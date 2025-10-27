2 órája
Idegenben is jól vizsgázott a Füzesabonyi SC
Soós Péter együttese ötödik bajnoki mérkőzését is megnyerte. A szintén élcsapatnak számító Rákosmente otthonában hat góllal nyert a Füzesabonyi SC NB II.-es női csapata.
A Füzesabonyi SC a 11. percben 5–6-os állásnál vette át a vezetést és a folytatásban már nem engedte ki a kezéből a mérkőzés. A vendégek legeredményesebb játékosaként Veress-Filep Boglárka Orsolya zárt, aki nyolc gólig jutott.
Hibátlan a Füzesabonyi SC
A női NB II. B csoportjának 5. fordulójában:
RÁKOSMENTE–STAVMAT FÜZESABONYI SC 25–31 (14–18)
Budapest, Újlak Utcai Általános Iskolai Sportcsarnoka, 80 néző. V.: Gecsei R., Lamberg-Liszkay M.
FÜZESABONY: Végh L. – Veress-Filep B. 8, Markovics R. 3, Tutti K. 2, Kaposvári A. 5, Pál I. 7 (4), Dobos-Kovács V. 4. Csere: Szegő V. (kapus), Kriston N. 1, Sáfrán B. 1, Dohány V. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 5–6, 18. p.: 8–11, 24. p.: 10–15, 36. p.: 15–19, 42. p.: 15–20, 48. p.: 20–25, 54. p.: 22–27.
KIÁLLÍTÁSOK: 14, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 7/4.
SOÓS PÉTER: – Vizsgázni kellett a csapatnak, hogy nem csak hazai pályán tudunk kiélezett meccsen nyerni. A védekezésünk ezúttal is jól működött, néhány taktikai fegyelmezetlenségen kívül, de ezeket is tudtuk orvosolni. A támadásban legtöbbször szépen felépített akciókat vezettünk. Természetesen nem voltunk hibátlanok és látjuk, hogy miben kell fejlődni.
KÖVETKEZIK: STAVMAT Füzesabonyi SC–Mátészalkai MTK, november 1., szombat, 17.00.
A bajnokság állása
1. Füzesabony 5 5 – – 216–122 10
2. Göd 5 4 0 1 197–143 8
3. Károli RESC 4 4 – – 134–96 8
4. Rákosmente 5 4 – 1 156–129 8
5. Mátészalka 4 3 – 1 155–118 6
6. Vác NKSE U21 5 3 – 2 188–158 6
7. Dunakeszi 6 3 – 3 172–164 6
8. Balmazújváros 4 1 – 3 132–148 2
9. Tempo KSE II. 4 1 – 3 117–137 2
10. Tiszavasvári 4 1 – 3 118–145 2
11. BVSC-Zugló 5 1 – 4 112–170 2
12. Salgótarján 6 1 – 5 142–206 2
13. Veresegyház 5 – – 5 106–209 0
