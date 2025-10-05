FC Hatvan: itt a forduló meglepetése

Az FC Hatvan Skripek Dávid találatával már a 4. percben vezetést szerzett, majd a 70. percben Dinka Kristóf állította be a 2–0-s végeredményt.

Az FC Hatvan bravúros győzelmet aratott

Forrás: FC Hatvan

Az FC Hatvan korán vezetést szerzett

Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában:

FC HATVAN–KISVÁRDA MASTER GOOD II. 2–0 (1–0)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Nagy Attila (Vilmányi S., Szabó F.).

HATVAN: Sándor B. – Orvos Jace R., Dibusz K., Benkó D. (Polgár P., 78.), Kitl K., Karácsony D., Csuvikovszky K., Skripek D. (Királyházi M., 93.), Vince A., Dinka K., Sós M. (Bodnár A., 90.). Edző: Zoran Szpisljak.

KISVÁRDA: Hrabina A. – Kozachuk A., Daniel S. (Krutsan R., 91.), Stefán R., Abdullahi K. (Tenkács P., 46.), Osztrovka M., Priamov I., Szikszai H. (Luka P., 60.), Koliada N., Yazhyk R. (Scsadej L., 60.), Fedorov D. (Németh V., 73.). Edző: Törtei Tamás.