Idegenben is jól vizsgázott a Füzesabonyi SC

A Füzesabonyi SC a 11. percben 5–6-os állásnál vette át a vezetést és a folytatásban már nem engedte ki a kezéből a mérkőzés. A vendégek legeredményesebb játékosaként Veress-Filep Boglárka Orsolya zárt, aki nyolc gólig jutott.

A Füzesabonyi SC női csapata továbbra sem talál legyőzőre

Forrás: Beküldött fotó

Hibátlan a Füzesabonyi SC

A női NB II. B csoportjának 5. fordulójában:

RÁKOSMENTE–STAVMAT FÜZESABONYI SC 25–31 (14–18)

Budapest, Újlak Utcai Általános Iskolai Sportcsarnoka, 80 néző. V.: Gecsei R., Lamberg-Liszkay M.

FÜZESABONY: Végh L. – Veress-Filep B. 8, Markovics R. 3, Tutti K. 2, Kaposvári A. 5, Pál I. 7 (4), Dobos-Kovács V. 4. Csere: Szegő V. (kapus), Kriston N. 1, Sáfrán B. 1, Dohány V. Edző: Soós Péter

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 5–6, 18. p.: 8–11, 24. p.: 10–15, 36. p.: 15–19, 42. p.: 15–20, 48. p.: 20–25, 54. p.: 22–27.

KIÁLLÍTÁSOK: 14, ill. 2 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 7/4.