Kézilabda

2 órája

Idegenben is jól vizsgázott a Füzesabonyi SC

Címkék#STAVMAT FÜZESABONYI SC#Rákosmente#Soós Péter

Soós Péter együttese ötödik bajnoki mérkőzését is megnyerte. A szintén élcsapatnak számító Rákosmente otthonában hat góllal nyert a Füzesabonyi SC NB II.-es női csapata.

Heol.hu

A Füzesabonyi SC a 11. percben 5–6-os állásnál vette át a vezetést és a folytatásban már nem engedte ki a kezéből a mérkőzés. A vendégek legeredményesebb játékosaként Veress-Filep Boglárka Orsolya zárt, aki nyolc gólig jutott.

A Füzesabonyi SC női csapata továbbra sem talál legyőzőre
A Füzesabonyi SC női csapata továbbra sem talál legyőzőre
Forrás: Beküldött fotó

Hibátlan a Füzesabonyi SC

A női NB II. B csoportjának 5. fordulójában:

RÁKOSMENTE–STAVMAT FÜZESABONYI SC 25–31 (14–18)
Budapest, Újlak Utcai Általános Iskolai Sportcsarnoka, 80 néző. V.: Gecsei R., Lamberg-Liszkay M.
FÜZESABONY: Végh L. – Veress-Filep B. 8, Markovics R. 3, Tutti K. 2, Kaposvári A. 5, Pál I. 7 (4), Dobos-Kovács V. 4. Csere: Szegő V. (kapus), Kriston N. 1, Sáfrán B. 1, Dohány V. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 5–6, 18. p.: 8–11, 24. p.: 10–15, 36. p.: 15–19, 42. p.: 15–20, 48. p.: 20–25, 54. p.: 22–27.
KIÁLLÍTÁSOK: 14, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 7/4.

SOÓS PÉTER: – Vizsgázni kellett a csapatnak, hogy nem csak hazai pályán tudunk kiélezett meccsen nyerni. A védekezésünk ezúttal is jól működött, néhány taktikai fegyelmezetlenségen kívül, de ezeket is tudtuk orvosolni. A támadásban legtöbbször szépen felépített akciókat vezettünk. Természetesen nem voltunk hibátlanok és látjuk, hogy miben kell fejlődni.
KÖVETKEZIK: STAVMAT Füzesabonyi SC–Mátészalkai MTK, november 1., szombat, 17.00.

A bajnokság állása
1. Füzesabony    5    5    –    –    216–122    10
2. Göd    5    4    0    1    197–143    8
3. Károli RESC    4    4    –    –    134–96    8
4. Rákosmente    5    4    –    1    156–129    8
5. Mátészalka    4    3    –    1    155–118    6
6. Vác NKSE U21    5    3    –    2    188–158    6
7. Dunakeszi    6    3    –    3    172–164    6
8. Balmazújváros    4    1    –    3    132–148    2
9. Tempo KSE II.    4    1    –    3    117–137    2
10. Tiszavasvári    4    1    –    3    118–145    2
11. BVSC-Zugló    5    1    –    4    112–170    2
12. Salgótarján    6    1    –    5    142–206    2
13. Veresegyház    5    –    –    5    106–209    0

 

