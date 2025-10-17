október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Fegyelmi: fél évre szóló eltiltás és játékvezetői elmarasztalás is a határozatok között

Címkék#Eger SE#Tarnaörs Danyi SE#Heréd LC#Derda József#Csóri László#Dutka Ádám#Ifj Danyi Sándor#Országh Barnabás Zsolt#Petőfibányai SK

Olyan döntés is született, amely akkor lép hatályba, ha a folyamatban lévő eltiltás letelik. A fegyelmi határozatok az október 15-i ülésen születtek.

Bódi Csaba

Az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága 16 labdarúgó és egy játékvezető ügyében hozott döntést, továbbá négy sportszervezetet szankcionált.

Elek Dániel (elöl) fegyelmi vétsége féléves eltiltást vont maga után
Elek Dániel (elöl) fegyelmi vétsége féléves eltiltást vont maga után
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az e heti eltiltások

6 hónap (2026. április 15-ig)
Elek Dániel (Recsk KJTK)

1 hónap (november 15-ig)
Oláh Krisztofer (Hort SK)

3 hét (november 2-ig) 
Szitás Armand Ferenc (Eger SE, U15)

2 hét (október 25-ig) 
Derda József játékvezető

4 mérkőzés
Nagy Zoltán (Petőfibányai SK)
Balogh Adrián (Petőfibányai SK)

3 mérkőzés
Csóri László (Heréd LC)
Ifj. Danyi Sándor (Tarnaörs Danyi SE) jelenlegi eltiltásának letöltését követően lép életbe

2 mérkőzés
Országh Barnabás Zsolt (Eger SE, U14)
Dobray Zsolt János (Abasári SE)

1 mérkőzés
Pásztor Kornél (Vámosgyörki SE)
Puzsoma Dániel (Tarnaörs Danyi SE)
Suha Jenő (Abasári SE)
Dutka Ádám (Energia SC, U19)
Dudás Dusán (Füzesabonyi SC, U19)
Madár Attila Márk (Bélkő SE, U19)
Györki Kevin Tamás (Petőfibányai SK, U19)

További fegyelmi határozatok

Pénzbüntetés

Színes lapok miatt:
Egerszalók SE 15.000 forint
Nagyréde SC 15.000 forint
Pétervására SE 10.000 forint

Meccslemondásért:
Apci TE 25.000 forint

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu