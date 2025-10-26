1 órája
Füzesabony SC: egy tényezőben sikerült a 16-os mezőny élére lépni
Hazai részről öt sárga és egy piros lap, a vendégektről három sárga cédula színesítette a mérkőzést. Gólból viszont egy sem született a Füzesabony SC vasárnapi meccsén, amelyen a Gödöllői SK volt az ellenfél.
Az NB III. Északkeleti csoportjának 13. fordulójában a Füzesabony SC hatodik hazai összecsapása jelentette az egyetlen olyan 90 percet, amelyen nem találtak be a csapatok a kapuba.
Tizenhárom játéknapot követően az FSC neve mellett szerepel a legtöbb (5) döntetlen a 16 fős mezőnyben.
Füzesabony SC–Gödöllői SK 0–0
Füzesabony, 100 néző. V.: Kása Tibor (Vilmányi S., Győri L.).
FÜZESABONY: Slakta B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A., Pataki V., Vincze D. (Berki P., 85.), Kaló I. (Ináncsi M., 85.), Nagy G., Nagy Á., Tánczos Á. (Kiss Á., 76.), Szövetes K. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
GÖDÖLLŐ: Tóth B. – Hevesi M., Mertse Á. (Szita B., 67.), Nagy B., Tóth-Ilkó Á., Tóth B., Hankó B. (Paár T., 78.), Koziorowski R. (Erdész Á., 78.), Balogh B., Lukács K., Nagy Z. Vezetőedző: Sipeki István.
KIÁLLÍTVA: Bernáth (87.).
Fegyelmi: mindkét Bocsi kényszerpihenőn és megvan Gróf büntetése is
További eredmények:
DVSC II.–DVTK II. 2–1
Nyíregyháza Sp. II.–Cigánd 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC 0–1
Tiszafüred–Sényő 2–3
Tarpa–Putnok 2–0
Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1
Eger SE–FC Hatvan 2–1
A Füzesabony SC a 12. helyről várja a folytatást
A bajnokság állása
1. Cigánd 13 8 4 1 26–11 28
2. Kisvárda II 13 8 3 2 28–12 27
3. Tiszafüred 13 7 4 2 28–12 25
4. DEAC 13 7 4 2 21–10 25
5. Tarpa 13 7 3 3 20–12 24
6. DVSC II 13 5 4 4 26–18 19
7. Putnok 13 5 3 5 18–19 18
8. Sényő 13 5 2 6 15–27 17
9. Eger SE 13 5 2 6 14–26 17
10. Gödöllő 13 4 3 6 20–19 15
11. DVTK II 13 4 2 7 21–25 14
12. Füzesabony SC 13 3 5 5 11–13 14
13. Ózd 13 3 4 6 21–28 13
14. Tiszaújváros 13 3 4 6 14–26 13
15. Nyíregyháza II 13 3 2 8 18–27 11
16. FC Hatvan 13 2 1 10 16–32 7
Következik: DEAC–Füzesabony, november 2., vasárnap, 13.00.
