Füzesabonyi SC: a 18 kihagyott ziccer sem okozott gondot a nőknél

A Füzesabonyi SC férficsapata az utolsó másodpercekben kapott góllal szenvedett vereséget Vácon. Végig kiegyenlített küzdelemben emelt fővel térhettek haza Bánik Roland edző tanítványai.

A Füzesabonyi SC férficsapata vereséggel zárt. Molnár Martin három gólt szerzett

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Füzesabonyi SC: egy sima, egy fordított

A női NB II. B csoportjának 3. fordulójában:

STAVMAT FÜZESABONYI SC–BVSC-ZUGLÓ 21–39 (10–19)

Budapest, BVSC-Zugló edzőcsarnok, 50 néző. V.: Kovács Á., Szappanos A. K.

FÜZESABONY: Végh L. – Kriston N. 1, Kaposvári A. 7, Veress-Filep B. 5, Tutti K. 3, Pál I. 4 (1), Dobos-Kovács V. 7. Csere: Szegő V. (kapus), Sáfrán B. 5, Markovics R. 1, Dohány V. 1, Halmai M. 2, Nagy Luca 1, Ludvig-Tietze K. 1, Szabó L. 1, Tamás Cs. 1. Edző: Soós Péter

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–4, 12. p.: 4–8, 18. p.: 5–11, 24. p.: 9–13, 36. p.: 11–21, 42. p.: 14–24, 48. p.: 18–27, 54. p.: 21–33.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 2/2, ill. 3/1.

SOÓS PÉTER: – Újabb magabiztos győzelmet arattunk, de hozzá kell tenni, hogy talán az eddigi legrosszabb helyzetkihasználást mutattuk, 18 kihagyott ziccerrel. A védekezéssel komolyabb problémák nem voltak és a mérkőzés végére a szerencsénk is visszajött, de dolgozni kellett érte.

KÖVETKEZIK: STAVMAT Füzesabonyi SC–Gödi SE, október 12., vasárnap, 17.00.