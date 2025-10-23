október 23., csütörtök

Kitüntetés

1 órája

Füzesabony nekem a világ közepe: mondja a 89 éves díszpolgár, Tóth-Zele József

Címkék#Kovács Zsolt#Tóth-Zele József#füzesabonyi#díszpolgári#Pro Urbe-díj

Sportemberek kapták az október 23-i ünnepség legrangosabb városi elismeréseit. Füzesabony díszpolgári címét Tóth-Zele József egykori labdarúgó, edző vehette át, míg a Pro Urbe-díjat Tóth Benedek kézilabda-edző kapta.

Bódi Csaba

Az 1936. január 26-án Füzesabonyban született Tóth-Zele József az 1956-os forradalom és szabadságharc után hagyta el Magyarországot. Előbb Ausztriában, majd Franciországban futballozott, később Spanyolországban telepedett le. Hazáját azonban sosem feledte, rendszeresen látogat a szülőföldre.

Füzesabony város díszpolgári címét Tóth-Zele József vehette át 2025-ben
Forrás:  Beküldött fotó

Nekem Füzesabony jelenti a világ közepét, itt születtem, itt érzem igazán jól magam 

– mondta portálunknak a 89 éves díjazott. – Szüleim síremlékén az a felirat szerepel, hogy „Hazajöttem megpihenni hozzátok”. Tehát itt is fogok maradni előbb vagy utóbb. Eddig engem itt megbecsültek, és úgy látszik, hogy továbbra is megbecsülnek.

Tóth-Zele József 2011. október 24-én átvehette a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) elismerést. Ehhez a hátteret az adta, hogy rész vett az 1956-os budapesti forradalmárok élelmiszerrel történő ellátásban. Ezenkívül a labdarúgó utánpótlás-nevelés terén végzett sokoldalú munkáját díjazták ily módon. Tavaly a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozatának kitüntetését érdemelte ki.

Füzesabony szülöttére nagy hatással van a himnusz

És, hogy mit mondott a díszpolgári átvételekor a többek között Emilio Butraguenót felfedező szakember?

Őszinte ember vagyok: annyira elérzékenyültem, hogy két-három szó után megköszöntem a díjat.

Tettem ezt azért, mert nem akartam, hogy mások azt mondják, ez a 90 éves ember képes sírni ezért. Így aztán abbahagytam a beszédet. Ezzel azt hiszem, mindent elmondtam. Ehhez hozzátartozik, hogy amikor spanyol feleségemhez hasonlóan a húgom is megkérdezi, miért nem éneklem a himnuszt, akkor újra és újra az a válasz, hogy nem tudom, mert mindig elsírom magam. A szöveg olyan hatással van rám, hogy nem vagyok képes énekelni sem itt, sem ott, sehol. Örülök kicsit, lehajtom a fejem és hallgatok. Pontosan azért, mert annyira fáj, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk.

Tóth-Zele József és füzesabonyi barátja, Kovács Zsolt
Forrás:  Beküldött fotó

Füzesabony város Pro Urbe-díját (A városért) a kézilabdában helyi legendának számító Tóth Benedek vehette át.

Az elismeréseket Nagy Csaba polgármester, Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző és Kovácsné Szűcs Noémi az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke adta át. 

 Kovácsné Szűcs Noémi és Tóth-Zele József Fotó: Füzes Hírek

 

