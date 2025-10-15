19 perce
A füzesabonyi és a hevesi hölgyek őrzik veretlenségüket
A Füzesabonyi SC II. szűken, a Hevesi SE fölényesen nyert a BAZ vármegyei női bajnokság 3. fordulójában. A HSE férficsapatát a DVSC Active sem zökkentette ki.
Az újonc Füzesabonyi SC II. kiélezett végjátékban győzte a vendég Szerencs VSE gárdáját, amivel harmadik mérkőzésén is hibátlan maradt.
A BAZ vármegyei női bajnokság 3. fordulójában:
FÜZESABONYI SC II.–SZERENCS VSE 28–27 (14–17)
FSC: Pál N., Szegő V. (kapusok), Endrődi L. 3, Nagy Luca 9, Nagy Liza 2, Ferencz B. 5, Gombos L., Nagy Lara, Veres M., Antal A., Kaslik J. 2, Tamás Cs. 7, Gál L., Nagy J.
TAMÁS TAMÁS, a füzesabonyiak edzője: – Az első félidőben nagyon hamar időt kellett kérnem, hogy rendet tegyek a fejekben. Sikerült visszakapaszkodni, de végig kiélezett volt a mérkőzés, amiből ezúttal mi jöttünk ki győztesen.
KÖVETKEZIK: Tiszaújvárosi SC–Füzesabonyi SC II., október 15., serda 18.00.
HEVESI SE–TISZAÚJVÁROSI SC 41–18 (22–10)
HEVES: Juhász A. (kapus), Kiss G., Nagy E., Rab Cs., Haár N., Balázs P., Kóczián E., Kakuk L., Molnár-Vizes B., Darázs L., Holló F., Steczina P., Kóczián Cs., Balog R., Darázs E.
MAKÓ NÁNDOR, a hevesiek edzője: – Minden nevezett játékos pályára lépett és magabiztos teljesítménnyel győztük le a sportszerűség kereteit többször feszegető ellenfelünket.
KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Mezőkeresztes VSE, október 19., vasárnap, 15.00.
A bajnokság állása
1. Heves 3 3 – – 112–82 6
2. Füzesabony II 3 3 – – 112–92 6
3. Borsod SK U21 3 2 1 – 95–80 5
4. MEAFC 3 – 1 2 95–100 1
5. Szerencs 2 – – 2 59–65 0
6. Mezőkeresztes 2 – – 2 61–86 0
7. Tiszaújváros 2 – – 2 39–68 0
A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfi bajnokság 3. fordulójában:
HEVESI SE–DVSC ACTIVE 32–18 (13–8)
HEVES: Kökény T., Magyar Zs. (kapusok), Gyarmati B. 11, Gulyás Gábor 1, ifj. Steczina Zs. 1, Németh D. 5, Hasilló N. 5, Patkovics D., Morvai K., Székely E. 1, Kollányi Gy. 1, Szabó B. 7.
STECZINA ZSOLT, a hevesiek szakosztály-vezetője: – Újabb számunkra ismeretlen csapattal találkoztunk, ennek ellenére magabiztos győzelmet arattunk. Játszottunk már jobban is, de nem megsértve az ellenfelet most ez is elég volt.
KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Bőcs KSC, október 19., vasárnap, 17.00.
A bajnokság állása
1. Heves 3 3 – – 100–63 6
2. Tiszaújváros 2 2 – – 47–41 4
3. Sárospatak 2 – – 2 44–57 0
4. DVSC Active 1 – – 1 18–32 0
5. Bőcs 2 – – 2 42–58 0
6. Fehérgyarmat törölve
A Pest vármegyei I. osztályú férfi bajnokság 6. fordulójában:
FC HATVAN–ÜLLŐI KSE II. 29–35 (18–17)
HATVAN: Tasi D. (kapus), Gorda M. 6, Juhász Sz. 4, Takács M. 3, Előházi M. 7, Holtner D. 5, Szabó N., Juhász K. 1, Szarvas Ákos 3.
KÖVETKEZIK: VS Dunakeszi II.–FC Hatvan, október 18., szombat, 13.30.
A bajnokság állása
1. Pilisvörösvár 6 5 – 1 221–168 10
2. Domony 6 3 2 1 196–170 8
3. Üllői KSE II. 6 4 – 2 199–201 8
4. Százhalombatta II 6 3 1 2 215–192 7
5. Abony 5 2 1 2 161–148 5
6. Aranyszarvas 6 2 1 3 178–178 5
7. FC Hatvan 5 1 1 3 143–159 3
8. Dunakeszi II. 6 – – 6 138–235 0