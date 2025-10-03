NB III.: a füzesabonyiak előtt van a legnagyobb sansz

A Heves vármegyei csapataink közül a Füzesabony SC és az Eger SE idegenben, az FC Hatvan házigazdaként lép pályára.

A Füzesabony SC együttese (játékosuk balról) az elmúlt hetekben eredményesen futballozik

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Miskolcon vendég a Füzesabony SC

VASÁRNAP, 11.00

DVTK II. F4R–FÜZESABONY SC

Miskolc, DVTK Edzőközpont. V.: Kása Tibor (Dudás V., Pálinkás D.)

Az FSC az elmúlt két mérkőzésen hat pontot szerzett, a vármegyei rivális FC Hatvan után az élmezőnyhöz tartozó Putnokot is felülmúlták Pataki Viktorék. Ennek köszönhetően már a tabella első feléhez tartoznak a füzesabonyiak, ami a kellő önbizalom mellett adhat egy kis nyugalmat is a csapatnak. Miskolcra sem esélytelenül érkezik a gárda, ráadásul kapóra jön, hogy a DVTK NB I.-es csapata vasárnap Kisvárdán vendégeskedik, így talán kevesebb lehet a visszajátszó az NB III.-ba.