Labdarúgás

1 órája

Fegyelmi: mindkét Bocsi kényszerpihenőn és megvan Gróf büntetése is

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) október 22-i ülésén – többek között – az alábbi határozatokat hozta.

Heol.hu

Az Újpest FC–Ferencvárosi TC NB I.-es mérkőzésen a labdaszedő fiatalt fellökött kapus ügyében is született döntés.

Ismertté vált Gróf Dávid Attila büntetése
Forrás: Magyar Nemzet / Ladóczki Balázs

Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült.

Az NB III.-ban szereplő Füzesabony SC csapatkapitánya, Bocsi Patrik 2 soron következő bajnoki mérkőzésen nem állhat a gárda rendelkezésére. Édesapja, az FSC vezetőedzője, Bocsi Zoltán egy találkozón nem láthat el sportszakemberi tevékenységet. Mindketten a Cigánd SE otthonában rendezett öszecsapáson kaptak piros lapot. 


 

