Labdarúgás

FC Hatvan: itt a forduló meglepetése

Címkék#FC Hatvan#Eger SE#Kisvárda II#NB III

Négy vereség után győzött újra a Zagyva-parti gárda. Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában az élmezőnyhöz tartozó Kisvárda Master Good II. ellen nyert az FC Hatvan csapata.

Az FC Hatvan Skripek Dávid találatával már a 4. percben vezetést szerzett, majd a 70. percben Dinka Kristóf állította be a 2–0-s végeredményt.

Az FC Hatvan bravúros győzelmet aratott
Forrás: FC Hatvan

Az FC Hatvan korán vezetést szerzett

Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában:

FC HATVAN–KISVÁRDA MASTER GOOD II. 2–0 (1–0)
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Nagy Attila (Vilmányi S., Szabó F.).
HATVAN: Sándor B. – Orvos Jace R., Dibusz K., Benkó D. (Polgár P., 78.), Kitl K., Karácsony D., Csuvikovszky K., Skripek D. (Királyházi M., 93.), Vince A., Dinka K., Sós M. (Bodnár A., 90.). Edző: Zoran Szpisljak.
KISVÁRDA: Hrabina A. – Kozachuk A., Daniel S. (Krutsan R., 91.), Stefán R., Abdullahi K. (Tenkács P., 46.), Osztrovka M., Priamov I., Szikszai H. (Luka P., 60.), Koliada N., Yazhyk R. (Scsadej L., 60.), Fedorov D. (Németh V., 73.). Edző: Törtei Tamás.

GÓL: Skripek D. (4.), Dinka K. (70.).
KIÁLLÍTVA: Törtei T. (14. – kispadról), Stefan R. (45.).
ZORAN SZPISLJAK: – Nem a szép futballra törekedtünk, hanem azt szerettem volna, ha a játékosaim megmutatják, hogy mennyire vagyunk egy csapat, milyen akarat van bennünk. Nagyon gyorsan már a 4. percben vezetést szereztünk. Koncentráltak voltunk, kifejezetten jó hozzáállással futballoztunk bizonyítva, hogy az előnyt meg is tudjuk tartani. A második félidőben türelmesen kivártuk a lehetőséget ami újabb gólt hozott, s ezzel lezártuk a meccset Köszönöm a szurkolók a buzdítást, sokat segítettek.
KÖVETKEZIK: DVSC II.–FC Hatvan, október 12., vasárnap, 13.00.

Hatvan-Kisvárda II., NB III., Északkeleti csoport

Fotók: Czímer Tamás

A 10. forduló eredményei

DEAC–Eger SE 2–0 (1–0)
DVTK II.–Füzesabony 2–1 (1–1)
Sényő–Gödöllő 1–0 (0–0)
Cigánd–Tiszafüred 1–1 (1–0)
Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–1)
Putnok–Nyíregyháza II. 0-1 (0-1)
FC Hatvan–Kisvárda II. 2–0 (1–0)
Tarpa–DVSC II. 1–1 (0–0)

A bajnokság állása
1. Tiszafüred    10    7    2    1    25–8    23
2. Kisvárda II.    10    7    1    2    23–9    22
3. Cigánd    10    6    4    0    23–9    22
4. DEAC    10    6    2    2    19–9    20
5. Tarpa    10    5    3    2    16–9    18
6. Putnok    10    5    2    3    16–13    17
7. Füzesabony    10    3    4    3    11–11    13
8. DVTK II.    10    3    2    5    18–20    11
9. Nyíregyháza II.    10    3    2    5    18–23    11
10. Eger    10    3    2    5    10–22    11
11. Gödöllő    10    3    1    6    17–18    10
12. Sényő    10    3    1    6    8–24    10
13. DVSC II.    10    2    4    4    17–16    10
14. Ózd-Sajóvölgye    10    2    4    4    19–24    10
15. FC Hatvan    10    2    1    7    14–24    7
16. Tiszaújváros    10    1    3    6    10–25    6

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
