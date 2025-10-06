október 6., hétfő

Kézilabda



Füzesabonyi SC: a 18 kihagyott ziccer sem okozott gondot a nőknél

Címkék#Füzesabonyi SC#BVSC-Zugló#Nagy Luca

Háromból három. A Füzesabonyi SC női csapata a BVSC-Zugló ellen is fölényes győzelmet aratott az NB II. B-csoportjában.

Heol.hu

A Füzesabonyi SC férficsapata az utolsó másodpercekben kapott góllal szenvedett vereséget Vácon. Végig kiegyenlített küzdelemben emelt fővel térhettek haza Bánik Roland edző tanítványai.

A Füzesabonyi SC férficsapata vereséggel zárt. Molnár Martin három gólt szerzett
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Füzesabonyi SC: egy sima, egy fordított

A női NB II. B csoportjának 3. fordulójában:

STAVMAT FÜZESABONYI SC–BVSC-ZUGLÓ 21–39 (10–19)
Budapest, BVSC-Zugló edzőcsarnok, 50 néző. V.: Kovács Á., Szappanos A. K.
FÜZESABONY: Végh L. – Kriston N. 1, Kaposvári A. 7, Veress-Filep B. 5, Tutti K. 3, Pál I. 4 (1), Dobos-Kovács V. 7. Csere: Szegő V. (kapus), Sáfrán B. 5, Markovics R. 1, Dohány V. 1, Halmai M. 2, Nagy Luca 1, Ludvig-Tietze K. 1, Szabó L. 1, Tamás Cs. 1. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–4, 12. p.: 4–8, 18. p.: 5–11, 24. p.: 9–13, 36. p.: 11–21, 42. p.: 14–24, 48. p.: 18–27, 54. p.: 21–33.
KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 4 perc.
HÉTMÉTERESEK: 2/2, ill. 3/1.
SOÓS PÉTER: – Újabb magabiztos győzelmet arattunk, de hozzá kell tenni, hogy talán az eddigi legrosszabb helyzetkihasználást mutattuk, 18 kihagyott ziccerrel. A védekezéssel komolyabb problémák nem voltak és a mérkőzés végére a szerencsénk is visszajött, de dolgozni kellett érte.
KÖVETKEZIK: STAVMAT Füzesabonyi SC–Gödi SE, október 12., vasárnap, 17.00.

A bajnokság állása
1. Füzesabony    3    3    –    –    146–65    6
2. Göd    3    3    –    –    129–70    6
3. Rákosmente    3    3    –    –    94–82    6
4. Mátészalka    2    2    –    –    75–49    4
5. Károli RESC    2    2    –    –    68–55    4
6. Vác U21    2    1    –    1    77–63    2
7. Dunakeszi    3    1    –    2    80–80    2
8. Salgótarján    3    1    –    2    78–94    2
9. BVSC    3    1    –    2    64–90    2
10. Tempo KSE II.    2    –    –    2    50–71    0
11. Tiszavasvári    3    –    –    3    81–115    0
12. Balmazújváros    3    –    –    3    87–127    0
13. Veresegyház    2    –    –    2    33–101    0

A férfi NB II. C csoportjának 3. fordulójában:

VÁCI FKA–FÜZESABONYI SC 23–22 (13–14)
Vác, Városi Sportcsarnok, 300 néző. V.: Pálovics K., Szuromi A.
FÜZESABONY: HALÁSZ R. – MOLNÁR M. 3 (3), HORVÁTH L. 2, NYITRAI J. 2, IGÓ Á. 1, NYESTE B. 7, ANGYAL A. 2. Csere: NAGY D. (kapus), NAGY B. 5 (1), SZABÓ B., HALÁSZ SZ., ANTAL CS., VEREB M. Edző: Bánik Roland
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 5–5, 18. p.: 8–8, 24. p.: 9–11, 36. p.: 15–14, 42. p.: 15–17, 48. p.: 19–19, 54. p.: 20–20.
KIÁLLÍTÁSOK: –, ill. 4 perc.
HÉTMÉTERESEK: 2/2, ill. 5/4.
BÁNIK ROLAND: – A csapat ott folytatta, ahol Dunakeszin abbahagyta. Remek védekezés és kapusteljesítmény. A támadás ugyan döcögősen ment, de rendre előnyben voltunk. Végig a hazai csapat futott az eredmény után. Hathatós bírói segédlet mellett, az utolsó pillanatban szerzett góllal mégis a hazai csapat örülhetett a két pontnak. Megemelem a kalapom a csapat teljesítménye és hozzáállása előtt!
KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC–Csömör KSK, október 11., szombat, 18.00.

A bajnokság állása
1. Ózd    3    3    –    –    117–87    6
2. Vác    3    3    –    –    90–74    6
3. Csömör    3    2    –    1    96–104    4
4. Füzesabony    3    1    –    2    77–77    2
5. Gödöllő    3    1    –    2    91–95    2
6. Veresegyház    3    1    –    2    90–98    2
7. Kazincbarcika    3    1    –    2    81–97    2
8. Dunakeszi    3    –    –    3    90–100    0

 

