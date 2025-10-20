Füzesabonyi SC: ennyit jelent, ha a csapat küzdeni akarásból jelesre vizsgázik

Idénybeli második győzelmét a Gödöllői KC ellen aratta a Füzesabonyi SC NB II.-es férficsapata. A Bánik Roland tanítványai remek csapatteljesítménnyel rukkoltak elő.

A Füzesabonyi SC magabiztos győzelmet aratott

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Harminc gólt lőtt a Füzesabonyi SC

A férfi NB II. C csoportjának 5. fordulójában:

FÜZESABONYI SC–GÖDÖLLŐI KC 30–19 (14–8)

Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 80 néző. V.: Móré T., Pásztor A. J.

FÜZESABONY: HALÁSZ R. – MOLNÁR M. 7 (5), TAMÁS T. 2, HORVÁTH L. 5, NYITRAI J. 1, NYESTE B. 5, ANGYAL A. 2. Csere: IGÓ Á., ANTAL CS., HALÁSZ SZ. 4, NAGY B. 2, VEREB M. 1 (1), SZABÓ B. 1 (1). Edző: Bánik Roland

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–0, 12. p.: 7–4, 18. p.: 10–6, 24. p.: 11–6, 36. p.: 19–10, 42. p.: 22–13, 48. p.: 23–13, 54. p.: 27–15.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 2 perc.

HÉTMÉTERESEK: 7/7, ill. 4/2.