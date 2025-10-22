1 órája
Fegyelmi: mindkét Bocsi kényszerpihenőn és megvan Gróf büntetése is
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) október 22-i ülésén – többek között – az alábbi határozatokat hozta.
Az Újpest FC–Ferencvárosi TC NB I.-es mérkőzésen a labdaszedő fiatalt fellökött kapus ügyében is született döntés.
Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült.
Az NB III.-ban szereplő Füzesabony SC csapatkapitánya, Bocsi Patrik 2 soron következő bajnoki mérkőzésen nem állhat a gárda rendelkezésére. Édesapja, az FSC vezetőedzője, Bocsi Zoltán egy találkozón nem láthat el sportszakemberi tevékenységet. Mindketten a Cigánd SE otthonában rendezett öszecsapáson kaptak piros lapot.
