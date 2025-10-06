Flexi-Team SE: 13 érmet hozott az egrieknek a baranyai kupahétvége

A klubtól származó tájékoztatás szerint a Flexi-Team SE tagjainak őszi szezonkezése fantasztikusra sikerült.

A Flexi Team SE medálok sorával zárta a kozármislenyi hétvégét

Forrás: Beküldött fotó

A gyerekek gyönyörű, technikailag érett gyakorlatokat mutattak be, fejlődésük az eredményekben is visszaköszönt

– értékelt Révai-Magyar D. Anna, aki Révai Ádámmal és Magyar D. Vandával közösen készíti fel az egylet versenyzőit. – Sokaknak sikerült olyan érmeket bezsebelni, amire hosszú ideje készültek. Szeptemberben majd' 60 gyermek csatlakozott az egyesületünkhöz. Ezzel együtt a csoportlétszámok függvényében továbbra is van lehetőség új tagok felvételére.

A dobogó tetejére lépést kitartó munka előzte meg

Forrás: Beküldött fotó

A Flexi-Team SE kupaeredményei

Első versenynap

Basic UP4 trió: 2. Lukács Léna, Vadászi Valentina, Stettner Ariana

Basic UP3 trió: 1. Zsilvölgyi Lelle, Bazsó Kincső, Kundráth Léna

Challenge UP3: 2. Magda Amina, Hanus Hanna, Vankó Lora, Gulyás Janka, Vicsev Linda, Barankovics Borbála

Challenge UP2: 2. Balog Hanna, Beke Zóra, Kerekes Boróka, Keller Barbi, Kiss Emma

Challenge UP1: 2. Kelemen Illangó, Kis Gréta, Cseh Emma, Szűcs Henrietta, Czifra Alíz

Challenge UP4: 5. Fejes Amina, Inklovics Janka, Vásárhelyi Violetta, Hatala Hanka, Burai Mira

Basic UP2 trió: 12. Simon Lilla, Németh Nóra, Vásárhelyi Veronika

Basic UP2 egyéni: 14. Simon Lilla