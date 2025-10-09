október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Fegyelmi: öt mérkőzéses eltiltás és szurkoló miatti figyelmezetés is akad

Címkék#figyelmezetés#Tarnamente SSZE#fegyelmi#határozat

Két U15-ös játékossal szemben is hozott határozatot a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága.

Bódi Csaba

Az október 8-án tartott FB-ülésen szurkolója sportszerűtlen viselkedése miatt írásbeli figyelmeztetést kapott a II. osztályban szereplő Tarnamente SSZE.

Az adácsiak öt mérkőzésen nem számíthatnak eltiltott társukra
Az adácsiak öt mérkőzésen nem számíthatnak eltiltott társukra
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Az e heti eltiltások

5 mérkőzés:

Rafael László (Adácsi DSE)

2 mérkőzés:

Hegedűs Norbert (Lőrinci VSC)

1 mérkőzés:

Csoszánszki Dávid Antal (Hevesi LSC)
Berki Krisztofer (Istenmezeje SE 1926)
Sipos Dávid (Gyöngyöspata SE)
Koczka Benett (Energia SC)
Kovács Ádám István (Eger SE, U15)
Kaszás Benett (Eger SE, U15)

Pénzbüntetés

SZÍNES LAPOK MIATT:
Tarnaörsi SE 12 500 forint
Gyöngyöspata SE 12 000 forint
Adácsi DSE 12 000 forint

 

Írásbeli figyelmeztetés

Tarnamente SSZE szurkolójának sportszerűtlen viselkedése miatt

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu