Labdarúgás

3 órája

Fete-kupa: öt érem a Panco Arénából Kömlő, Átány és Kerecsend jóvoltából

Címkék#u14#u16#u10#u12#átányi#kerecsendi#Fete-kupa#Kömlő

Hetvenhét hátrányos helyzetű település 110 csapata szerepelt a regionális selejtezőkben. A Felzárkózó települések programban szereplő községek számára kiírt Fete-kupa a kömlőieknek két aranyat, az átányiaknak egy arany-, és egy ezüstérmet , a kerecsendieknek pedig egy ezüstmedált hozott.

Bódi Csaba

Az 5. Fete-kupa döntőjét a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia felcsúti otthonában rendezték. 

Kömlő spártai hősei idén is a csúcsra értek a Fete-kupa döntőjében
Kömlő spártai hősei idén is a csúcsra értek a Fete-kupa döntőjében
Forrás:  Beküldött fotó

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Máltai SE sorozatának záró eseményén négy korosztályban (U10, U12, U14, U16) mintegy 50 hátrányos helyzetű település 57 csapata, csaknem 600 gyermek futballozott. A finálékat a Panco Arénában bonyolították le. Az U14-es és U16-os kategóriában Kömlő csapatának játékosai érdemelték ki a győzteseknek járó legnagyobb serleget. A szív, akarat, fegyelem hármas jegyében Kollányi György „Spártai” futballistái csapatai immár a harmadik alkalommal hódították el a trófeát.

Betegséghullámtól, sérülésekkel hátráltatva és cserejátékosok nélkül küzdöttek végig a játékosainak, ami példa értékű 

– mondta a testnevelő-edző. – Az U14-es aranymeccsen Kállai Nikolasz fél perccel a lefújás előtt lőtte a győztes gólt. Az U16-osoknál precíziós gépezetként működött a védelem. Tudtam, hogy a büntetőpárbajban mi nyerünk, és így is lett. Vass Antónió megfogta az utolsó lövést.

Megörökített kömlői öröm
Fotó: Majoros Arpad Csaba / Forrás: Fete.hu

Az U10-es korosztályban az átányiak végeztek a második helyen, az U12-eseknél pedig ők érdemelték ki az elsőséget. A gyerekeket Kormos Ferenc igazgató és Szarvas István tanár készítette fel. Az U14-es kategóriában a kerecsendiek nyakába került az ezüstmedál. A Gyöngyöspata-Monor csapata sportszerűségi díjat kapta meg.

A 2025-ös Fete-kupa dobogósai és díjazottjai

U10-es korosztály:

1. Szalonna
2. Átány
3. Lakócsa
Legjobb játékos: Suha Milán (Átány)
Fair Play-díj: Gyöngyöspata-Monor

Az ezüstérmes átányiak
Forrás:  Beküldött fotó

U12-es korosztály:

1. Átány
2. Piskó
3. Nyírpilis
Legjobb játékos: Suha Elemér (Átány)

A 12 évesek között az átányiak végeztek az élen
Forrás:  Beküldött fotó

U14-es korosztály:

1. Kömlő
2. Kerecsend
3. Rohod
Gólkirály: Nagy Máté (Kömlő)
Legjobb kapus: Túró Kevin (Kömlő)
Legjobb játékos: Báder Joel (Kerecsend)

A kömlőiek különdíjas triója
Forrás:  Beküldött fotó

U16-os korosztály:

1. Kömlő
2. Nagyecsed
3. Zalakomár
Gólkirály: Lakatos Máté (Kömlő)

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
