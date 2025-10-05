1 órája
Füzesabony SC: nem tudtak élni az emberelőnnyel a DVTK ellen
Két győztes meccs után fájó vereség. Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában úgy szenvedett vereséget a Füzesabony SC Miskolcon, hogy a házigazda DVTK II. a 34. perctől emberhátrányban futballozott.
Egy pontrúgás megpecsételte a Füzesabony SC sorsát Miskolcon. A két 11-est és két piros lapot hozó találkozón a DVTK II. örülhetett a három pontnak.
Nagy Gergely szerezte a Füzesabony SC egyetlen gólját
Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában:
DVTK II. F4R–FÜZESABONY SC 2–1 (1–1)
Miskolc, DVTK Edzőközpont. V.: Kása Tibor (Dudás V., Pálinkás D.).
DVTK: Bánhegyi B. – Szatmári Cs., Kiss B., Vass L. (Ferencsik S., 86.), Krone N. (Purzsa X., 66.), Szabó B. (Stavnichuk I., 66.), Jászberényi P. (Kiss L., 46.), Furdetskyi B., Kovács K., Varga M., Szlifka Zs. Edző: Vitelki Zoltán.
FÜZESABONY: Tajti B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A., Berki P., Oláh N., Nagy G., Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos Á., 73.), Szövetes K. (Kaló I., 70.), Ináncsi M. Edző: Bocsi Zoltán.
GÓL: Szabó B. (28. – 11-esből), Krone N. (51.), ill. Nagy G. (41. – 11-esből).
KIÁLLÍTVA: Kovács K. (34.), Ferencsik S. (93.)
BOCSI ZOLTÁN: – Az első félidőt követően két 11-esből szerzett góllal 1–1-el, emberelőnyben vonultunk a szünetre. Sajnos nem tudtunk élni a lehetőséggel, a hazaiak egy rögzített szituációból újabb gólt szereztek. Hiába helyeztünk nyomást a hazaiak kapujára, helyzeteket alakítottunk ki, gólt nem tudtunk szerezni. Ezek is mi vagyunk, dolgozni kell tovább és jönnek az eredmények.
KÖVETKEZIK: Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros, október 12., vasárnap, 13.00.
DEAC–Eger SE 2–0 (1–0)
Sényő–Gödöllő 1–0 (0–0)
Cigánd–Tiszafüred 1–1 (1–0)
Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–1)
Putnok–Nyíregyháza II. 0-1 (0-1)
FC Hatvan–Kisvárda II. 2–0 (1–0)
Tarpa–DVSC II. 1–1 (0–0)
A bajnokság állása
1. Tiszafüred 10 7 2 1 25–8 23
2. Kisvárda II. 10 7 1 2 23–9 22
3. Cigánd 10 6 4 0 23–9 22
4. DEAC 10 6 2 2 19–9 20
5. Tarpa 10 5 3 2 16–9 18
6. Putnok 10 5 2 3 16–13 17
7. Füzesabony 10 3 4 3 11–11 13
8. DVTK II. 10 3 2 5 18–20 11
9. Nyíregyháza II. 10 3 2 5 18–23 11
10. Eger 10 3 2 5 10–22 11
11. Gödöllő 10 3 1 6 17–18 10
12. Sényő 10 3 1 6 8–24 10
13. DVSC II. 10 2 4 4 17–16 10
14. Ózd-Sajóvölgye 10 2 4 4 19–24 10
15. FC Hatvan 10 2 1 7 14–24 7
16. Tiszaújváros 10 1 3 6 10–25 6
