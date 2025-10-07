1 órája
Fegyelmi: a Hatvanban kiállítottak nem úszták meg egy meccsel
A kisvárdaiak hat sárga és két piros lapot kaptak az FC Hatvan otthonában elszenvedett 2–0-s vereség során.
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) október 7-i ülésén az alábbi határozatokat hozta NB III.-as csapataink hétvégi mérkőzéseinek következményeként.
Az FC Hatvan–Kisvárda II. (2–0) összecsapás 45. percében kiállított vendégjátékos, Stefan Raul Martin három soron következő bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesült. A szabolcsiak 14. percben piros lapot kapott vezetőedzője, Törtei Tamás két soron következő bajnoki mérkőzésen nem állhat csapata rendelkezésére.
Valkay Richárd, az Eger SE labdarúgója határozat nélküli, két sárga lapos figyelmeztetés utáni, egy meccsre érvényes eltiltást kapott.
