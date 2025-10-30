2 órája
Fegyelmi: az „úgynevezett feketézés” 75 ezer forintba került
Fél évre szóló eltiltás is született az október 29-i ülésen. Az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága 14 játékos esetében egynél több mérkőzésre szóló eltiltást foganatosított.
A fegyelmi büntetés mértéke az Adácsi DSE játékosa esetében volt a legsúlyosabb. A vármegyei III. osztályban szereplő egyesület ezen túlmenően csapatvezetőjére sem számíthat négy mérkőzésen, mi több, pénzbírsággal is sújtották a sportszervezetet.
Az e heti eltiltások
6 hónap (2026. április 29-ig:
Koncz Martin (Adácsi DSE)
4 mérkőzés:
Bódi Kristóf (Zagyvaszántó SE)
Szluka Norbert (Petőfibányai SK)
Szabó Imre (Adácsi DSE, csapatvezető)
3 mérkőzés:
Balogh Máté Szabolcs (Energia SC, U19)
2 mérkőzés:
Györki Kevin Tamás (Petőfibányai SK)
Barabás Hunor (Atkári SE)
Pusoma József (Gyöngyöshalász SE, U16)
1 mérkőzés
Németh Martin (Nagyréde SC)
Pengő Zsolt (Poroszló SE)
Hajdu István Martin (Poroszló SE)
Turó Dzsínó (Füzesabonyi SC, U19)
Beleznai Zsombor (Petőfibányai SK, U19)
Sportszövetségi ellenőr fogadása 1 mérkőzésre:
Adácsi DSE: a szurkolók sportszerűtlen magatartása miatt
Pénzbüntetés
„Úgynevezett feketézés” miatt:
Adácsi DSE: 75 000 Forint
Színes lapok miatt:
Petőfibányai SK 20 000 Forint
Atkári SE 15 000 Forint
RFC-Átány 10 000 Forint
Kispályás fegyelmi döntések
Hevesi kispályás bajnokság:
Zsidó László (Tóth-Gránit): 2 mérkőzés
Egri kispályás bajnokság:
Horváth Gergő (Harmadik Félidő): 2 mérkőzés
