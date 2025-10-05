Füzesabony SC: nem tudtak élni az emberelőnnyel a DVTK ellen

Egy pontrúgás megpecsételte a Füzesabony SC sorsát Miskolcon. A két 11-est és két piros lapot hozó találkozón a DVTK II. örülhetett a három pontnak.

A Füzesabony SC gólját Nagy Gergely (fejel) szerezte

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nagy Gergely szerezte a Füzesabony SC egyetlen gólját

Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában:

DVTK II. F4R–FÜZESABONY SC 2–1 (1–1)

Miskolc, DVTK Edzőközpont. V.: Kása Tibor (Dudás V., Pálinkás D.).

DVTK: Bánhegyi B. – Szatmári Cs., Kiss B., Vass L. (Ferencsik S., 86.), Krone N. (Purzsa X., 66.), Szabó B. (Stavnichuk I., 66.), Jászberényi P. (Kiss L., 46.), Furdetskyi B., Kovács K., Varga M., Szlifka Zs. Edző: Vitelki Zoltán.

FÜZESABONY: Tajti B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A., Berki P., Oláh N., Nagy G., Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos Á., 73.), Szövetes K. (Kaló I., 70.), Ináncsi M. Edző: Bocsi Zoltán.