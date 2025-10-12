október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

FC Hatvan: nem tudták elkapni a ritmust a Debrecenben

Címkék#FC Hatvan#ritmus#Debrecen#meccs

Ami egy hete a Kisvárda II. ellen sikerült (2–0), az a DVSC-nél közel se jött össze. Az FC Hatvan csapata őszi nyolcadik vereségét szenvedte el.

Heol.hu

Az NB III. Északkeleti-csoportjának 11. fordulójában az FC Hatvan négygólos különbséggel kapott ki a kis Lokinál.

Az FC Hatvan védekezése elmaradt a várakozásoktól
Az FC Hatvan védekezése elmaradt a várakozásoktól 
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

DVSC II.–FC Hatvan 4–0 (2–0)

Debrecen, Debreceni Egyetemi AC Sporttelep, 200 néző. V.: Sándor Csaba (Szilágyi N., dr. Kulcsár Judit).
DVSC: Szondi – Tercza (Sánta, 62.), Asztalos, Rácz, Hornyák (Komlósi, 71.), Farkas T., Cibla (Vazquez, 62.), Patai, Bodnár (Bökönyi, 62.), Regenyei, Batai (Kohut, 62.). Vezetőedző: Máté Péter. Vezetőedző: Máté Péter.
HATVAN: Sándor – Orvos (Királyházi, 78.), Dibusz, Benkó, Kitl (Polgár, 55.), Karácsony (Kustudic, 66.), Csuvikovszky, Skripek (Cseh, 46.), Vince, Dinka, Sós (Bucsu, 55.). Edző: Zoran Szpisljak.
GÓL: Csuvikovszky (8. – öngól), Patai (24.), Bodnár (48.), Regenyei (83.).
JÓK: senki.
ZORAN SZPISLJAK: – Sajnos nagyon laposan kezdtük a meccset, amit az ellenfél gyorsan ki is használt. A hazaiaknak már a 8. percben sikerült előnyt szerezni. Nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe, nem találtuk a ritmust. Nagyon sok hibával játszottunk, és ez miatt nem tudtunk jelentősebb helyzeteket kialakítani. Az ellenfél minden kis lehetőséget kihasznált és ezzel megérdemelte a három pontot.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Tarpa SC, október 19., vasárnap, 13.00.

További eredmények:

Kisvárda II.–Putnok 1–1
Nyíregyháza Sp. II.–DVTK 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Cigánd 2–1
Tiszafüred–Gödöllő 1–1
Sényő–DEAC 1–1

A bajnokság állása

1. Tiszafüred    11    7    3    1    26–9    24
2. Kisvárda II.    11    7    2    2    24–10    23
3. Cigánd    11    6    4    1    24–11    22
4. DEAC    11    6    3    2    20–10    21
5. Tarpa    11    5    3    3    16–11    18
6. Putnok    11    5    3    3    17–14    18
7. DVTK II.    11    4    2    5    19–20    14
8. Eger SE    11    4    2    5    12–22    14
9. DVSC II.    11    3    4    4    21–16    13
10. Füzesabony    11    3    4    4    11–12    13
11. Ózd-Sajóvölgye    11    3    4    4    21–25    13
12. Gödöllő    11    3    2    6    18–19    11
13. Nyíregyháza II.    11    3    2    6    18–24    11
14. Sényő     11    3    2    6    9–25    11
15. Tiszaújváros    11    2    3    6    11–25    9
16. FC Hatvan    11    2    1    8    14–28    7

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu