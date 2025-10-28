FC Hatvan: Tasi és Baranyi főszerepet vállalt az Aranyszarvas SE ellen

A tápiószentmártoni Aranyszarvas SE elleni mérkőzésen Tasi Dániel a kapujára tartó 40 lövésből 17-et hárított (43 százalék), míg Baranyi Máté 11 kísérletből 8 gólt szerzett. Az FC Hatvan a második félidőben hatgólos előnyt herdált el.

Baranyi Máté az FC Hatvan legeredményesebb játékosaként zárt

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Döntetlennel zárt az FC Hatvan

A Pest vármegyei I. osztályú férfibajnokság 8. fordulójában:

FC HATVAN–ARANYSZARVAS SE 23–23 (13–7)

Hatvan, Fülöp Andor Sportcsarnok, 61 néző. V.: Bognár A., Novák P.

HATVAN: Tasi D. (kapus), Gorda M. 1, Varjú P. 1, Juhász Sz. 3, Takács M. 2, Holtner D. 3, Szabó N., Baranyi M. 8, Juhász K., Szarvas Ákos 5. Edző: Bárány Zsolt

KÖVETKEZIK: Pilisvörösvári KSK–FC Hatvan, november 8., szombat, 18.00.