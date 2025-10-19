október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

FC Hatvan: súlyos egyéni hiba után fordított a Tarpa

Címkék#FC Hatvan#Tarpa#sándor Bence

Egyre nehezebb helyzetben a Zagyva-parti gárda. Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában a Tarpa SC vitte el a három pontot az FC Hatvan otthonából.

Füzesi Bálint

Győzelmi kényszerben lépett pályára az FC Hatvan a Tarpa ellen, mivel az előző fordulóban négygólos vereséget szenvedett a DVSC II-től. A hatvaniaktól ezen a mérkőzésen a súlyos sérülés után lábadozó Mundi Zoltán és Nagy Zsombor mellett a kapus Rácz Róbert is hiányzott. A vendégeknél a kispadon ült a tavaszi szezonban még a Hatvant erősítő középpályás, Boldizsár Mihály. A tarpaiak kezdőcsapatában – a szokásoknak megfelelően – kilenc ukrán-magyar, vagy „futballmagyar” játékos szerepelt.

Az FC Hatvan játékosai (kékben) nem tudták megőrizni a döntetlent
Az FC Hatvan játékosai (kékben) nem tudták megőrizni a döntetlent
Forrás:  Pesti József/Új Néplap

Kesereg az FC Hatvan edzője

Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában:

FC HATVAN–TARPA SC 1–2 (0–0)
Hatvan, Népkerti sporttelep, 120 néző. V.: Varga F. (Elsicher M., Győri L. M.) 
HATVAN: Sándor B. – Vince, Dibusz, Csuvikovszky (Királyházi, 82.), Dinka – Kustudic, Karácsony – Benkó (Kitl K., 66.), Sós M. (Bodnár A., 82.), Orvos Jace (Bucsu, 77.) – Skripek (Polgár P., 77.). Vezetőedző: Zoran Szpisljak
TARPA: Talián – Gál R., Kolesnyik S. (Kucsinszki, 62.), Szved (Bodan, 62.), Kamisanov, Mihalcsuk (Makszajev, 88.), Doloh, Lovincsuk, Svatoszlav (Stratan, 93.), Prihoda, Makszimenkó (Csutora, 88.). Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev
GÓL: Kitl K. (67.), ill. Mihalcsuk (69.), Makszimenkó (88.)
JÓK: Kitl K., Kustudic, Skripek, ill. Kolesnyik S., Mihalcsuk, Lovincsuk, Makszimenkó

A Zagyva-partiak jól kezdték a találkozót, a 8. percben Benkó Dominik lapos lövésébe Lovincsuk ért bele, így szögletre mentve, aztán Skripek Dávid lövését öklözte ki a kapus. Hat perccel később Orvos Jace baloldali beadása után Kustudic lőtt kapásból a jobb kapufára. A vendégek az első félidő közepén jutottak el először a hatvani kapuig, Szved Maxim távoli lövését kiütötte Sándor Bence. 

A szünet előtt Orvos Jace-t úgy megrúgta ellenfele a tizenhatoson belül, hogy még a cipője is leesett, de a tizenegyes elmaradt.

 Elmondhattuk, hogy a vezetéshez az első játékrész után a hatvaniak álltak közelebb. A szünet után a frissen beállt Kitl Krisztián kényszerítőzött Sós Mátéval, a visszakapott labdát pedig tíz méterről remekül lőtte a jobb alsó sarokba. Nem sokáig örülhetett azonban a hazai csapat, két perccel később egy jobboldali beadást az öt és felesről Mihalcsuk stukkolt a felső sarokba. A hajrában mindent megtett a győztes találatáért a Hatvan, de a tarpaiak jól védekeztek és gyors kontrákat is vezettek – vagy Sándor Bence mentett óriásit, vagy a vendégtámadók ügyetlenkedtek. Egy végzetes hiba miatt azonban a Hatvan mégis pont nélkül maradt: a 85. percben az utolsó percekre a védelembe visszavont Karácsony adta el utolsó emberként a labdát a saját 16-osa előtt, Makszimenkó elvette tőle, s Sándor hasa alatt a hálóba lőtt. Így is meg lehetett volna legalább az egy pont, de a 91. percben Dinka beadása után Vince Adrián – a védőjével a nyakán – fölé fejelt.
ZORAN SZPISLJAK: – Nagyon csalódott vagyok, mert már az első félidőben is jól játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki, aztán pedig a szünet után megérdemelten szereztünk vezetést. Ezt a nagy értékű pillanatot azonban veszni hagytuk és egy hibából gyorsan visszahoztuk a meccsbe az ellenfelet. Ezt követően inkább a Tarpa dominált, s bár voltak lehetőségei, nem tudott előnybe kerülni. A hajrában sajnos belementünk egy rizikós játékba. Egy játékosnak tisztában kell lennie azzal, hogy nem választ kockázatos megoldást hátul, hanem egyszerűen kivezeti a labdát az alapvonalon túlra és ezzel megoldja a szituációt. Sajnos nem ez történt, a vendégek kihasználták az újabb hibánkat és három ponttal távozhattak. 
VJACSESZLAV JEREMEJEV: – Nagyon nehéz meccs volt. Az első félidőben gyengén játszottunk, de a cseréknek köszönhetően feljavultunk és végül sikerült fordítani. Gratulálok a csapatnak és sok sikert kívánok a hatvaniaknak! Csank mester számunkra jó ómen, hiszen amikor megtekinti a meccsünket, egy kivétellel mindig nyertünk.

A 12. forduló eredményei

Sényő–Eger SE 3–0 (2–0)
Cigánd–Füzesabony 1–0 (0–0)
FC Hatvan–Tarpa 1–2 (0–0)
DVTK II.–Kisvárda II. 1–3 (1–1)
DEAC–Tiszafüred 0–0
Gödöllő–Ózd-Sajóvölgye 2–0 (0–0)
Tiszaújváros–Nyíregyháza II. 2–0 (1–0)
Putnok–DVSC II. 1–3 (1–2)

  • A bajnokság állása
    1. Kisvárda II.    12    8    2    2    27–11    26
    2. Tiszafüred    12    7    4    1    26–9    25
    3. Cigánd    12    7    4    1    25–11    25
    4. DEAC    12    6    4    2    20–10    22
    5. Tarpa    12    6    3    3    18–12    21
    6. Putnok    12    5    3    4    18–17    18
    7. DVSC II.    12    4    4    4    24–17    16
    8. Gödöllő    12    4    2    6    20–19    14
    9. DVTK II.    12    4    2    6    20–23    14
    10. Eger    12    4    2    6    12–25    14
    11. Sényő    12    4    2    6    12–25    14
    12. Füzesabony    12    3    4    5    11–13    13
    13. Ózd-Sajóvölgye    12    3    4    5    21–27    13
    14. Tiszaújváros    12    3    3    6    13–25    12
    15. Nyíregyháza II.    12    3    2    7    18–26    11
    16. FC Hatvan    12    2    1    9    15–30    7

 

A 13. forduló menetrendje

Október 26., vasárnap, 11.00: DVSC II.–DVTK II., Kisvárda II.–Tiszaújváros, Nyíregyháza II.–Cigánd. 13.00: Ózd-Sajóvölgye–DEAC, Tiszafüred–Sényő, Tarpa–Putnok, Füzesabony–Gödöllő, Eger–FC Hatvan.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu