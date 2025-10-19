Füzesabony SC: az öngól keresztül húzta a számításokat Cigándon

A Füzesabony SC sorozatban harmadik mérkőzésén maradt pont nélkül. A cigándi mérkőzés hajrájában ráadásul Bocsi Patrik és a Bocsi Zoltán is a kiállítás sorsára jutott.

A Füzesabony SC Bocsi Patrik (elöl) kiállítása után emberhátrányban fejezte be a mérkőzést

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Gól nélkül a Füzesabony SC

Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában:

BACSÓ BETON-CIGÁND SE–FÜZESABONY SC 1–0 (0–0)

Cigánd. V.: Székely Benedek (Kondákor T., Szilágyi Zs.).

CIGÁND: Niczuly R. – Mrva P., Horváth Z., Biró R. (Cseh N., 72.), Misák S., Király M., Girdán L. (Babics M., 72.), Syrota K., Juhász M., Vass O., Králik P. Edző: Kocsis János

FÜZESABONY: Slakta B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A. (Berki P., 80.), Vincze D., Nagy G. (Kaló I., 80.), Pataki V., Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos Á., 46.), Bocsi P., Szövetes K. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Jambrich S. (75. – öngól).

KIÁLLÍTVA: Bocsi P. (84.), Bocsi Z. (85. – kispadról).

BOCSI ZOLTÁN: – Mindent megtettünk, hogy pontot szerezünk, de sajnos egy szerencsétlen öngól miatt ez nem sikerült.

A 12. forduló eredményei

Sényő–Eger SE 3–0 (2–0)

Cigánd–Füzesabony 1–0 (0–0)

FC Hatvan–Tarpa 1–2 (0–0)

DVTK II.–Kisvárda II. 1–3 (1–1)

DEAC–Tiszafüred 0–0

Gödöllő–Ózd-Sajóvölgye 2–0 (0–0)

Tiszaújváros–Nyíregyháza II. 2–0 (1–0)

Putnok–DVSC II. 1–3 (1–2)

A bajnokság állása

1. Kisvárda II. 12 8 2 2 27–11 26

2. Tiszafüred 12 7 4 1 26–9 25

3. Cigánd 12 7 4 1 25–11 25

4. DEAC 12 6 4 2 20–10 22

5. Tarpa 12 6 3 3 18–12 21

6. Putnok 12 5 3 4 18–17 18

7. DVSC II. 12 4 4 4 24–17 16

8. Gödöllő 12 4 2 6 20–19 14

9. DVTK II. 12 4 2 6 20–23 14

10. Eger 12 4 2 6 12–25 14

11. Sényő 12 4 2 6 12–25 14

12. Füzesabony 12 3 4 5 11–13 13

13. Ózd-Sajóvölgye 12 3 4 5 21–27 13

14. Tiszaújváros 12 3 3 6 13–25 12

15. Nyíregyháza II. 12 3 2 7 18–26 11

16. FC Hatvan 12 2 1 9 15–30 7

A 13. forduló menetrendje

Október 26., vasárnap, 11.00: DVSC II.–DVTK II., Kisvárda II.–Tiszaújváros, Nyíregyháza II.–Cigánd. 13.00: Ózd-Sajóvölgye–DEAC, Tiszafüred–Sényő, Tarpa–Putnok, Füzesabony–Gödöllő, Eger–FC Hatvan.