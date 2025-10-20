október 20., hétfő

Kézilabda

56 perce

Füzesabonyi SC: ennyit jelent, ha a csapat küzdeni akarásból jelesre vizsgázik

#Füzesabonyi SC#Gödöllői KC#NB II

Ezt a mentalitást kell tovább vinni. A férfi NB II. C csoportjának 5. fordulójában a Gödöllői KC ellen magabiztos győzelmet aratott a Füzesabonyi SC.

Heol.hu

Idénybeli második győzelmét a Gödöllői KC ellen aratta a Füzesabonyi SC NB II.-es férficsapata. A Bánik Roland tanítványai remek csapatteljesítménnyel rukkoltak elő.

A Füzesabonyi SC magabiztos győzelmet aratott
A Füzesabonyi SC magabiztos győzelmet aratott
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Harminc gólt lőtt a Füzesabonyi SC

A férfi NB II. C csoportjának 5. fordulójában:

FÜZESABONYI SC–GÖDÖLLŐI KC 30–19 (14–8)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 80 néző. V.: Móré T., Pásztor A. J.
FÜZESABONY: HALÁSZ R. – MOLNÁR M. 7 (5), TAMÁS T. 2, HORVÁTH L. 5, NYITRAI J. 1, NYESTE B. 5, ANGYAL A. 2. Csere: IGÓ Á., ANTAL CS., HALÁSZ SZ. 4, NAGY B. 2, VEREB M. 1 (1), SZABÓ B. 1 (1). Edző: Bánik Roland
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–0, 12. p.: 7–4, 18. p.: 10–6, 24. p.: 11–6, 36. p.: 19–10, 42. p.: 22–13, 48. p.: 23–13, 54. p.: 27–15.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 7/7, ill. 4/2.

BÁNIK ROLAND: – Ennyit jelent, ha a csapat küzdeni akarásból jelesre vizsgázik. Amint összeállt a védekezés, könnyű mérkőzés alakult. Dicséret illeti az egész csapatot. Ezt a hozzáállást és mentalitást kell továbbvinni a hátralévő mérkőzésekre.
KÖVETKEZIK: Veresegyház VSK–Füzesabonyi SC, november 9., vasárnap, 18.00.

A bajnokság állása
1. Ózd    5    5    –    –    195–147    10
2. Csömör    5    4    –    1    172–150    8
3. Váci FKA    5    4    –    1    152–135    8
4. Füzesabony    5    2    –    3    131–127    4
5. Kazincbarcika    5    2    –    3    139–174    4
6. Dunakeszi    5    1    –    4    146–157    2
7. Gödöllő    5    1    –    4    142–161    2
8. Veresegyház    5    1    –    4    145–171    2

 

