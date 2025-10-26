október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Füzesabony SC: egy tényezőben sikerült a 16-os mezőny élére lépni

Címkék#Gödöllői SK#Labdarúgó NB III.#Füzesabony SC

Hazai részről öt sárga és egy piros lap, a vendégektről három sárga cédula színesítette a mérkőzést. Gólból viszont egy sem született a Füzesabony SC vasárnapi meccsén, amelyen a Gödöllői SK volt az ellenfél.

Bódi Csaba

Az NB III. Északkeleti csoportjának 13. fordulójában a Füzesabony SC hatodik hazai összecsapása jelentette az egyetlen olyan 90 percet, amelyen nem találtak be a csapatok a kapuba.

A Füzesabony SC Bernáth Ákos (középen) kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be a mérkőzést
A Füzesabony SC Bernáth Ákos (középen) kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be a mérkőzést  
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Tizenhárom játéknapot követően az FSC neve mellett szerepel a legtöbb (5) döntetlen a 16 fős mezőnyben.

Füzesabony SC–Gödöllői SK 0–0

Füzesabony, 100 néző. V.: Kása Tibor (Vilmányi S., Győri L.).
FÜZESABONY: Slakta B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A., Pataki V., Vincze D. (Berki P., 85.), Kaló I. (Ináncsi M., 85.), Nagy G., Nagy Á., Tánczos Á. (Kiss Á., 76.), Szövetes K. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
GÖDÖLLŐ: Tóth B. – Hevesi M., Mertse Á. (Szita B., 67.), Nagy B., Tóth-Ilkó Á., Tóth B., Hankó B. (Paár T., 78.), Koziorowski R. (Erdész Á., 78.), Balogh B., Lukács K., Nagy Z. Vezetőedző: Sipeki István.
KIÁLLÍTVA: Bernáth (87.).

További eredmények:

DVSC II.–DVTK II. 2–1
Nyíregyháza Sp. II.–Cigánd 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC 0–1
Tiszafüred–Sényő 2–3
Tarpa–Putnok 2–0
Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1
Eger SE–FC Hatvan 2–1

A Füzesabony SC a 12. helyről várja a folytatást

A bajnokság állása

 1. Cigánd    13    8    4    1    26–11    28
 2. Kisvárda II    13    8    3    2    28–12    27
 3. Tiszafüred    13    7    4    2    28–12    25
 4. DEAC    13    7    4    2    21–10    25
 5. Tarpa    13    7    3    3    20–12    24
 6. DVSC II    13    5    4    4    26–18    19
 7. Putnok    13    5    3    5    18–19    18
 8. Sényő    13    5    2    6    15–27    17
 9. Eger SE    13    5    2    6    14–26    17
10. Gödöllő    13    4    3    6    20–19    15
11. DVTK II    13    4    2    7    21–25    14
12. Füzesabony SC   13    3    5    5    11–13    14
13. Ózd    13    3    4    6    21–28    13
14. Tiszaújváros    13    3    4    6    14–26    13
15. Nyíregyháza II    13    3    2    8    18–27    11
16. FC Hatvan    13    2    1    10    16–32    7

Következik: DEAC–Füzesabony, november 2., vasárnap, 13.00.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu