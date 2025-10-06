október 6., hétfő

Aerobik

1 órája

Flexi-Team SE: 13 érmet hozott az egrieknek a baranyai kupahétvége

Címkék#Bögös Lili#Flexi-Team SE#Németh Nia#Szilágyi Fruzsina#Mattyasovszky Maja#Plovdiv Cup

A Magyar Kupa 3. fordulójában a döntőbe jutás jelentette a célt versenyzőknek, köztük az egrieknek is. A Flexi-Team SE tagjai a Baranya vármegyei Kozármislenyben is bizonyították felkészültségüket.

Bódi Csaba

A klubtól származó tájékoztatás szerint a Flexi-Team SE tagjainak őszi szezonkezése fantasztikusra sikerült.

A Flexi Team SE medálok sorával zárta a kozármislenyi hétvégét
A Flexi Team SE medálok sorával zárta a kozármislenyi hétvégét
Forrás:  Beküldött fotó

A gyerekek gyönyörű, technikailag érett gyakorlatokat mutattak be, fejlődésük az eredményekben is visszaköszönt

 – értékelt Révai-Magyar D. Anna, aki Révai Ádámmal és Magyar D. Vandával közösen készíti fel az egylet versenyzőit. – Sokaknak sikerült olyan érmeket bezsebelni, amire hosszú ideje készültek. Szeptemberben majd' 60 gyermek csatlakozott az egyesületünkhöz. Ezzel együtt a csoportlétszámok függvényében továbbra is van lehetőség új tagok felvételére.

A dobogó tetejére lépést kitartó munka előzte meg
Forrás: Beküldött fotó

A Flexi-Team SE kupaeredményei

Első versenynap

Basic UP4 trió: 2. Lukács Léna, Vadászi Valentina, Stettner Ariana
Basic UP3 trió: 1. Zsilvölgyi Lelle, Bazsó Kincső, Kundráth Léna
Challenge UP3: 2. Magda Amina, Hanus Hanna, Vankó Lora, Gulyás Janka, Vicsev Linda, Barankovics Borbála
Challenge UP2: 2. Balog Hanna, Beke Zóra, Kerekes Boróka, Keller Barbi, Kiss Emma
Challenge UP1: 2. Kelemen Illangó, Kis Gréta, Cseh Emma, Szűcs Henrietta, Czifra Alíz
Challenge UP4: 5. Fejes Amina, Inklovics Janka, Vásárhelyi Violetta, Hatala Hanka, Burai Mira
Basic UP2 trió: 12. Simon Lilla, Németh Nóra, Vásárhelyi Veronika
Basic UP2 egyéni: 14. Simon Lilla

Második versenynap

Sportaerobic UP3 egyéni: 1. Németh Nia, 4. Bögös Lili, 13. Szilágyi Fruzsina
Sportaerobic UP3 trió: 1. Németh Nia, Bögös Lili, Szilágyi Fruzsina, 6. Mattyasovszky Maja, Erdős Petra, Ferenczi Norka
Sportaerobic UP3 csoport: 3. Németh Nia, Bögös Lili, Szilágyi Fruzsina, Mattyasovszky Maja, Erdős Petra
Sportaerobic UP2 trió: 2. Horváth-Suhajda Dóra, Szilárdi Adél, Bikádi Szófia
Sportaerobic UP2 csoport: 4. Horváth-Suhajda Dóra, Szilárdi Adél, Bikádi Szófia, Antal Lelle, Pál Anna
Sportaerobic UP2 egyéni: 2. Tóth Boglárka
Basic superior UP1 egyéni: 1. Cserháti Dóra
Basic superior UP1 trió: 2. Cserháti Dóra, Stefán Szonja, Pető Bori
Basic superior UP1 csoport: 2. Cserháti Dóra, Stefán Szonja, Pető Bori, Rózsahegyi Petra (Újpest SC)

Folytatás Plovdivban

Legközelebb Bulgáriában a Plovdiv Cup jelent majd megméretést az egrieknek, akik közül Németh Nia egyéniben, Tóth Boglárka pedig egyéniben és trió tagjaként lép színpadra.


 

