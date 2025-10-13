A füzesabonyi nőkkel nem lehet tartani a lépést

A Füzesabonyi SC férficsapatáról már nem mondható el a stabil teljesítmény. Bánik Roland edző tanítványai a második félidőben széteső játékkal, sima vereséget szenvedtek a vendég Csömör KSK csapatától.

A Füzesabonyi SC női csapat remek teljesítményt nyújtott

Forrás: Füzes Hírek/Facebook

A Füzesabonyi SC felemás mérleggel zárt

A női NB II. B csoportjának 4. fordulójában:

STAVMAT FÜZESABONYI SC–GÖDI SE 39–32 (21–14)

Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 150 néző. V.: Kiss J., Veres I.

FÜZESABONY: Végh L. – Kriston N. 3, Markovics R. 4, Tutti K., Kaposvári A. 3, Veress-Filep B. 2, Dobos-Kovács V. 12. Csere: Pál I. 8 (4), Sáfrán B. 3, Dohány V. 1, Halmai M., Ludvig-Tietze K. 1, Bocsi Sz. 2. Edző: Soós Péter

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 8–7, 18. p.: 12–10, 24. p.: 17–12, 36. p.: 24–16, 42. p.: 28–21, 48. p.: 33–24, 54. p.: 35–27.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/4, ill. 5/3.

SOÓS PÉTER: – Az idei első rangadón végig stabil teljesítményt nyújtott a csapat. A védekezés feszesen működött, a megbeszélt dolgokat sikerült megvalósítani és ismét meggyőző volt a kapusteljesítmény. Nagy öröm, hogy ilyen mérkőzést végig higgadtan tudtunk menedzselni. Büszke vagyok a lányokra és nagyon köszönjük a szurkolóknak a hangulatot, nagy segítség volt! Isten éltesse František Iván főszponzort!

KÖVETKEZIK: Rákosmente–STAVMAT Füzesabonyi SC, október 26., vasárnap, 17.00.