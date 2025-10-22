3 órája
Fegyelmi: az apciak játékosa idén már nem futballozhat
U15-ös labdarúgó és U16-os csapat sportszakembere is szerepel azok között, akikkel szemben határozatott hozott az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága.
Az október 22-én született döntéseket tartalmazó lista tíz nevet tartalmaz.
Az e heti eltiltások
3 hónap (2026. január 18-ig):
Cseh János (Apci TE)
4 mérkőzés:
Lakatos Krisztián (Tiszai SC-Kisköre)
2 mérkőzés:
Balla Zoltán (Apci TE)
1 mérkőzés:
Farkas Balázs Barnabás (Heréd LC U19)
Szajkó Krisztofer Adrián (Rákóczi SE-Abaúj-Zemplén, U17)
Tóth Junior (Gesztelyi FC SE, U15)
Gyetván Krisztián (Eger SE, U16 sportszakember)
Bánka Balázs Gergely (Eger SE, futsal)
Egri kispályás bajnokság
5 mérkőzés:
Vaszilkó Tamás (Egri Fém)
3 mérkőzés:
Zelei László (Egri Fém)
