A füzesabonyi és a hevesi hölgyek őrzik veretlenségüket

HEVESI SE–TISZAÚJVÁROSI SC 41–18 (22–10)

HEVES: Juhász A. (kapus), Kiss G., Nagy E., Rab Cs., Haár N., Balázs P., Kóczián E., Kakuk L., Molnár-Vizes B., Darázs L., Holló F., Steczina P., Kóczián Cs., Balog R., Darázs E.

MAKÓ NÁNDOR, a hevesiek edzője: – Minden nevezett játékos pályára lépett és magabiztos teljesítménnyel győztük le a sportszerűség kereteit többször feszegető ellenfelünket.

KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Mezőkeresztes VSE, október 19., vasárnap, 15.00.

A bajnokság állása

1. Heves 3 3 – – 112–82 6

2. Füzesabony II 3 3 – – 112–92 6

3. Borsod SK U21 3 2 1 – 95–80 5

4. MEAFC 3 – 1 2 95–100 1

5. Szerencs 2 – – 2 59–65 0

6. Mezőkeresztes 2 – – 2 61–86 0

7. Tiszaújváros 2 – – 2 39–68 0

A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfi bajnokság 3. fordulójában:

HEVESI SE–DVSC ACTIVE 32–18 (13–8)

HEVES: Kökény T., Magyar Zs. (kapusok), Gyarmati B. 11, Gulyás Gábor 1, ifj. Steczina Zs. 1, Németh D. 5, Hasilló N. 5, Patkovics D., Morvai K., Székely E. 1, Kollányi Gy. 1, Szabó B. 7.

STECZINA ZSOLT, a hevesiek szakosztály-vezetője: – Újabb számunkra ismeretlen csapattal találkoztunk, ennek ellenére magabiztos győzelmet arattunk. Játszottunk már jobban is, de nem megsértve az ellenfelet most ez is elég volt.

KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Bőcs KSC, október 19., vasárnap, 17.00.