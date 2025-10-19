2 órája
FC Hatvan: súlyos egyéni hiba után fordított a Tarpa
Egyre nehezebb helyzetben a Zagyva-parti gárda. Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában a Tarpa SC vitte el a három pontot az FC Hatvan otthonából.
Győzelmi kényszerben lépett pályára az FC Hatvan a Tarpa ellen, mivel az előző fordulóban négygólos vereséget szenvedett a DVSC II-től. A hatvaniaktól ezen a mérkőzésen a súlyos sérülés után lábadozó Mundi Zoltán és Nagy Zsombor mellett a kapus Rácz Róbert is hiányzott. A vendégeknél a kispadon ült a tavaszi szezonban még a Hatvant erősítő középpályás, Boldizsár Mihály. A tarpaiak kezdőcsapatában – a szokásoknak megfelelően – kilenc ukrán-magyar, vagy „futballmagyar” játékos szerepelt.
Kesereg az FC Hatvan edzője
Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában:
FC HATVAN–TARPA SC 1–2 (0–0)
Hatvan, Népkerti sporttelep, 120 néző. V.: Varga F. (Elsicher M., Győri L. M.)
HATVAN: Sándor B. – Vince, Dibusz, Csuvikovszky (Királyházi, 82.), Dinka – Kustudic, Karácsony – Benkó (Kitl K., 66.), Sós M. (Bodnár A., 82.), Orvos Jace (Bucsu, 77.) – Skripek (Polgár P., 77.). Vezetőedző: Zoran Szpisljak
TARPA: Talián – Gál R., Kolesnyik S. (Kucsinszki, 62.), Szved (Bodan, 62.), Kamisanov, Mihalcsuk (Makszajev, 88.), Doloh, Lovincsuk, Svatoszlav (Stratan, 93.), Prihoda, Makszimenkó (Csutora, 88.). Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev
GÓL: Kitl K. (67.), ill. Mihalcsuk (69.), Makszimenkó (88.)
JÓK: Kitl K., Kustudic, Skripek, ill. Kolesnyik S., Mihalcsuk, Lovincsuk, Makszimenkó
A Zagyva-partiak jól kezdték a találkozót, a 8. percben Benkó Dominik lapos lövésébe Lovincsuk ért bele, így szögletre mentve, aztán Skripek Dávid lövését öklözte ki a kapus. Hat perccel később Orvos Jace baloldali beadása után Kustudic lőtt kapásból a jobb kapufára. A vendégek az első félidő közepén jutottak el először a hatvani kapuig, Szved Maxim távoli lövését kiütötte Sándor Bence.
A szünet előtt Orvos Jace-t úgy megrúgta ellenfele a tizenhatoson belül, hogy még a cipője is leesett, de a tizenegyes elmaradt.
Elmondhattuk, hogy a vezetéshez az első játékrész után a hatvaniak álltak közelebb. A szünet után a frissen beállt Kitl Krisztián kényszerítőzött Sós Mátéval, a visszakapott labdát pedig tíz méterről remekül lőtte a jobb alsó sarokba. Nem sokáig örülhetett azonban a hazai csapat, két perccel később egy jobboldali beadást az öt és felesről Mihalcsuk stukkolt a felső sarokba. A hajrában mindent megtett a győztes találatáért a Hatvan, de a tarpaiak jól védekeztek és gyors kontrákat is vezettek – vagy Sándor Bence mentett óriásit, vagy a vendégtámadók ügyetlenkedtek. Egy végzetes hiba miatt azonban a Hatvan mégis pont nélkül maradt: a 85. percben az utolsó percekre a védelembe visszavont Karácsony adta el utolsó emberként a labdát a saját 16-osa előtt, Makszimenkó elvette tőle, s Sándor hasa alatt a hálóba lőtt. Így is meg lehetett volna legalább az egy pont, de a 91. percben Dinka beadása után Vince Adrián – a védőjével a nyakán – fölé fejelt.
ZORAN SZPISLJAK: – Nagyon csalódott vagyok, mert már az első félidőben is jól játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki, aztán pedig a szünet után megérdemelten szereztünk vezetést. Ezt a nagy értékű pillanatot azonban veszni hagytuk és egy hibából gyorsan visszahoztuk a meccsbe az ellenfelet. Ezt követően inkább a Tarpa dominált, s bár voltak lehetőségei, nem tudott előnybe kerülni. A hajrában sajnos belementünk egy rizikós játékba. Egy játékosnak tisztában kell lennie azzal, hogy nem választ kockázatos megoldást hátul, hanem egyszerűen kivezeti a labdát az alapvonalon túlra és ezzel megoldja a szituációt. Sajnos nem ez történt, a vendégek kihasználták az újabb hibánkat és három ponttal távozhattak.
VJACSESZLAV JEREMEJEV: – Nagyon nehéz meccs volt. Az első félidőben gyengén játszottunk, de a cseréknek köszönhetően feljavultunk és végül sikerült fordítani. Gratulálok a csapatnak és sok sikert kívánok a hatvaniaknak! Csank mester számunkra jó ómen, hiszen amikor megtekinti a meccsünket, egy kivétellel mindig nyertünk.
A 12. forduló eredményei
Sényő–Eger SE 3–0 (2–0)
Cigánd–Füzesabony 1–0 (0–0)
FC Hatvan–Tarpa 1–2 (0–0)
DVTK II.–Kisvárda II. 1–3 (1–1)
DEAC–Tiszafüred 0–0
Gödöllő–Ózd-Sajóvölgye 2–0 (0–0)
Tiszaújváros–Nyíregyháza II. 2–0 (1–0)
Putnok–DVSC II. 1–3 (1–2)
- A bajnokság állása
1. Kisvárda II. 12 8 2 2 27–11 26
2. Tiszafüred 12 7 4 1 26–9 25
3. Cigánd 12 7 4 1 25–11 25
4. DEAC 12 6 4 2 20–10 22
5. Tarpa 12 6 3 3 18–12 21
6. Putnok 12 5 3 4 18–17 18
7. DVSC II. 12 4 4 4 24–17 16
8. Gödöllő 12 4 2 6 20–19 14
9. DVTK II. 12 4 2 6 20–23 14
10. Eger 12 4 2 6 12–25 14
11. Sényő 12 4 2 6 12–25 14
12. Füzesabony 12 3 4 5 11–13 13
13. Ózd-Sajóvölgye 12 3 4 5 21–27 13
14. Tiszaújváros 12 3 3 6 13–25 12
15. Nyíregyháza II. 12 3 2 7 18–26 11
16. FC Hatvan 12 2 1 9 15–30 7
A 13. forduló menetrendje
Október 26., vasárnap, 11.00: DVSC II.–DVTK II., Kisvárda II.–Tiszaújváros, Nyíregyháza II.–Cigánd. 13.00: Ózd-Sajóvölgye–DEAC, Tiszafüred–Sényő, Tarpa–Putnok, Füzesabony–Gödöllő, Eger–FC Hatvan.