, hogy az előnyt meg is tudjuk tartani. A második félidőben türelmesen kivártuk a lehetőséget ami újabb gólt hozott, s ezzel lezártuk a meccset Köszönöm a szurkolók a buzdítást, sokat segítettek.
KÖVETKEZIK: DVSC II.–FC Hatvan, október 12., vasárnap, 13.00.
Hatvan-Kisvárda II., NB III., Északkeleti csoportFotók: Czímer Tamás
A 10. forduló eredményei
DEAC–Eger SE 2–0 (1–0)
DVTK II.–Füzesabony 2–1 (1–1)
Sényő–Gödöllő 1–0 (0–0)
Cigánd–Tiszafüred 1–1 (1–0)
Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–1)
Putnok–Nyíregyháza II. 0-1 (0-1)
FC Hatvan–Kisvárda II. 2–0 (1–0)
Tarpa–DVSC II. 1–1 (0–0)
A bajnokság állása
1. Tiszafüred 10 7 2 1 25–8 23
2. Kisvárda II. 10 7 1 2 23–9 22
3. Cigánd 10 6 4 0 23–9 22
4. DEAC 10 6 2 2 19–9 20
5. Tarpa 10 5 3 2 16–9 18
6. Putnok 10 5 2 3 16–13 17
7. Füzesabony 10 3 4 3 11–11 13
8. DVTK II. 10 3 2 5 18–20 11
9. Nyíregyháza II. 10 3 2 5 18–23 11
10. Eger 10 3 2 5 10–22 11
11. Gödöllő 10 3 1 6 17–18 10
12. Sényő 10 3 1 6 8–24 10
13. DVSC II. 10 2 4 4 17–16 10
14. Ózd-Sajóvölgye 10 2 4 4 19–24 10
15. FC Hatvan 10 2 1 7 14–24 7
16. Tiszaújváros 10 1 3 6 10–25 6
