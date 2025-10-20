56 perce
Füzesabonyi SC: ennyit jelent, ha a csapat küzdeni akarásból jelesre vizsgázik
Ezt a mentalitást kell tovább vinni. A férfi NB II. C csoportjának 5. fordulójában a Gödöllői KC ellen magabiztos győzelmet aratott a Füzesabonyi SC.
Idénybeli második győzelmét a Gödöllői KC ellen aratta a Füzesabonyi SC NB II.-es férficsapata. A Bánik Roland tanítványai remek csapatteljesítménnyel rukkoltak elő.
Harminc gólt lőtt a Füzesabonyi SC
A férfi NB II. C csoportjának 5. fordulójában:
FÜZESABONYI SC–GÖDÖLLŐI KC 30–19 (14–8)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 80 néző. V.: Móré T., Pásztor A. J.
FÜZESABONY: HALÁSZ R. – MOLNÁR M. 7 (5), TAMÁS T. 2, HORVÁTH L. 5, NYITRAI J. 1, NYESTE B. 5, ANGYAL A. 2. Csere: IGÓ Á., ANTAL CS., HALÁSZ SZ. 4, NAGY B. 2, VEREB M. 1 (1), SZABÓ B. 1 (1). Edző: Bánik Roland
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–0, 12. p.: 7–4, 18. p.: 10–6, 24. p.: 11–6, 36. p.: 19–10, 42. p.: 22–13, 48. p.: 23–13, 54. p.: 27–15.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 7/7, ill. 4/2.
BÁNIK ROLAND: – Ennyit jelent, ha a csapat küzdeni akarásból jelesre vizsgázik. Amint összeállt a védekezés, könnyű mérkőzés alakult. Dicséret illeti az egész csapatot. Ezt a hozzáállást és mentalitást kell továbbvinni a hátralévő mérkőzésekre.
KÖVETKEZIK: Veresegyház VSK–Füzesabonyi SC, november 9., vasárnap, 18.00.
A bajnokság állása
1. Ózd 5 5 – – 195–147 10
2. Csömör 5 4 – 1 172–150 8
3. Váci FKA 5 4 – 1 152–135 8
4. Füzesabony 5 2 – 3 131–127 4
5. Kazincbarcika 5 2 – 3 139–174 4
6. Dunakeszi 5 1 – 4 146–157 2
7. Gödöllő 5 1 – 4 142–161 2
8. Veresegyház 5 1 – 4 145–171 2
Mintha kicserélték volna a csapatot – állítja a Füzesabonyi SC edzője