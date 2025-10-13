Fete-kupa: öt érem a Panco Arénából Kömlő, Átány és Kerecsend jóvoltából

Az 5. Fete-kupa döntőjét a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia felcsúti otthonában rendezték.

Kömlő spártai hősei idén is a csúcsra értek a Fete-kupa döntőjében

Forrás: Beküldött fotó

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Máltai SE sorozatának záró eseményén négy korosztályban (U10, U12, U14, U16) mintegy 50 hátrányos helyzetű település 57 csapata, csaknem 600 gyermek futballozott. A finálékat a Panco Arénában bonyolították le. Az U14-es és U16-os kategóriában Kömlő csapatának játékosai érdemelték ki a győzteseknek járó legnagyobb serleget. A szív, akarat, fegyelem hármas jegyében Kollányi György „Spártai” futballistái csapatai immár a harmadik alkalommal hódították el a trófeát.

Betegséghullámtól, sérülésekkel hátráltatva és cserejátékosok nélkül küzdöttek végig a játékosainak, ami példa értékű

– mondta a testnevelő-edző. – Az U14-es aranymeccsen Kállai Nikolasz fél perccel a lefújás előtt lőtte a győztes gólt. Az U16-osoknál precíziós gépezetként működött a védelem. Tudtam, hogy a büntetőpárbajban mi nyerünk, és így is lett. Vass Antónió megfogta az utolsó lövést.

Megörökített kömlői öröm

Fotó: Majoros Arpad Csaba / Forrás: Fete.hu

Az U10-es korosztályban az átányiak végeztek a második helyen, az U12-eseknél pedig ők érdemelték ki az elsőséget. A gyerekeket Kormos Ferenc igazgató és Szarvas István tanár készítette fel. Az U14-es kategóriában a kerecsendiek nyakába került az ezüstmedál. A Gyöngyöspata-Monor csapata sportszerűségi díjat kapta meg.