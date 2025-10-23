Füzesabony nekem a világ közepe: mondja a 89 éves díszpolgár, Tóth-Zele József

Az 1936. január 26-án Füzesabonyban született Tóth-Zele József az 1956-os forradalom és szabadságharc után hagyta el Magyarországot. Előbb Ausztriában, majd Franciországban futballozott, később Spanyolországban telepedett le. Hazáját azonban sosem feledte, rendszeresen látogat a szülőföldre.

Füzesabony város díszpolgári címét Tóth-Zele József vehette át 2025-ben

Forrás: Beküldött fotó

Nekem Füzesabony jelenti a világ közepét, itt születtem, itt érzem igazán jól magam

– mondta portálunknak a 89 éves díjazott. – Szüleim síremlékén az a felirat szerepel, hogy „Hazajöttem megpihenni hozzátok”. Tehát itt is fogok maradni előbb vagy utóbb. Eddig engem itt megbecsültek, és úgy látszik, hogy továbbra is megbecsülnek.

Tóth-Zele József 2011. október 24-én átvehette a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) elismerést. Ehhez a hátteret az adta, hogy rész vett az 1956-os budapesti forradalmárok élelmiszerrel történő ellátásban. Ezenkívül a labdarúgó utánpótlás-nevelés terén végzett sokoldalú munkáját díjazták ily módon. Tavaly a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozatának kitüntetését érdemelte ki.