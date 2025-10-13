3 órája
Fete-kupa: öt érem a Panco Arénából Kömlő, Átány és Kerecsend jóvoltából
Hetvenhét hátrányos helyzetű település 110 csapata szerepelt a regionális selejtezőkben. A Felzárkózó települések programban szereplő községek számára kiírt Fete-kupa a kömlőieknek két aranyat, az átányiaknak egy arany-, és egy ezüstérmet , a kerecsendieknek pedig egy ezüstmedált hozott.
Az 5. Fete-kupa döntőjét a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia felcsúti otthonában rendezték.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Máltai SE sorozatának záró eseményén négy korosztályban (U10, U12, U14, U16) mintegy 50 hátrányos helyzetű település 57 csapata, csaknem 600 gyermek futballozott. A finálékat a Panco Arénában bonyolították le. Az U14-es és U16-os kategóriában Kömlő csapatának játékosai érdemelték ki a győzteseknek járó legnagyobb serleget. A szív, akarat, fegyelem hármas jegyében Kollányi György „Spártai” futballistái csapatai immár a harmadik alkalommal hódították el a trófeát.
Betegséghullámtól, sérülésekkel hátráltatva és cserejátékosok nélkül küzdöttek végig a játékosainak, ami példa értékű
– mondta a testnevelő-edző. – Az U14-es aranymeccsen Kállai Nikolasz fél perccel a lefújás előtt lőtte a győztes gólt. Az U16-osoknál precíziós gépezetként működött a védelem. Tudtam, hogy a büntetőpárbajban mi nyerünk, és így is lett. Vass Antónió megfogta az utolsó lövést.
Az U10-es korosztályban az átányiak végeztek a második helyen, az U12-eseknél pedig ők érdemelték ki az elsőséget. A gyerekeket Kormos Ferenc igazgató és Szarvas István tanár készítette fel. Az U14-es kategóriában a kerecsendiek nyakába került az ezüstmedál. A Gyöngyöspata-Monor csapata sportszerűségi díjat kapta meg.
A 2025-ös Fete-kupa dobogósai és díjazottjai
U10-es korosztály:
1. Szalonna
2. Átány
3. Lakócsa
Legjobb játékos: Suha Milán (Átány)
Fair Play-díj: Gyöngyöspata-Monor
U12-es korosztály:
1. Átány
2. Piskó
3. Nyírpilis
Legjobb játékos: Suha Elemér (Átány)
U14-es korosztály:
1. Kömlő
2. Kerecsend
3. Rohod
Gólkirály: Nagy Máté (Kömlő)
Legjobb kapus: Túró Kevin (Kömlő)
Legjobb játékos: Báder Joel (Kerecsend)
U16-os korosztály:
1. Kömlő
2. Nagyecsed
3. Zalakomár
Gólkirály: Lakatos Máté (Kömlő)