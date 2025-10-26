Füzesabony SC: egy tényezőben sikerült a 16-os mezőny élére lépni

Az NB III. Északkeleti csoportjának 13. fordulójában a Füzesabony SC hatodik hazai összecsapása jelentette az egyetlen olyan 90 percet, amelyen nem találtak be a csapatok a kapuba.

A Füzesabony SC Bernáth Ákos (középen) kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be a mérkőzést

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Tizenhárom játéknapot követően az FSC neve mellett szerepel a legtöbb (5) döntetlen a 16 fős mezőnyben.

Füzesabony SC–Gödöllői SK 0–0

Füzesabony, 100 néző. V.: Kása Tibor (Vilmányi S., Győri L.).

FÜZESABONY: Slakta B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A., Pataki V., Vincze D. (Berki P., 85.), Kaló I. (Ináncsi M., 85.), Nagy G., Nagy Á., Tánczos Á. (Kiss Á., 76.), Szövetes K. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.

GÖDÖLLŐ: Tóth B. – Hevesi M., Mertse Á. (Szita B., 67.), Nagy B., Tóth-Ilkó Á., Tóth B., Hankó B. (Paár T., 78.), Koziorowski R. (Erdész Á., 78.), Balogh B., Lukács K., Nagy Z. Vezetőedző: Sipeki István.

KIÁLLÍTVA: Bernáth (87.).