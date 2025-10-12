Füzesabony SC: ha a jövő hétig játszanak, akkor se egyenlítettek volna

Az NB III. Északkeleti-csoportjának 11. fordulójában a Füzesabony SC hazai pályán szenvedett fájó vereséget borsodi vetélytársától.

A Füzesabonyi SC elszalasztott egy nagy esélyt arra, hogy megerősítse helyét a középmezőnyben

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Füzesabony SC–FC Tiszaújváros 0–1 (0–1)

Füzesabony, 120 néző. V.: Nagy Attila (László I., Szabó L.).

FÜZESABONY: Tajti B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A. (Berki P., 81.), Vincze D., Kaló I., Nagy G., Pataki V., Nagy Á., Kiss Á.(Tánczos Á., 79.), Bocsi P. Edző: Bocsi Zoltán.

TISZAÚJVÁROS: Hornyák Z. – Barta A., Erdei M. (Bencsik D., 81.), Tóth B.,Vitelki B., Varga B., Papp F., Nagy G., Varjas L. (Derzsényi Á., 93.), Tóth S., Lehóczki B. Edző: Huszák Géza.

GÓL: Erdei M. (27.).

JÓK: senki.

BOCSI ZOLTÁN: – Jól kezdtük a mérkőzést, helyzeteket tudtunk kidolgozni, de sajnos egy gyermeteg védelmi hibát kihasználtak a vendégek, amiből gólt szereztek. A bekapott találta után nyomást helyeztünk a vendégek kapujára, de vagy a kapusuk, vagy a blokkoló játékosok mentettek. Ha a jövő hétig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt elérni.

KÖVETKEZIK: Cigánd–Füzesabony, október 19., vasárnap, 13.00.

További eredmények:

Kisvárda II.–Putnok 1–1

Nyíregyháza Sp. II.–DVTK 0–1

Ózd-Sajóvölgye–Cigánd 2–1

Tiszafüred–Gödöllő 1–1

Sényő–DEAC 1–1

DVSC II.–FC Hatvan 4–0

Eger SE–Tarpa 2–0