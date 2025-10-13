október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

A füzesabonyi nőkkel nem lehet tartani a lépést

Címkék#Füzesabonyi SC#Dohány V#Halmai M#gödöllői kc

A Gödi SE elvesztette veretlenségét. A házigazda Füzesabonyi SC női csapata 39 gólt szerzve győzte le a közvetlen riválisnak tartott Pest vármegyei gárdát az NB II.-es bajnokságban.

Sike Károly

A Füzesabonyi SC férficsapatáról már nem mondható el a stabil teljesítmény. Bánik Roland edző tanítványai a második félidőben széteső játékkal, sima vereséget szenvedtek a vendég Csömör KSK csapatától.

A Füzesabonyi SC női csapat remek teljesítményt nyújtott
A Füzesabonyi SC női csapat remek teljesítményt nyújtott
Forrás: Füzes Hírek/Facebook

A Füzesabonyi SC felemás mérleggel zárt

A női NB II. B csoportjának 4. fordulójában:

STAVMAT FÜZESABONYI SC–GÖDI SE 39–32 (21–14)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 150 néző. V.: Kiss J., Veres I.
FÜZESABONY: Végh L. – Kriston N. 3, Markovics R. 4, Tutti K., Kaposvári A. 3, Veress-Filep B. 2, Dobos-Kovács V. 12. Csere: Pál I. 8 (4), Sáfrán B. 3, Dohány V. 1, Halmai M., Ludvig-Tietze K. 1, Bocsi Sz. 2. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 8–7, 18. p.: 12–10, 24. p.: 17–12, 36. p.: 24–16, 42. p.: 28–21, 48. p.: 33–24, 54. p.: 35–27.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 4/4, ill. 5/3.
SOÓS PÉTER: – Az idei első rangadón végig stabil teljesítményt nyújtott a csapat. A védekezés feszesen működött, a megbeszélt dolgokat sikerült megvalósítani és ismét meggyőző volt a kapusteljesítmény. Nagy öröm, hogy ilyen mérkőzést végig higgadtan tudtunk menedzselni. Büszke vagyok a lányokra és nagyon köszönjük a szurkolóknak a hangulatot, nagy segítség volt! Isten éltesse František Iván főszponzort!
KÖVETKEZIK: Rákosmente–STAVMAT Füzesabonyi SC, október 26., vasárnap, 17.00.

A bajnokság állása
1. Füzesabony    4    4    –    –    185–97    8
2. Rákosmente    4    4    –    –    131–98    8
3. Göd    4    3    –    1    161–109    6
4. Vác NKSE U21    4    3    –    1    154–122    6
5. Károli RESC    3    3    –    –    100–77    6
6. Mátészalka    3    2    –    1    104–88    4
7. Dunakeszi    4    2    –    2    119–109    4
8. Tiszavasvári    4    1    –    3    118–145    2
9. Salgótarján    4    1    –    3    94–131    2
10. BVSC-Zugló    4    1    –    3    93–136    2
11. Tempo KSE II.    3    –    –    3    80–108    0
12. Balmazújváros    3    –    –    3    87–127    0
13. Veresegyház    4    –    –    4    85–164    0

A férfi NB II. C csoportjának 4. fordulójában:

FÜZESABONYI SC–CSÖMÖR KSK 24–31 (14–13)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 100 néző V.: Gyulai Á., Takács D.
FÜZESABONY: Nagy D. 1 – Molnár M. 3, Nagy B. 4 (3), Horváth L. 4, Nyitrai J., Nyeste B. 7, Antal Cs. Csere: Halász R. (kapus), Angyal A. 3, Igó Á. 2, Tamás T., Halász Sz. Edző: Bánik Roland
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–4, 12. p.: 5–7, 18. p.: 8–9, 24. p.: 12–10, 36. p.: 14–16, 42. p.: 17–20, 48. p.: 18–24, 54. p.: 21–28.
KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 4/3.
BÁNIK ROLAND: – Az első percekben bennmaradtunk az öltözőben. Lassan, fokozatosan javult a védekezés és ebből jöttek a gyors indítások, gólok. Négygólos hátrányból sikerült megfordítani a mérkőzést és egygólos előnnyel vonultunk a szünetre. A második félidőben teljesen szétesett a játékunk, főképp támadásban. Ugyanazt az arcunkat mutattuk, mint a Kazincbarcika ellen. Nem is lehetett más a vége mint vereség, csak a különbség volt kérdéses.
KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC–Gödöllői KC, október 18., szombat, 18.00.

A bajnokság állása
1. Ózdi KC    4    4    –    –    146–115    8
2. Váci FKA    4    3    –    1    118–103    6
3. Csömör KSK    4    3    –    1    127–128    6
4. Kazincbarcika    4    2    –    2    117–129    4
5. Füzesabonyi SC    4    1    –    3    101–108    2
6. Gödöllői KC    4    1    –    3    123–131    2
7. Dunakeszi    4    1    –    3    114–123    2
8. Veresegyház VSK    4    1    –    3    113–122    2

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu