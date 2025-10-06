1 órája
Füzesabonyi SC: a 18 kihagyott ziccer sem okozott gondot a nőknél
Háromból három. A Füzesabonyi SC női csapata a BVSC-Zugló ellen is fölényes győzelmet aratott az NB II. B-csoportjában.
A Füzesabonyi SC férficsapata az utolsó másodpercekben kapott góllal szenvedett vereséget Vácon. Végig kiegyenlített küzdelemben emelt fővel térhettek haza Bánik Roland edző tanítványai.
Füzesabonyi SC: egy sima, egy fordított
A női NB II. B csoportjának 3. fordulójában:
STAVMAT FÜZESABONYI SC–BVSC-ZUGLÓ 21–39 (10–19)
Budapest, BVSC-Zugló edzőcsarnok, 50 néző. V.: Kovács Á., Szappanos A. K.
FÜZESABONY: Végh L. – Kriston N. 1, Kaposvári A. 7, Veress-Filep B. 5, Tutti K. 3, Pál I. 4 (1), Dobos-Kovács V. 7. Csere: Szegő V. (kapus), Sáfrán B. 5, Markovics R. 1, Dohány V. 1, Halmai M. 2, Nagy Luca 1, Ludvig-Tietze K. 1, Szabó L. 1, Tamás Cs. 1. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–4, 12. p.: 4–8, 18. p.: 5–11, 24. p.: 9–13, 36. p.: 11–21, 42. p.: 14–24, 48. p.: 18–27, 54. p.: 21–33.
KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 4 perc.
HÉTMÉTERESEK: 2/2, ill. 3/1.
SOÓS PÉTER: – Újabb magabiztos győzelmet arattunk, de hozzá kell tenni, hogy talán az eddigi legrosszabb helyzetkihasználást mutattuk, 18 kihagyott ziccerrel. A védekezéssel komolyabb problémák nem voltak és a mérkőzés végére a szerencsénk is visszajött, de dolgozni kellett érte.
KÖVETKEZIK: STAVMAT Füzesabonyi SC–Gödi SE, október 12., vasárnap, 17.00.
Ötvengólos győzelem után is a földön marad a Füzesabonyi SC
A bajnokság állása
1. Füzesabony 3 3 – – 146–65 6
2. Göd 3 3 – – 129–70 6
3. Rákosmente 3 3 – – 94–82 6
4. Mátészalka 2 2 – – 75–49 4
5. Károli RESC 2 2 – – 68–55 4
6. Vác U21 2 1 – 1 77–63 2
7. Dunakeszi 3 1 – 2 80–80 2
8. Salgótarján 3 1 – 2 78–94 2
9. BVSC 3 1 – 2 64–90 2
10. Tempo KSE II. 2 – – 2 50–71 0
11. Tiszavasvári 3 – – 3 81–115 0
12. Balmazújváros 3 – – 3 87–127 0
13. Veresegyház 2 – – 2 33–101 0
A férfi NB II. C csoportjának 3. fordulójában:
VÁCI FKA–FÜZESABONYI SC 23–22 (13–14)
Vác, Városi Sportcsarnok, 300 néző. V.: Pálovics K., Szuromi A.
FÜZESABONY: HALÁSZ R. – MOLNÁR M. 3 (3), HORVÁTH L. 2, NYITRAI J. 2, IGÓ Á. 1, NYESTE B. 7, ANGYAL A. 2. Csere: NAGY D. (kapus), NAGY B. 5 (1), SZABÓ B., HALÁSZ SZ., ANTAL CS., VEREB M. Edző: Bánik Roland
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 5–5, 18. p.: 8–8, 24. p.: 9–11, 36. p.: 15–14, 42. p.: 15–17, 48. p.: 19–19, 54. p.: 20–20.
KIÁLLÍTÁSOK: –, ill. 4 perc.
HÉTMÉTERESEK: 2/2, ill. 5/4.
BÁNIK ROLAND: – A csapat ott folytatta, ahol Dunakeszin abbahagyta. Remek védekezés és kapusteljesítmény. A támadás ugyan döcögősen ment, de rendre előnyben voltunk. Végig a hazai csapat futott az eredmény után. Hathatós bírói segédlet mellett, az utolsó pillanatban szerzett góllal mégis a hazai csapat örülhetett a két pontnak. Megemelem a kalapom a csapat teljesítménye és hozzáállása előtt!
KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC–Csömör KSK, október 11., szombat, 18.00.
A bajnokság állása
1. Ózd 3 3 – – 117–87 6
2. Vác 3 3 – – 90–74 6
3. Csömör 3 2 – 1 96–104 4
4. Füzesabony 3 1 – 2 77–77 2
5. Gödöllő 3 1 – 2 91–95 2
6. Veresegyház 3 1 – 2 90–98 2
7. Kazincbarcika 3 1 – 2 81–97 2
8. Dunakeszi 3 – – 3 90–100 0
Füzesabonyi SC: kupameccsen mutatkozott be az új balátlövő