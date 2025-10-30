Fegyelmi: az „úgynevezett feketézés” 75 ezer forintba került

A fegyelmi büntetés mértéke az Adácsi DSE játékosa esetében volt a legsúlyosabb. A vármegyei III. osztályban szereplő egyesület ezen túlmenően csapatvezetőjére sem számíthat négy mérkőzésen, mi több, pénzbírsággal is sújtották a sportszervezetet.

A fegyelmi büntetés mértéke Koncz Martin (jobbra) esetében volt a legsúlyosabb

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az e heti eltiltások

6 hónap (2026. április 29-ig:

Koncz Martin (Adácsi DSE)

4 mérkőzés:

Bódi Kristóf (Zagyvaszántó SE)

Szluka Norbert (Petőfibányai SK)

Szabó Imre (Adácsi DSE, csapatvezető)

3 mérkőzés:

Balogh Máté Szabolcs (Energia SC, U19)

2 mérkőzés:

Györki Kevin Tamás (Petőfibányai SK)

Barabás Hunor (Atkári SE)

Pusoma József (Gyöngyöshalász SE, U16)

1 mérkőzés

Németh Martin (Nagyréde SC)

Pengő Zsolt (Poroszló SE)

Hajdu István Martin (Poroszló SE)

Turó Dzsínó (Füzesabonyi SC, U19)

Beleznai Zsombor (Petőfibányai SK, U19)

Sportszövetségi ellenőr fogadása 1 mérkőzésre:

Adácsi DSE: a szurkolók sportszerűtlen magatartása miatt

Pénzbüntetés „Úgynevezett feketézés” miatt:

Adácsi DSE: 75 000 Forint Színes lapok miatt:

Petőfibányai SK 20 000 Forint

Atkári SE 15 000 Forint

RFC-Átány 10 000 Forint

Kispályás fegyelmi döntések

Hevesi kispályás bajnokság:

Zsidó László (Tóth-Gránit): 2 mérkőzés

Egri kispályás bajnokság:

Horváth Gergő (Harmadik Félidő): 2 mérkőzés