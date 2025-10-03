október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

42 perce

NB III.: a füzesabonyiak előtt van a legnagyobb sansz

Címkék#FC Hatvan#NB III#Füzesabony SC

Nem árt tudni! Az Eger SE és a Füzesabony SC már 11 órakor, az FC Hatvan 13 órakor kezd vasárnap az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában.

Sike Károly

A Heves vármegyei csapataink közül a Füzesabony SC és az Eger SE idegenben, az FC Hatvan házigazdaként lép pályára.

A Füzesabony SC együttese (játékosuk balról) az elmúlt hetekben eredményesen futballozik
A Füzesabony SC együttese (játékosuk balról) az elmúlt hetekben eredményesen futballozik
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Miskolcon vendég a Füzesabony SC

VASÁRNAP, 11.00

DVTK II. F4R–FÜZESABONY SC
Miskolc, DVTK Edzőközpont. V.: Kása Tibor (Dudás V., Pálinkás D.)
Az FSC az elmúlt két mérkőzésen hat pontot szerzett, a vármegyei rivális FC Hatvan után az élmezőnyhöz tartozó Putnokot is felülmúlták Pataki Viktorék. Ennek köszönhetően már a tabella első feléhez tartoznak a füzesabonyiak, ami a kellő önbizalom mellett adhat egy kis nyugalmat is a csapatnak. Miskolcra sem esélytelenül érkezik a gárda, ráadásul kapóra jön, hogy a DVTK NB I.-es csapata vasárnap Kisvárdán vendégeskedik, így talán kevesebb lehet a visszajátszó az NB III.-ba.

DEAC–EGER SE
Debreceni Egyetemi AC Sporttelep. V.: Dr. Dédesi Mátyás Benedek (Elek B., Gutyán D.)
Az elmúlt fordulóban szezonbeli legsúlyosabb vereségét szenvedte el az ESE. A DVSC II. öt gólt szerezve nyert a Szentmarjay stadionban, miközben a 65. percben piros lapott kapott kapusát, Bukrán Eriket is elveszítette az egri gárda. Az elmúlt hetekben többször is betliző vármegyeszékhelyi csapat, akkor lehet ismét sikeres, ha stabilizálni tudja a játékát. Amennyiben Simon Antal együttese pontot szerez az elmúlt négy fordulóban veretlen DEAC otthonában, azzal csattanós választ adhat a kritikusoknak.

VASÁRNAP, 13.00

FC HATVAN–KISVÁRDA MASTER GOOD II.
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Nagy Attila László (Vilmányi S., Szabó F.)
A hatvaniak egyelőre adósak a jó szerepléssel, a csapat négy pontjával sereghajtó a tabellán, legutóbb az ötödik fordulóban Sényőn nyertek Kitl Krisztiánék. Ellenben a Kisvárda II. a nyolcadik fordulót követően még vezette a tabellát, a legutóbbi fordulóban azonban meglepetésre hazai pályán szenvedett vereséget az újonc Tarpától. Hogy a hatvaniak képesek-e a szabolcsiakhoz hasonló bravúrra, azt nehéz megjósolni, mindenesetre óriási szüksége lenne a sikerélményre Zoran Szpisljak tanítványainak.

A további menetrend

OKTÓBER 5., VASÁRNAP, 13.00
Sényő–Gödöllő
Cigánd–Tiszafüred
Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye
Putnok–Nyíregyháza II.
Tarpa–DVSC II.

A bajnokság állása
1. Tiszafüred    9    7    1    1    24–7    22ű
2. Kisvárda II.    9    7    1    1    23–7    22
3. Cigánd    9    6    3    –    22–8    21
4. DEAC    9    5    2    2    17–9    17
5. Tarpa    9    5    2    2    15–8    17
6. Putnok    9    5    2    2    16–12    17
7. Füzesabony    9    3    4    2    10–9    13
8. Eger    9    3    2    4    10–20    11
9. Gödöllő    9    3    1    5    17–17    10
10. DVSC II.    9    2    3    4    16–15    9
11. Ózd-Sajóvölgye    9    2    3    4    17–22    9
12. DVTK II.    9    2    2    5    16–19    8
13. Nyíregyháza II.    9    2    2    5    17–23    8
14. Sényő    9    2    1    6    7–24    7
15. Tiszaújváros    9    1    2    6    8–23    5
16. FC Hatvan    9    1    1    7    12–24    4

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu