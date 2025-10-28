1 órája
FC Hatvan: Tasi és Baranyi főszerepet vállalt az Aranyszarvas SE ellen
Kiélezett végjátékban mindkét csapat kiharcolhatta volna a győzelmet. Az FC Hatvan idénybeli nyolcadik bajnoki mérkőzésén döntetlennel zárt a vendég Aranyszarvas SE ellen.
A tápiószentmártoni Aranyszarvas SE elleni mérkőzésen Tasi Dániel a kapujára tartó 40 lövésből 17-et hárított (43 százalék), míg Baranyi Máté 11 kísérletből 8 gólt szerzett. Az FC Hatvan a második félidőben hatgólos előnyt herdált el.
Döntetlennel zárt az FC Hatvan
A Pest vármegyei I. osztályú férfibajnokság 8. fordulójában:
FC HATVAN–ARANYSZARVAS SE 23–23 (13–7)
Hatvan, Fülöp Andor Sportcsarnok, 61 néző. V.: Bognár A., Novák P.
HATVAN: Tasi D. (kapus), Gorda M. 1, Varjú P. 1, Juhász Sz. 3, Takács M. 2, Holtner D. 3, Szabó N., Baranyi M. 8, Juhász K., Szarvas Ákos 5. Edző: Bárány Zsolt
KÖVETKEZIK: Pilisvörösvári KSK–FC Hatvan, november 8., szombat, 18.00.
FC Hatvan: mennének tovább a megkezdett úton a kézilabdázók
A bajnokság állása
1. Pilisvörösvár 8 7 – 1 295–226 14
2. Abony 8 5 1 2 245–209 11
3. Domony 8 4 2 2 260–240 10
4. Százhalombatta II 8 4 1 3 284–256 9
5. Üllői KSE II. 8 4 – 4 257–265 8
6. Aranyszarvas 8 2 2 4 224–237 6
7. FC Hatvan 8 2 2 4 205–218 6
8. Dunakeszi II. 8 – – 8 189–308 0