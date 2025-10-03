42 perce
NB III.: a füzesabonyiak előtt van a legnagyobb sansz
Nem árt tudni! Az Eger SE és a Füzesabony SC már 11 órakor, az FC Hatvan 13 órakor kezd vasárnap az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában.
A Heves vármegyei csapataink közül a Füzesabony SC és az Eger SE idegenben, az FC Hatvan házigazdaként lép pályára.
Miskolcon vendég a Füzesabony SC
VASÁRNAP, 11.00
DVTK II. F4R–FÜZESABONY SC
Miskolc, DVTK Edzőközpont. V.: Kása Tibor (Dudás V., Pálinkás D.)
Az FSC az elmúlt két mérkőzésen hat pontot szerzett, a vármegyei rivális FC Hatvan után az élmezőnyhöz tartozó Putnokot is felülmúlták Pataki Viktorék. Ennek köszönhetően már a tabella első feléhez tartoznak a füzesabonyiak, ami a kellő önbizalom mellett adhat egy kis nyugalmat is a csapatnak. Miskolcra sem esélytelenül érkezik a gárda, ráadásul kapóra jön, hogy a DVTK NB I.-es csapata vasárnap Kisvárdán vendégeskedik, így talán kevesebb lehet a visszajátszó az NB III.-ba.
Füzesabony SC: a félórás emberhátrány alatt is rúgott gólt Pataki Viktor a tavalyi bronzérmesnek
DEAC–EGER SE
Debreceni Egyetemi AC Sporttelep. V.: Dr. Dédesi Mátyás Benedek (Elek B., Gutyán D.)
Az elmúlt fordulóban szezonbeli legsúlyosabb vereségét szenvedte el az ESE. A DVSC II. öt gólt szerezve nyert a Szentmarjay stadionban, miközben a 65. percben piros lapott kapott kapusát, Bukrán Eriket is elveszítette az egri gárda. Az elmúlt hetekben többször is betliző vármegyeszékhelyi csapat, akkor lehet ismét sikeres, ha stabilizálni tudja a játékát. Amennyiben Simon Antal együttese pontot szerez az elmúlt négy fordulóban veretlen DEAC otthonában, azzal csattanós választ adhat a kritikusoknak.
VASÁRNAP, 13.00
FC HATVAN–KISVÁRDA MASTER GOOD II.
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Nagy Attila László (Vilmányi S., Szabó F.)
A hatvaniak egyelőre adósak a jó szerepléssel, a csapat négy pontjával sereghajtó a tabellán, legutóbb az ötödik fordulóban Sényőn nyertek Kitl Krisztiánék. Ellenben a Kisvárda II. a nyolcadik fordulót követően még vezette a tabellát, a legutóbbi fordulóban azonban meglepetésre hazai pályán szenvedett vereséget az újonc Tarpától. Hogy a hatvaniak képesek-e a szabolcsiakhoz hasonló bravúrra, azt nehéz megjósolni, mindenesetre óriási szüksége lenne a sikerélményre Zoran Szpisljak tanítványainak.
A további menetrend
OKTÓBER 5., VASÁRNAP, 13.00
Sényő–Gödöllő
Cigánd–Tiszafüred
Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye
Putnok–Nyíregyháza II.
Tarpa–DVSC II.
A bajnokság állása
1. Tiszafüred 9 7 1 1 24–7 22ű
2. Kisvárda II. 9 7 1 1 23–7 22
3. Cigánd 9 6 3 – 22–8 21
4. DEAC 9 5 2 2 17–9 17
5. Tarpa 9 5 2 2 15–8 17
6. Putnok 9 5 2 2 16–12 17
7. Füzesabony 9 3 4 2 10–9 13
8. Eger 9 3 2 4 10–20 11
9. Gödöllő 9 3 1 5 17–17 10
10. DVSC II. 9 2 3 4 16–15 9
11. Ózd-Sajóvölgye 9 2 3 4 17–22 9
12. DVTK II. 9 2 2 5 16–19 8
13. Nyíregyháza II. 9 2 2 5 17–23 8
14. Sényő 9 2 1 6 7–24 7
15. Tiszaújváros 9 1 2 6 8–23 5
16. FC Hatvan 9 1 1 7 12–24 4
