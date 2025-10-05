október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Füzesabony SC: nem tudtak élni az emberelőnnyel a DVTK ellen

Címkék#Nagy Gergely#DVTK#Füzesabony SC

Két győztes meccs után fájó vereség. Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában úgy szenvedett vereséget a Füzesabony SC Miskolcon, hogy a házigazda DVTK II. a 34. perctől emberhátrányban futballozott.

Heol.hu

Egy pontrúgás megpecsételte a Füzesabony SC sorsát Miskolcon. A két 11-est és két piros lapot hozó találkozón a DVTK II. örülhetett a három pontnak.

A Füzesabony SC gólját Nagy Gergely (fejel) szerezte
A Füzesabony SC gólját Nagy Gergely (fejel) szerezte
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nagy Gergely szerezte a Füzesabony SC egyetlen gólját

Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában:

DVTK II. F4R–FÜZESABONY SC 2–1 (1–1)
Miskolc, DVTK Edzőközpont. V.: Kása Tibor (Dudás V., Pálinkás D.).
DVTK: Bánhegyi B. – Szatmári Cs., Kiss B., Vass L. (Ferencsik S., 86.), Krone N. (Purzsa X., 66.), Szabó B. (Stavnichuk I., 66.), Jászberényi P. (Kiss L., 46.), Furdetskyi B., Kovács K., Varga M., Szlifka Zs. Edző: Vitelki Zoltán.
FÜZESABONY: Tajti B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A., Berki P., Oláh N., Nagy G., Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos Á., 73.), Szövetes K. (Kaló I., 70.), Ináncsi M. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Szabó B. (28. – 11-esből), Krone N. (51.), ill. Nagy G. (41. – 11-esből).
KIÁLLÍTVA: Kovács K. (34.), Ferencsik S. (93.)
BOCSI ZOLTÁN: – Az első félidőt követően két 11-esből szerzett góllal 1–1-el, emberelőnyben vonultunk a szünetre. Sajnos nem tudtunk élni a lehetőséggel, a hazaiak egy rögzített szituációból újabb gólt szereztek. Hiába helyeztünk nyomást a hazaiak kapujára, helyzeteket alakítottunk ki, gólt nem tudtunk szerezni. Ezek is mi vagyunk, dolgozni kell tovább és jönnek az eredmények.
KÖVETKEZIK: Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros, október 12., vasárnap, 13.00.

A 10. forduló eredményei

DEAC–Eger SE 2–0 (1–0)
DVTK II.–Füzesabony 2–1 (1–1)
Sényő–Gödöllő 1–0 (0–0)
Cigánd–Tiszafüred 1–1 (1–0)
Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–1)
Putnok–Nyíregyháza II. 0-1 (0-1)
FC Hatvan–Kisvárda II. 2–0 (1–0)
Tarpa–DVSC II. 1–1 (0–0)

A bajnokság állása
1. Tiszafüred    10    7    2    1    25–8    23
2. Kisvárda II.    10    7    1    2    23–9    22
3. Cigánd    10    6    4    0    23–9    22
4. DEAC    10    6    2    2    19–9    20
5. Tarpa    10    5    3    2    16–9    18
6. Putnok    10    5    2    3    16–13    17
7. Füzesabony    10    3    4    3    11–11    13
8. DVTK II.    10    3    2    5    18–20    11
9. Nyíregyháza II.    10    3    2    5    18–23    11
10. Eger    10    3    2    5    10–22    11
11. Gödöllő    10    3    1    6    17–18    10
12. Sényő    10    3    1    6    8–24    10
13. DVSC II.    10    2    4    4    17–16    10
14. Ózd-Sajóvölgye    10    2    4    4    19–24    10
15. FC Hatvan    10    2    1    7    14–24    7
16. Tiszaújváros    10    1    3    6    10–25    6

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu