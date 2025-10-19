október 19., vasárnap

Nándor névnap

Füzesabony SC: az öngól keresztül húzta a számításokat Cigándon

A 75. percben jött a hidegzuhany. Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában egy öngól okozta a Füzesabony SC vesztét Cigándon.

Heol.hu

A Füzesabony SC sorozatban harmadik mérkőzésén maradt pont nélkül. A cigándi mérkőzés hajrájában ráadásul Bocsi Patrik és a Bocsi Zoltán is a kiállítás sorsára jutott.

A Füzesabony SC Bocsi Patrik (elöl) kiállítása után emberhátrányban fejezte be a mérkőzést
A Füzesabony SC Bocsi Patrik (elöl) kiállítása után emberhátrányban fejezte be a mérkőzést
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Gól nélkül a Füzesabony SC

Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában:

BACSÓ BETON-CIGÁND SE–FÜZESABONY SC 1–0 (0–0)
Cigánd. V.: Székely Benedek (Kondákor T., Szilágyi Zs.).
CIGÁND: Niczuly R. – Mrva P., Horváth Z., Biró R. (Cseh N., 72.), Misák S., Király M., Girdán L. (Babics M., 72.), Syrota K., Juhász M., Vass O., Králik P. Edző: Kocsis János
FÜZESABONY: Slakta B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A. (Berki P., 80.), Vincze D., Nagy G. (Kaló I., 80.), Pataki V., Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos Á., 46.), Bocsi P., Szövetes K. Edző: Bocsi Zoltán.
GÓL: Jambrich S. (75. – öngól).
KIÁLLÍTVA: Bocsi P. (84.), Bocsi Z. (85. – kispadról).
BOCSI ZOLTÁN: – Mindent megtettünk, hogy pontot szerezünk, de sajnos egy szerencsétlen öngól miatt ez nem sikerült.

A 12. forduló eredményei

Sényő–Eger SE 3–0 (2–0)
Cigánd–Füzesabony 1–0 (0–0)
FC Hatvan–Tarpa 1–2 (0–0)
DVTK II.–Kisvárda II. 1–3 (1–1)
DEAC–Tiszafüred 0–0
Gödöllő–Ózd-Sajóvölgye 2–0 (0–0)
Tiszaújváros–Nyíregyháza II. 2–0 (1–0)
Putnok–DVSC II. 1–3 (1–2)

A bajnokság állása
1. Kisvárda II.    12    8    2    2    27–11    26
2. Tiszafüred    12    7    4    1    26–9    25
3. Cigánd    12    7    4    1    25–11    25
4. DEAC    12    6    4    2    20–10    22
5. Tarpa    12    6    3    3    18–12    21
6. Putnok    12    5    3    4    18–17    18
7. DVSC II.    12    4    4    4    24–17    16
8. Gödöllő    12    4    2    6    20–19    14
9. DVTK II.    12    4    2    6    20–23    14
10. Eger    12    4    2    6    12–25    14
11. Sényő    12    4    2    6    12–25    14
12. Füzesabony    12    3    4    5    11–13    13
13. Ózd-Sajóvölgye    12    3    4    5    21–27    13
14. Tiszaújváros    12    3    3    6    13–25    12
15. Nyíregyháza II.    12    3    2    7    18–26    11
16. FC Hatvan    12    2    1    9    15–30    7

A 13. forduló menetrendje

Október 26., vasárnap, 11.00: DVSC II.–DVTK II., Kisvárda II.–Tiszaújváros, Nyíregyháza II.–Cigánd. 13.00: Ózd-Sajóvölgye–DEAC, Tiszafüred–Sényő, Tarpa–Putnok, Füzesabony–Gödöllő, Eger–FC Hatvan.

 

