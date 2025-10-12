1 órája
FC Hatvan: nem tudták elkapni a ritmust a Debrecenben
Ami egy hete a Kisvárda II. ellen sikerült (2–0), az a DVSC-nél közel se jött össze. Az FC Hatvan csapata őszi nyolcadik vereségét szenvedte el.
Az NB III. Északkeleti-csoportjának 11. fordulójában az FC Hatvan négygólos különbséggel kapott ki a kis Lokinál.
DVSC II.–FC Hatvan 4–0 (2–0)
Debrecen, Debreceni Egyetemi AC Sporttelep, 200 néző. V.: Sándor Csaba (Szilágyi N., dr. Kulcsár Judit).
DVSC: Szondi – Tercza (Sánta, 62.), Asztalos, Rácz, Hornyák (Komlósi, 71.), Farkas T., Cibla (Vazquez, 62.), Patai, Bodnár (Bökönyi, 62.), Regenyei, Batai (Kohut, 62.). Vezetőedző: Máté Péter. Vezetőedző: Máté Péter.
HATVAN: Sándor – Orvos (Királyházi, 78.), Dibusz, Benkó, Kitl (Polgár, 55.), Karácsony (Kustudic, 66.), Csuvikovszky, Skripek (Cseh, 46.), Vince, Dinka, Sós (Bucsu, 55.). Edző: Zoran Szpisljak.
GÓL: Csuvikovszky (8. – öngól), Patai (24.), Bodnár (48.), Regenyei (83.).
JÓK: senki.
ZORAN SZPISLJAK: – Sajnos nagyon laposan kezdtük a meccset, amit az ellenfél gyorsan ki is használt. A hazaiaknak már a 8. percben sikerült előnyt szerezni. Nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe, nem találtuk a ritmust. Nagyon sok hibával játszottunk, és ez miatt nem tudtunk jelentősebb helyzeteket kialakítani. Az ellenfél minden kis lehetőséget kihasznált és ezzel megérdemelte a három pontot.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Tarpa SC, október 19., vasárnap, 13.00.
További eredmények:
Kisvárda II.–Putnok 1–1
Nyíregyháza Sp. II.–DVTK 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Cigánd 2–1
Tiszafüred–Gödöllő 1–1
Sényő–DEAC 1–1
A bajnokság állása
1. Tiszafüred 11 7 3 1 26–9 24
2. Kisvárda II. 11 7 2 2 24–10 23
3. Cigánd 11 6 4 1 24–11 22
4. DEAC 11 6 3 2 20–10 21
5. Tarpa 11 5 3 3 16–11 18
6. Putnok 11 5 3 3 17–14 18
7. DVTK II. 11 4 2 5 19–20 14
8. Eger SE 11 4 2 5 12–22 14
9. DVSC II. 11 3 4 4 21–16 13
10. Füzesabony 11 3 4 4 11–12 13
11. Ózd-Sajóvölgye 11 3 4 4 21–25 13
12. Gödöllő 11 3 2 6 18–19 11
13. Nyíregyháza II. 11 3 2 6 18–24 11
14. Sényő 11 3 2 6 9–25 11
15. Tiszaújváros 11 2 3 6 11–25 9
16. FC Hatvan 11 2 1 8 14–28 7
