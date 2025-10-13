1 órája
A füzesabonyi nőkkel nem lehet tartani a lépést
A Gödi SE elvesztette veretlenségét. A házigazda Füzesabonyi SC női csapata 39 gólt szerzve győzte le a közvetlen riválisnak tartott Pest vármegyei gárdát az NB II.-es bajnokságban.
A Füzesabonyi SC férficsapatáról már nem mondható el a stabil teljesítmény. Bánik Roland edző tanítványai a második félidőben széteső játékkal, sima vereséget szenvedtek a vendég Csömör KSK csapatától.
A Füzesabonyi SC felemás mérleggel zárt
A női NB II. B csoportjának 4. fordulójában:
STAVMAT FÜZESABONYI SC–GÖDI SE 39–32 (21–14)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 150 néző. V.: Kiss J., Veres I.
FÜZESABONY: Végh L. – Kriston N. 3, Markovics R. 4, Tutti K., Kaposvári A. 3, Veress-Filep B. 2, Dobos-Kovács V. 12. Csere: Pál I. 8 (4), Sáfrán B. 3, Dohány V. 1, Halmai M., Ludvig-Tietze K. 1, Bocsi Sz. 2. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 8–7, 18. p.: 12–10, 24. p.: 17–12, 36. p.: 24–16, 42. p.: 28–21, 48. p.: 33–24, 54. p.: 35–27.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 4/4, ill. 5/3.
SOÓS PÉTER: – Az idei első rangadón végig stabil teljesítményt nyújtott a csapat. A védekezés feszesen működött, a megbeszélt dolgokat sikerült megvalósítani és ismét meggyőző volt a kapusteljesítmény. Nagy öröm, hogy ilyen mérkőzést végig higgadtan tudtunk menedzselni. Büszke vagyok a lányokra és nagyon köszönjük a szurkolóknak a hangulatot, nagy segítség volt! Isten éltesse František Iván főszponzort!
KÖVETKEZIK: Rákosmente–STAVMAT Füzesabonyi SC, október 26., vasárnap, 17.00.
A bajnokság állása
1. Füzesabony 4 4 – – 185–97 8
2. Rákosmente 4 4 – – 131–98 8
3. Göd 4 3 – 1 161–109 6
4. Vác NKSE U21 4 3 – 1 154–122 6
5. Károli RESC 3 3 – – 100–77 6
6. Mátészalka 3 2 – 1 104–88 4
7. Dunakeszi 4 2 – 2 119–109 4
8. Tiszavasvári 4 1 – 3 118–145 2
9. Salgótarján 4 1 – 3 94–131 2
10. BVSC-Zugló 4 1 – 3 93–136 2
11. Tempo KSE II. 3 – – 3 80–108 0
12. Balmazújváros 3 – – 3 87–127 0
13. Veresegyház 4 – – 4 85–164 0
A férfi NB II. C csoportjának 4. fordulójában:
FÜZESABONYI SC–CSÖMÖR KSK 24–31 (14–13)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 100 néző V.: Gyulai Á., Takács D.
FÜZESABONY: Nagy D. 1 – Molnár M. 3, Nagy B. 4 (3), Horváth L. 4, Nyitrai J., Nyeste B. 7, Antal Cs. Csere: Halász R. (kapus), Angyal A. 3, Igó Á. 2, Tamás T., Halász Sz. Edző: Bánik Roland
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–4, 12. p.: 5–7, 18. p.: 8–9, 24. p.: 12–10, 36. p.: 14–16, 42. p.: 17–20, 48. p.: 18–24, 54. p.: 21–28.
KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 4/3.
BÁNIK ROLAND: – Az első percekben bennmaradtunk az öltözőben. Lassan, fokozatosan javult a védekezés és ebből jöttek a gyors indítások, gólok. Négygólos hátrányból sikerült megfordítani a mérkőzést és egygólos előnnyel vonultunk a szünetre. A második félidőben teljesen szétesett a játékunk, főképp támadásban. Ugyanazt az arcunkat mutattuk, mint a Kazincbarcika ellen. Nem is lehetett más a vége mint vereség, csak a különbség volt kérdéses.
KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC–Gödöllői KC, október 18., szombat, 18.00.
A bajnokság állása
1. Ózdi KC 4 4 – – 146–115 8
2. Váci FKA 4 3 – 1 118–103 6
3. Csömör KSK 4 3 – 1 127–128 6
4. Kazincbarcika 4 2 – 2 117–129 4
5. Füzesabonyi SC 4 1 – 3 101–108 2
6. Gödöllői KC 4 1 – 3 123–131 2
7. Dunakeszi 4 1 – 3 114–123 2
8. Veresegyház VSK 4 1 – 3 113–122 2