2 órája
Fegyelmi: öt mérkőzéses eltiltás és szurkoló miatti figyelmezetés is akad
Két U15-ös játékossal szemben is hozott határozatot a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága.
Az október 8-án tartott FB-ülésen szurkolója sportszerűtlen viselkedése miatt írásbeli figyelmeztetést kapott a II. osztályban szereplő Tarnamente SSZE.
Az e heti eltiltások
5 mérkőzés:
Rafael László (Adácsi DSE)
2 mérkőzés:
Hegedűs Norbert (Lőrinci VSC)
1 mérkőzés:
Csoszánszki Dávid Antal (Hevesi LSC)
Berki Krisztofer (Istenmezeje SE 1926)
Sipos Dávid (Gyöngyöspata SE)
Koczka Benett (Energia SC)
Kovács Ádám István (Eger SE, U15)
Kaszás Benett (Eger SE, U15)
Pénzbüntetés
SZÍNES LAPOK MIATT:
Tarnaörsi SE 12 500 forint
Gyöngyöspata SE 12 000 forint
Adácsi DSE 12 000 forint
Írásbeli figyelmeztetés
Tarnamente SSZE szurkolójának sportszerűtlen viselkedése miatt
