Labdarúgás

1 órája

Fegyelmi: a Hatvanban kiállítottak nem úszták meg egy meccsel

Címkék#FC Hatvan#Eger SE#Valkay Richárd#MLSZ Fegyelmi Bizottsága#Törtei Tamás#határozat

A kisvárdaiak hat sárga és két piros lapot kaptak az FC Hatvan otthonában elszenvedett 2–0-s vereség során.

Bódi Csaba

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) október 7-i ülésén az alábbi határozatokat hozta NB III.-as csapataink hétvégi mérkőzéseinek következményeként.

A hatvaniak a várdaiak elleni sikerrel elléptek az utolsó helyről
A hatvaniak a várdaiak elleni sikerrel elléptek az utolsó helyről  
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Az FC Hatvan–Kisvárda II. (2–0) összecsapás 45. percében kiállított vendégjátékos, Stefan Raul Martin három soron következő bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesült. A szabolcsiak 14. percben piros lapot kapott vezetőedzője, Törtei Tamás két soron következő bajnoki mérkőzésen nem állhat csapata rendelkezésére.

Valkay Richárd, az Eger SE labdarúgója határozat nélküli, két sárga lapos figyelmeztetés utáni, egy meccsre érvényes eltiltást kapott.


 

