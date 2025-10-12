október 12., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Füzesabony SC: ha a jövő hétig játszanak, akkor se egyenlítettek volna

Címkék#Tiszaújváros#Pataki V#Füzesabony SC

A hátrányból nem sikerült fordítani. A Füzesabony SC a bekapott találatot követően hiába ment előre, az egyenlítés sehogy sem jött össze a Tiszaújváros ellen.

Heol.hu

Az NB III. Északkeleti-csoportjának 11. fordulójában a Füzesabony SC hazai pályán szenvedett fájó vereséget borsodi vetélytársától.

A Füzesabonyi SC elszalasztott egy nagy esélyt arra, hogy megerősítse helyét a középmezőnyben
A Füzesabonyi SC elszalasztott egy nagy esélyt arra, hogy megerősítse helyét a középmezőnyben  
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Füzesabony SC–FC Tiszaújváros 0–1 (0–1)

Füzesabony, 120 néző. V.: Nagy Attila (László I., Szabó L.).
FÜZESABONY: Tajti B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A. (Berki P., 81.), Vincze D., Kaló I., Nagy G., Pataki V., Nagy Á., Kiss Á.(Tánczos Á., 79.), Bocsi P. Edző: Bocsi Zoltán.
TISZAÚJVÁROS: Hornyák Z. – Barta A., Erdei M. (Bencsik D., 81.), Tóth B.,Vitelki B., Varga B., Papp F., Nagy G., Varjas L. (Derzsényi Á., 93.), Tóth S., Lehóczki B. Edző: Huszák Géza.
GÓL: Erdei M. (27.).
JÓK: senki.
BOCSI ZOLTÁN: – Jól kezdtük a mérkőzést, helyzeteket tudtunk kidolgozni, de sajnos egy gyermeteg védelmi hibát kihasználtak a vendégek, amiből gólt szereztek. A bekapott találta után nyomást helyeztünk a vendégek kapujára, de vagy a kapusuk, vagy a blokkoló játékosok mentettek. Ha a jövő hétig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt elérni.
KÖVETKEZIK: Cigánd–Füzesabony, október 19., vasárnap, 13.00.

További eredmények:

Kisvárda II.–Putnok 1–1
Nyíregyháza Sp. II.–DVTK 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Cigánd 2–1
Tiszafüred–Gödöllő 1–1
Sényő–DEAC 1–1
DVSC II.–FC Hatvan 4–0
Eger SE–Tarpa 2–0

A bajnokság állása

1. Tiszafüred    11    7    3    1    26–9    24
2. Kisvárda II.    11    7    2    2    24–10    23
3. Cigánd    11    6    4    1    24–11    22
4. DEAC    11    6    3    2    20–10    21
5. Tarpa    11    5    3    3    16–11    18
6. Putnok    11    5    3    3    17–14    18
7. DVTK II.    11    4    2    5    19–20    14
8. Eger SE    11    4    2    5    12–22    14
9. DVSC II.    11    3    4    4    21–16    13
10. Füzesabony    11    3    4    4    11–12    13
11. Ózd-Sajóvölgye    11    3    4    4    21–25    13
12. Gödöllő    11    3    2    6    18–19    11
13. Nyíregyháza II.    11    3    2    6    18–24    11
14. Sényő     11    3    2    6    9–25    11
15. Tiszaújváros    11    2    3    6    11–25    9
16. FC Hatvan    11    2    1    8    14–28    7


 

