1 órája
Füzesabony SC: ha a jövő hétig játszanak, akkor se egyenlítettek volna
A hátrányból nem sikerült fordítani. A Füzesabony SC a bekapott találatot követően hiába ment előre, az egyenlítés sehogy sem jött össze a Tiszaújváros ellen.
Az NB III. Északkeleti-csoportjának 11. fordulójában a Füzesabony SC hazai pályán szenvedett fájó vereséget borsodi vetélytársától.
Füzesabony SC–FC Tiszaújváros 0–1 (0–1)
Füzesabony, 120 néző. V.: Nagy Attila (László I., Szabó L.).
FÜZESABONY: Tajti B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A. (Berki P., 81.), Vincze D., Kaló I., Nagy G., Pataki V., Nagy Á., Kiss Á.(Tánczos Á., 79.), Bocsi P. Edző: Bocsi Zoltán.
TISZAÚJVÁROS: Hornyák Z. – Barta A., Erdei M. (Bencsik D., 81.), Tóth B.,Vitelki B., Varga B., Papp F., Nagy G., Varjas L. (Derzsényi Á., 93.), Tóth S., Lehóczki B. Edző: Huszák Géza.
GÓL: Erdei M. (27.).
JÓK: senki.
BOCSI ZOLTÁN: – Jól kezdtük a mérkőzést, helyzeteket tudtunk kidolgozni, de sajnos egy gyermeteg védelmi hibát kihasználtak a vendégek, amiből gólt szereztek. A bekapott találta után nyomást helyeztünk a vendégek kapujára, de vagy a kapusuk, vagy a blokkoló játékosok mentettek. Ha a jövő hétig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt elérni.
KÖVETKEZIK: Cigánd–Füzesabony, október 19., vasárnap, 13.00.
További eredmények:
Kisvárda II.–Putnok 1–1
Nyíregyháza Sp. II.–DVTK 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Cigánd 2–1
Tiszafüred–Gödöllő 1–1
Sényő–DEAC 1–1
DVSC II.–FC Hatvan 4–0
Eger SE–Tarpa 2–0
A bajnokság állása
1. Tiszafüred 11 7 3 1 26–9 24
2. Kisvárda II. 11 7 2 2 24–10 23
3. Cigánd 11 6 4 1 24–11 22
4. DEAC 11 6 3 2 20–10 21
5. Tarpa 11 5 3 3 16–11 18
6. Putnok 11 5 3 3 17–14 18
7. DVTK II. 11 4 2 5 19–20 14
8. Eger SE 11 4 2 5 12–22 14
9. DVSC II. 11 3 4 4 21–16 13
10. Füzesabony 11 3 4 4 11–12 13
11. Ózd-Sajóvölgye 11 3 4 4 21–25 13
12. Gödöllő 11 3 2 6 18–19 11
13. Nyíregyháza II. 11 3 2 6 18–24 11
14. Sényő 11 3 2 6 9–25 11
15. Tiszaújváros 11 2 3 6 11–25 9
16. FC Hatvan 11 2 1 8 14–28 7
