2 órája
Fegyelmi: fél évre szóló eltiltás és játékvezetői elmarasztalás is a határozatok között
Olyan döntés is született, amely akkor lép hatályba, ha a folyamatban lévő eltiltás letelik. A fegyelmi határozatok az október 15-i ülésen születtek.
Az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága 16 labdarúgó és egy játékvezető ügyében hozott döntést, továbbá négy sportszervezetet szankcionált.
Az e heti eltiltások
6 hónap (2026. április 15-ig)
Elek Dániel (Recsk KJTK)
1 hónap (november 15-ig)
Oláh Krisztofer (Hort SK)
3 hét (november 2-ig)
Szitás Armand Ferenc (Eger SE, U15)
2 hét (október 25-ig)
Derda József játékvezető
Fegyelmi: recski és váraszói labdarúgó az eltiltási lista élén
4 mérkőzés
Nagy Zoltán (Petőfibányai SK)
Balogh Adrián (Petőfibányai SK)
3 mérkőzés
Csóri László (Heréd LC)
Ifj. Danyi Sándor (Tarnaörs Danyi SE) jelenlegi eltiltásának letöltését követően lép életbe
Fegyelmi: a pénzbüntetés több 200 ezer forint, az eltiltottak száma 22 fő
2 mérkőzés
Országh Barnabás Zsolt (Eger SE, U14)
Dobray Zsolt János (Abasári SE)
1 mérkőzés
Pásztor Kornél (Vámosgyörki SE)
Puzsoma Dániel (Tarnaörs Danyi SE)
Suha Jenő (Abasári SE)
Dutka Ádám (Energia SC, U19)
Dudás Dusán (Füzesabonyi SC, U19)
Madár Attila Márk (Bélkő SE, U19)
Györki Kevin Tamás (Petőfibányai SK, U19)
Fegyelmi: egy-egy meccses eltiltások és 100 ezres büntetés
További fegyelmi határozatok
Pénzbüntetés
Színes lapok miatt:
Egerszalók SE 15.000 forint
Nagyréde SC 15.000 forint
Pétervására SE 10.000 forint
Meccslemondásért:
Apci TE 25.000 forint