Füzesabony nekem a világ közepe: mondja a 89 éves díszpolgár, Tóth-Zele József
Sportemberek kapták az október 23-i ünnepség legrangosabb városi elismeréseit. Füzesabony díszpolgári címét Tóth-Zele József egykori labdarúgó, edző vehette át, míg a Pro Urbe-díjat Tóth Benedek kézilabda-edző kapta.
Az 1936. január 26-án Füzesabonyban született Tóth-Zele József az 1956-os forradalom és szabadságharc után hagyta el Magyarországot. Előbb Ausztriában, majd Franciországban futballozott, később Spanyolországban telepedett le. Hazáját azonban sosem feledte, rendszeresen látogat a szülőföldre.
Nekem Füzesabony jelenti a világ közepét, itt születtem, itt érzem igazán jól magam
– mondta portálunknak a 89 éves díjazott. – Szüleim síremlékén az a felirat szerepel, hogy „Hazajöttem megpihenni hozzátok”. Tehát itt is fogok maradni előbb vagy utóbb. Eddig engem itt megbecsültek, és úgy látszik, hogy továbbra is megbecsülnek.
Tóth-Zele József 2011. október 24-én átvehette a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) elismerést. Ehhez a hátteret az adta, hogy rész vett az 1956-os budapesti forradalmárok élelmiszerrel történő ellátásban. Ezenkívül a labdarúgó utánpótlás-nevelés terén végzett sokoldalú munkáját díjazták ily módon. Tavaly a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozatának kitüntetését érdemelte ki.
Füzesabony szülöttére nagy hatással van a himnusz
És, hogy mit mondott a díszpolgári átvételekor a többek között Emilio Butraguenót felfedező szakember?
Őszinte ember vagyok: annyira elérzékenyültem, hogy két-három szó után megköszöntem a díjat.
Tettem ezt azért, mert nem akartam, hogy mások azt mondják, ez a 90 éves ember képes sírni ezért. Így aztán abbahagytam a beszédet. Ezzel azt hiszem, mindent elmondtam. Ehhez hozzátartozik, hogy amikor spanyol feleségemhez hasonlóan a húgom is megkérdezi, miért nem éneklem a himnuszt, akkor újra és újra az a válasz, hogy nem tudom, mert mindig elsírom magam. A szöveg olyan hatással van rám, hogy nem vagyok képes énekelni sem itt, sem ott, sehol. Örülök kicsit, lehajtom a fejem és hallgatok. Pontosan azért, mert annyira fáj, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk.
Füzesabony város Pro Urbe-díját (A városért) a kézilabdában helyi legendának számító Tóth Benedek vehette át.
Az elismeréseket Nagy Csaba polgármester, Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző és Kovácsné Szűcs Noémi az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke adta át.
