Kézilabda

1 órája

FC Hatvan: Tasi és Baranyi főszerepet vállalt az Aranyszarvas SE ellen

Címkék#FC Hatvan#Baranyi Máté#Aranyszarvas SE#Tasi Dániel

Kiélezett végjátékban mindkét csapat kiharcolhatta volna a győzelmet. Az FC Hatvan idénybeli nyolcadik bajnoki mérkőzésén döntetlennel zárt a vendég Aranyszarvas SE ellen.

Heol.hu

A tápiószentmártoni Aranyszarvas SE elleni mérkőzésen Tasi Dániel a kapujára tartó 40 lövésből 17-et hárított (43 százalék), míg Baranyi Máté 11 kísérletből 8 gólt szerzett. Az FC Hatvan a második félidőben hatgólos előnyt herdált el.

Baranyi Máté az FC Hatvan legeredményesebb játékosaként zárt
Baranyi Máté az FC Hatvan legeredményesebb játékosaként zárt
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Döntetlennel zárt az FC Hatvan

A Pest vármegyei I. osztályú férfibajnokság 8. fordulójában:

FC HATVAN–ARANYSZARVAS SE 23–23 (13–7)
Hatvan, Fülöp Andor Sportcsarnok, 61 néző. V.: Bognár A., Novák P.
HATVAN: Tasi D. (kapus), Gorda M. 1, Varjú P. 1, Juhász Sz. 3, Takács M. 2, Holtner D. 3, Szabó N., Baranyi M. 8, Juhász K., Szarvas Ákos 5. Edző: Bárány Zsolt
KÖVETKEZIK: Pilisvörösvári KSK–FC Hatvan, november 8., szombat, 18.00.

A bajnokság állása
1. Pilisvörösvár    8    7    –    1    295–226    14
2. Abony    8    5    1    2    245–209    11
3. Domony    8    4    2    2    260–240    10
4. Százhalombatta II    8    4    1    3    284–256    9
5. Üllői KSE II.    8    4    –    4    257–265    8
6. Aranyszarvas    8    2    2    4    224–237    6
7. FC Hatvan    8    2    2    4    205–218    6
8. Dunakeszi II.    8    –    –    8    189–308    0

 

 

