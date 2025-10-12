FC Hatvan: nem tudták elkapni a ritmust a Debrecenben

Az NB III. Északkeleti-csoportjának 11. fordulójában az FC Hatvan négygólos különbséggel kapott ki a kis Lokinál.

Az FC Hatvan védekezése elmaradt a várakozásoktól

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

DVSC II.–FC Hatvan 4–0 (2–0)

Debrecen, Debreceni Egyetemi AC Sporttelep, 200 néző. V.: Sándor Csaba (Szilágyi N., dr. Kulcsár Judit).

DVSC: Szondi – Tercza (Sánta, 62.), Asztalos, Rácz, Hornyák (Komlósi, 71.), Farkas T., Cibla (Vazquez, 62.), Patai, Bodnár (Bökönyi, 62.), Regenyei, Batai (Kohut, 62.). Vezetőedző: Máté Péter. Vezetőedző: Máté Péter.

HATVAN: Sándor – Orvos (Királyházi, 78.), Dibusz, Benkó, Kitl (Polgár, 55.), Karácsony (Kustudic, 66.), Csuvikovszky, Skripek (Cseh, 46.), Vince, Dinka, Sós (Bucsu, 55.). Edző: Zoran Szpisljak.

GÓL: Csuvikovszky (8. – öngól), Patai (24.), Bodnár (48.), Regenyei (83.).

JÓK: senki.

ZORAN SZPISLJAK: – Sajnos nagyon laposan kezdtük a meccset, amit az ellenfél gyorsan ki is használt. A hazaiaknak már a 8. percben sikerült előnyt szerezni. Nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe, nem találtuk a ritmust. Nagyon sok hibával játszottunk, és ez miatt nem tudtunk jelentősebb helyzeteket kialakítani. Az ellenfél minden kis lehetőséget kihasznált és ezzel megérdemelte a három pontot.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Tarpa SC, október 19., vasárnap, 13.00.

További eredmények:

Kisvárda II.–Putnok 1–1

Nyíregyháza Sp. II.–DVTK 0–1

Ózd-Sajóvölgye–Cigánd 2–1

Tiszafüred–Gödöllő 1–1

Sényő–DEAC 1–1